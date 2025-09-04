Valogalleria 2025: Tove Janssonin ensimmäinen muumitarina valotaiteena Tampereella
Muumi 80 -juhlavuoden kunniaksi Tampereen taidemuseon kokoelmataiteilija Tove Jansson on valittu vuoden 2025 Valogallerian taiteilijaksi. Keskustan rakennusten seiniin heijastettava valotaidekokonaisuus kantaa nimeä Muumien matka kotiin. Kuvitukset on valittu Janssonin ensimmäisestä muumitarinasta. Valogalleria on osa lokakuussa avautuvien Tampereen Valoviikkojen kokonaisuutta.
Tove Janssonin ensimmäinen muumitarina Muumit ja suuri tuhotulva täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Tampereen läntisen keskustan seinille heijastetaan 15 valoteosta, jotka perustuvat Janssonin alkuperäisiin kirjankuvituksiin vuodelta 1945. Muumit ja suuri tuhotulva kertoo Muumimamman ja Muumipeikon matkasta, kun he etsivät Muumipappaa. Matkalle liittyvät Nipsu ja Tulppaana, ja seurue kohtaa monenlaisia hahmoja – käärmeitä, merikissoja, marabuhaikaroita ja muita satumaisia olentoja. Tarina kuljettaa lukijan rehevästä viidakosta makeaan satumaisemaan, myrskyävälle merelle ja tulvan keskelle. Lopulta seurue löytää tiensä Muumilaaksoon – paikkaan, jossa kohoaa pyöreä, kaakeliuunia muistuttava sininen talo. Muumitalo on turvan ja yhteenkuuluvuuden symboli, joka on keskeinen osa Janssonin ensimmäistä muumitarinaa.
Tove Jansson kirjoitti tarinaa talvisodan aikana, kun maalaaminen tuntui ahdistavalta. Hän kirjoitti peikkomaisesta hahmosta, joka oli aiemmin esiintynyt hänen pilapiirroksissaan. Jansson viimeisteli tarinan ja kuvitukset vuonna 1945. Kirjan kuvitukset, joissa Muumit ovat pitkänokkaisempia kuin myöhemmissä teoksissa, hän piirsi mustalla tussilla ja laveeraten kirjan herkullista vihreänsävyistä kantta lukuun ottamatta. Teos julkaistiin ruotsiksi heti sodan jälkeen, mutta suomennos ilmestyi vasta vuonna 1991. Kirjan alkuperäiskuvitukset kuuluvat Tampereen taidemuseon kokoelmaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Osa kuvituksista on nähtävillä Muumimuseon perusnäyttelyssä sekä vaihtuvassa näyttelyssä Tervetuloa Muumitaloon!
Muumimuseo järjestää talven aikana maksuttomia kävelykierroksia Valogalleriaan. Kierroksilla tutustutaan Muumit ja suuri tuhotulva -tarinaan valoteosten kautta, kerrotaan Tove Janssonista taiteilijana ja siitä, miten Tampereesta tuli maailman ainoan Muumimuseon koti. Kierrosten ajankohdat vahvistetaan myöhemmin.
Valogalleria on Tampereen taidemuseon ja Tampereen Valoviikkojen yhteistuotanto, joka on ollut osa kaupungin kulttuuritarjontaa vuodesta 2015.
Muumien matka kotiin
Valogalleria 2025
24.10.2025–9.3.2026 iltaisin
