Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 12.9.2025 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä
Mitkä ovat euroalueen talouden näkymät tuoreiden rahapoliittisten päätösten valossa? Miltä inflaatio näyttää? Millä tavalla geopoliittinen tilanne vaikuttaa Euroopan talouskasvuun ja työllisyyteen? Millainen vaikutus puolustusmenojen kasvulla on talouteen?
Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää tiedotustilaisuutta perjantaina 12.9.2025 klo 11.00.
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi EKP:n tuoreita rahapoliittisia päätöksiä. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo Euroopan talouden ajankohtaisista teemoista. Tilaisuuden yhteydessä julkaistaan myös Suomen talouden väliennuste.
Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään keskiviikkona 10.9.2025 klo 12 tämän linkin kautta:
Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt.
Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus.
Tiedotustilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään tilaisuuden linkki. Median edustajien on mahdollista esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Kysymyksen yhteydessä pyydämme kertomaan nimen ja median, jota toimittaja edustaa.
Artikkelit julkaistaan verkkosivuillamme www.eurojatalous.fi.
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
