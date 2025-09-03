Danske Bank, Akava ja AKY - Akavalaiset yrittäjät tukevat korkeakoulutettuja yrittäjiä – maksuttomat peruspankkipalvelut vuodeksi
Valtakunnallisen yrittäjän päivän kunniaksi Danske Bank, Akava ja AKY - Akavalaiset yrittäjät tarjoavat korkeakoulutetuille yrittäjille merkittäviä etuja, jotka helpottavat yrityksen taloudellista taakkaa. Maksuttomien peruspankkipalveluiden lisäksi yhteistyö kattaa myös etuja rahoitukseen keventäen kasvun ja investointien rahoituskustannuksia.
Yrittäjät ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden kasvun ja innovaatioiden edistämisessä. Heidän toimintansa luo uusia työpaikkoja, ja tukee Suomen kilpailukykyä globaalissa taloudessa. Yrittäjyyden tukeminen on tärkeää sekä yksilöiden, että suomalaisen yhteiskunnan kannalta.
”Olen iloinen, että Akavan jäsenjärjestöjen ja Danske Bankin yhteistyö laajenee koskemaan myös akavalaisia yrittäjiä. Kumppanuuden kautta voimme tukea erityisesti nuoria yrittäjiä ja sitä kautta rakennamme yhdessä korkeaan osaamiseen ja kannattavaan työhön perustuvaa työelämää sekä vahvaa talouskasvua”, sanoo Timo Saranpää, AKY - Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja.
Yhteistyöllä Danske Bank ja AKY haluavat tarjota tukensa ja konkreettisia ratkaisuja, joilla korkeakoulutetut yrittäjät voivat aloittaa ja kehittää liiketoimintaansa vakaalta pohjalta. Tavoitteena on madaltaa yrittäjyyden kynnystä ja luoda edellytyksiä kestäville, kasvaville yrityksille, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
Danske Bank ja Akava ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2016 tarjoten korkeakoulutetuille akavalaisten liittojen jäsenille etuja henkilöasiakkaiden pankkipalveluissa. Nyt yhteistyö laajenee kattamaan myös korkeakoulutetut yrittäjät, jotka voivat hyödyntää etuja niin yrityksen alkutaipaleella kuin liiketoiminnan laajentuessa.
"Yrittäjät tarvitsevat tukea yritystoimintansa alkuvaiheessa ja kasvun vauhdittamisessa. Haluamme tarjota heille taloudellista mielenrauhaa ja konkreettisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat menestyvän liiketoiminnan kehittämisen. Rahoituksen saatavuus ja kilpailukykyinen hinnoittelu ovat keskeisessä roolissa, jotta yrittäjät voivat tehdä rohkeita ja kestäviä investointeja”, sanoo Danske Bankin pienistä yritysasiakkaista vastaava johtaja Tuomas Aho.
Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa
- Reilu kolmannes yrittäjistä on korkeakoulutettuja tai alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (vanha opistoaste).
- Jäsenmääräilmoitusten perusteella akavalaisia yrittäjiä on lähes 23 000.
Danske Bankin ja AKY:n edut korkeakoulutetuille yrittäjille
Edut uusille akavalaisille yrittäjäasiakkaille
- Yritystilin ja uuden yritysasiakkuuden avaus veloituksetta
- Yrityksen peruspankkipalvelut veloituksetta vuodeksi: yritystili, verkkopankki ja maksukortti
Edut kaikille akavalaisille yrittäjäasiakkaalle
- Yrityksen Business Plus -päivittäispalvelupaketti Basic -paketin hinnalla
- Yrityslaina ilman toimitusmaksua ja järjestelypalkkiota (lainan suuruus enintään 200 000 euroa)
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
