Danske Bank, Akava ja AKY - Akavalaiset yrittäjät tukevat korkeakoulutettuja yrittäjiä – maksuttomat peruspankkipalvelut vuodeksi

Yrittäjät ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden kasvun ja innovaatioiden edistämisessä. Heidän toimintansa luo uusia työpaikkoja, ja tukee Suomen kilpailukykyä globaalissa taloudessa. Yrittäjyyden tukeminen on tärkeää sekä yksilöiden, että suomalaisen yhteiskunnan kannalta.

”Olen iloinen, että Akavan jäsenjärjestöjen ja Danske Bankin yhteistyö laajenee koskemaan myös akavalaisia yrittäjiä. Kumppanuuden kautta voimme tukea erityisesti nuoria yrittäjiä ja sitä kautta rakennamme yhdessä korkeaan osaamiseen ja kannattavaan työhön perustuvaa työelämää sekä vahvaa talouskasvua”, sanoo Timo Saranpää, AKY - Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja.

Yhteistyöllä Danske Bank ja AKY haluavat tarjota tukensa ja konkreettisia ratkaisuja, joilla korkeakoulutetut yrittäjät voivat aloittaa ja kehittää liiketoimintaansa vakaalta pohjalta. Tavoitteena on madaltaa yrittäjyyden kynnystä ja luoda edellytyksiä kestäville, kasvaville yrityksille, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Danske Bank ja Akava ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2016 tarjoten korkeakoulutetuille akavalaisten liittojen jäsenille etuja henkilöasiakkaiden pankkipalveluissa. Nyt yhteistyö laajenee kattamaan myös korkeakoulutetut yrittäjät, jotka voivat hyödyntää etuja niin yrityksen alkutaipaleella kuin liiketoiminnan laajentuessa.

"Yrittäjät tarvitsevat tukea yritystoimintansa alkuvaiheessa ja kasvun vauhdittamisessa. Haluamme tarjota heille taloudellista mielenrauhaa ja konkreettisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat menestyvän liiketoiminnan kehittämisen. Rahoituksen saatavuus ja kilpailukykyinen hinnoittelu ovat keskeisessä roolissa, jotta yrittäjät voivat tehdä rohkeita ja kestäviä investointeja”, sanoo Danske Bankin pienistä yritysasiakkaista vastaava johtaja Tuomas Aho.



Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa

Reilu kolmannes yrittäjistä on korkeakoulutettuja tai alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (vanha opistoaste).

Jäsenmääräilmoitusten perusteella akavalaisia yrittäjiä on lähes 23 000.



Danske Bankin ja AKY:n edut korkeakoulutetuille yrittäjille



Edut uusille akavalaisille yrittäjäasiakkaille

Yritystilin ja uuden yritysasiakkuuden avaus veloituksetta

Yrityksen peruspankkipalvelut veloituksetta vuodeksi: yritystili, verkkopankki ja maksukortti

Edut kaikille akavalaisille yrittäjäasiakkaalle