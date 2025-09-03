Raikasta ja luonnollista hehkua iholle: uudet NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Instant Glow -seerumi ja NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Daily Liquid Exfoliant – kuoriva hoitoneste
NIVEA Luminous630® SKIN GLOW -kaksikko tekee ihosta kirkkaamman ja ihon sävystä tasaisemman. Ihoon tulee luonnollisen kaunis hehku! Seerumi tekee ihosta kaksin verroin säteilevämmän kahden viikon kuluessa*. Hoitoneste tasoittaa ihon sävyä viikossa, ja tekee ihosta kauniin pehmeän.
NIVEA Luminous630® Skin Glow Instant Glow -seerumi tekee ihosta säteilevämmän kolmella eri tavalla:
-
Se tasoittaa ihonsävyä kolmessa päivässä. Seerumin sisältämä ja Beiersdorfin patentoima Thiamidol®-ainesosa vähentää pigmenttiläiskiä 14 päivän kuluessa.
-
Seerumi häivyttää ihohuokosia niasiiniamidin ansiosta. Niasiiniamidi auttaa tunnetusti vähentämään ihon ylimääräistä öljyä ja puhdistamaan ihohuokosia.
-
Seerumi kosteuttaa ihoa välittömästi, pitkäkestoisesti ja syvältä. Ainutlaatuisessa koostumuksessa on muun muassa aloe veraa, joka antaa iholle välittömästi raikasta kostetusta.
Kevyen ja nopeasti imeytyvän seerumin hento roosanvärinen koostumus tuo iholle välittömästi kaunista hehkua!
(*itsearviointi, 42 naista)
KUORIVA HOITONESTE TEHOSTAA SEERUMIN VAIKUTUKSIA
NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Daily Liquid Exfoliant – iholle jätettävä kuoriva hoitoneste tehostaa Skin Glow -hoitokokonaisuutta. Hoitoneste tasoittaa ihon sävyä viikossa, häivyttää ihohuokosia ja uudistaa ihoa.
Hoitonesteen koostumus on sekin kevyt ja nopeasti imeytyvä. Hoitoneste tuo iholle välitöntä hehkua hellävaraisen, mutta tehokkaan kuorinnan ansiosta. Tuote sisältää neljä prosenttia AHA-happoja, jotka kuorivat ihoa kemiallisesti ja tukevat ihon uudistumisprosessia. Tuotteessa on lisäksi yksi prosentti PHA-happoja, jotka sopivat erityisesti herkän ihon hellävaraiseen kuorintaan.** Hoitonesteessä on myös ihoa erittäin tehokkaasti kosteuttavaa ja tasapainottavaa aloe veraa.
** Soveltuvuus dermatologisesti tarkistettu. Sopii kaikille ihotyypeille ja herkälle iholle.
Käyttöohjeet: Levitä kuoriva hoitoneste kerran päivässä puhdistetulle kasvojen ja kaulan iholle. Tuotetta ei tarvitse huuhdella pois. Levitä sitten seerumi. Viimeistele ihonhoitohetki kasvovoiteella.
Koko ja hinta: seerumi 30 ml ja 15 ml, SVH 17,70 euroa ja SVH 13,30 euroa, hoitoneste 100 ml, SVH14,15 euroa
Saatavuus: tuotteet saatavilla syyskuusta 2025 alkaen
Lisätietoja: Lotta Leppäniemi, lotta.leppaniemi@beiersdorf.com, puh. 040 825 6604
Viestintä, tuotteet ja kuvat: PR- ja viestintätoimisto Podiva Oy, riitta.siren@podiva.fi, puh. 050 547 9544
Lisätietoa Beiersdorf AG:stä
Beiersdorf on jo lähes 140 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut innovatiivisia ja korkealaatuisia ihonhoitotuotteita ja toiminut ihotutkimuksen uranuurtajana. Yrityksen brändejä ovat mm. maailmanlaajuisessa johtoasemassa oleva ihonhoitotuotemerkki NIVEA*, Eucerin (dermokosmetiikka), La Prairie (selektiivinen kosmetiikka), Hansaplast/Elastoplast (laastarit ja haavanhoito) ja Labello (huulivoiteet). Laajaa tuoteportfoliota täydentävät muut tunnetut tuotemerkit, kuten Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro ja Florena kuluttajasegmentissä.
Päätoimipaikkaansa Hampurissa pitävän yhtiön liikevaihto oli 9,5 miljardia euroa vuonna 2023. Beiersdorfissa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 20 000 työntekijää, joita yhdistävät yhteiset perusarvot, vahva yrityskulttuuri ja Beiersdorfin motto ”Care Beyond Skin”. Yhtiö noudattaa Win with Care -liiketoimintastrategiansa välityksellä monivuotista investointiohjelmaa, jossa keskitytään kilpailukykyiseen ja kestävään kasvuun.
*Euromonitor International: Nivea umbrella brand for Facial Care, total Western and European sales, Beauty and Personal Care 2025ed, value sales RSP, 2024 data.
Beiersdorf kantaa yhteiskuntavastuunsa edelläkävijän tavoin
-
Beiersdorf tiukentaa kestävän kehityksen sitoumustaan ja on asettanut kunnianhimoisen Net Zero -tavoitteen vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiön on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 90 prosentilla.
-
Beiersdorf on yksi harvoista yrityksistä, jolle CDP-ympäristöjärjestö on myöntänyt AAA-luokituksen tunnustuksena kestävän kehityksen eteen tekemästään työstä.
-
Beiersdorf tukee yhteiskuntaa myös sosiaalisen vastuun ohjelmien kautta. Paikallisesti Suomessa osoitamme lahjoitussumman nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn HelsinkiMission kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riitta SirénViestintä- ja PR-toimisto PodivaPuh:050 547 9544riitta.siren@podiva.fi
Kuvat
