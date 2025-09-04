Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 12.9.2025 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä

Muiden rahoituslaitosten myöntämien kulutusluottojen keskikorot laskeneet 4.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2025 toisella neljänneksellä uusia vakuudettomia kulutusluottoja[1] nostettiin muista rahoituslaitoksista 67 milj. euron edestä, mikä on 40 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vakuudettomien kulutusluottojen sovittu vuosikorko oli 8,03 % ja todellinen vuosikorko 12,52 %, kun vuosi sitten vastaavana aikana sovittu vuosikorko oli 8,71 % ja todellinen vuosikorko 13,50 %.