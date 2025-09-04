Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään 1–8 päiväksi. Lomautukset ovat osa kesän 2025 yhteistoimintaneuvotteluissa sovittuja sopeuttamistoimia. Lomautuksilla vaikutetaan vuoden 2025 tilikauden tulokseen. Säästöä lomautuksilla arvioidaan saatavan vajaa 1,9 miljoonaa euroa. Lomautuksista on nyt tehty tarkemmat suunnitelmat.
– Tilanne on hyvin valitettava, mutta meidän on tehtävä lisätoimenpiteitä, jotta saamme taitettua kustannusten kasvua ja kurottua taloutta suunnitellulle uralle. Käsitykseni mukaan henkilöstö on suhtautunut ymmärtäväisesti tilanteeseen, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet sanoo.
Lomautukset toteutetaan loppuvuoden aikana toimialajohtajien tekemien viranhaltijapäätösten mukaisesti. Lomautussuunnitelmat on tehty niin, että niistä saadaan mahdollisimman paljon säästöä, mutta samalla niin, että kriittisten toimintojen jatkuvuus turvataan ja asiakkaille ja potilaille lomautuksista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
–Palveluissamme on erilaisia resurssitilanteita ja lomautussuunnittelun yhteydessä on määritelty myös yksiköitä, joista emme voi henkilöitä lomauttaa. Meillä on palveluita, joissa apuun on vastattava kiireellisesti ja palveluita, joissa on lakisääteisiä mitoituksia. Joissakin palveluissa on myös tehtäviä täyttämättä tai tiedossa olevia poissaoloja loppuvuodelle, millä saavutetaan vastaavaa säästöä, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimo kuvaa.
Lomautuksia ei toteuteta muun muassa sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, ensihoidon hoito- ja perustason ensihoitajatehtävissä ja nuorisokotien kasvatus- ja hoitotehtävissä.
Hyvinvointialueen johdolle (johtajat ja päälliköt) on säästötoimenpiteenä jo aiemmin päätetty seitsemän päivän palkaton vapaa vuodelle 2025, minkä lisäksi myös johtajat ja päälliköt lomautetaan vähintään yhdeksi päiväksi. Johdolle palkattomia päiviä kertyy siis minimissään 8 päivää vuodelle 2025. Henkilöstön osalta lomautuspäivien määrä vaihtelee 1–8 päivää.
Lomautusten vaikutuksista yksittäisiin palveluihin kerrotaan tarkemmin lomautusten edetessä.
Lomautuksista tehdyt viranhaltijapäätökset:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eija HeikkiläHR-johtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Jan TolletHyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kati Kallimotoimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Jämsäläiset saavat terveyspalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelta4.9.2025 15:43:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9. lähtien. Siirtymä on sujunut pääosin hyvin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.9.2025 14:15:40 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Lidlissä, jossa pahvinpaalain savutti varastotiloissa. Myymälän henkilökunta hillitsi tilanteen ennen palokunnan saapumista. Seitsemän yksikköä hälytettiin, mutta tilanne ei aiheuttanut toiminnan keskeytymistä tai henkilövahinkoja. Lisätietoja päivystävältä palomestarilta.
Tukea terveellisiin elämäntapoihin maksuttomilta Kevennä- ja Lähde liikkeelle -digipoluilta4.9.2025 09:25:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut painonhallintaan ja liikkumiseen kannustavat elämäntapaohjauksen digipolut, joita asiakkaat voivat hyödyntää itsehoitonsa tukena.
Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa yhteisiin ulkoiluhetkiin – Keski-Suomen hyvinvointialue mukana4.9.2025 08:39:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on mukana valtakunnallisessa Vie vanhus ulos -kampanjassa, joka järjestetään 8.–21.9.2025 Ikäinstituutin koordinoimana teemalla ”Ulkoilun ilo kuuluu kaikille”. Vuosittaisen kampanjan tavoitteena on lisätä iäkkäiden ulkoilua omaisten, läheisten, henkilökunnan ja vapaaehtoisten tukemana.
Suun terveydenhuollon ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinto” Sampoharjun hammashoitolaan3.9.2025 11:00:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen suun terveydenhuollon vaikuttavuusverkosto on myöntänyt ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinnon” Sampoharjun hammashoitolalle. –Vaikuttavuusverkosto on toiminut vuodesta 2021 alkaen, ja sitä koordinoidaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tietojohtamisen palveluista. Suun terveydenhuolto liittyi vaikuttavuustyöhön vuoden 2024 alussa, jonka jälkeen verkostoon on nimetty jokaisesta hammashoitolasta omat vaikuttavuusvastaavat. Vaikuttajaverkostomme toimii aktiivisesti yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen.
