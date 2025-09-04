SDP:n Paula Werning: Kaakkois-Suomi ei saa jäädä yksin väestökadon ja asumiskriisin kanssa
SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii hallitukselta toimia, joilla estetään Itä- ja Kaakkois-Suomen ajautuminen syvempään taantumaan. Ympäristöministeriön tuore julkaisu alueiden eriytymisestä (YM 2025:24) tuo esiin, että juuri Kaakkois-Suomi kärsii voimakkaimmin väestön vähenemisestä, ikääntymisestä sekä asuntomarkkinoiden ongelmista.
– Raportti vahvistaa sen, minkä me Kouvolassa ja koko Kaakkois-Suomessa olemme nähneet arjessa jo pitkään: väestö vähenee, asuntojen arvo laskee, ja korjaamiseen on vaikea saada rahoitusta. Meillä ei ole varaa katsoa sivusta, kun alueen elinvoima heikkenee, Werning sanoo.
Ympäristöministeriön julkaisun mukaan Itä- ja Kaakkois-Suomen asuntomarkkinoiden suurimmat haasteet liittyvät tyhjentyviin ja huonokuntoisiin asuntoihin, joiden vakuusarvo on niin alhainen, ettei korjaamiseen saa lainaa. Samalla palvelujen saavutettavuus ja työpaikkojen määrä heikkenevät nopeammin kuin muualla Suomessa. Werning muistuttaa, että Kaakkois-Suomi on koko maan huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta strategisesti tärkeä alue.
– Kaakkois-Suomi ei saa jäädä yksin. Valtion on turvattava rahoitus sekä purku- että korjausrakentamiseen ja huolehdittava, että myös Kouvolassa ja muissa Kaakkois-Suomen kaupungeissa voidaan kehittää houkuttelevaa asumista ja työpaikkoja, Werning vaatii.
Werning linjaa, että hallituksen on laadittava erityinen Itä- ja Kaakkois-Suomen elinvoimaohjelma, jossa yhdistetään investoinnit koulutukseen, liikenneyhteyksiin ja asuntopolitiikkaan.
– Kyse on alueen ihmisten tulevaisuudesta ja samalla koko Suomen tasapainoisesta kehityksestä. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa kasvavat alueelliset erot uhkaavat palveluita, työpaikkoja ja ihmisten arjen sujuvuutta. Itä- ja Kaakkois-Suomen on saatava konkreettinen suunnitelma, joka vahvistaa koulutusmahdollisuuksia, turvaa liikenneyhteydet ja varmistaa kohtuuhintaisen asumisen. Vain näin voimme taata, että ihmisillä on aito mahdollisuus rakentaa elämäänsä Itä- ja Kaakkois-Suomessa, Werning päättää.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
