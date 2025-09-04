Tammi-kesäkuu 2025: Veikkaus valmistautuu monilupamarkkinaan
Veikkaus on panostanut alkuvuodesta merkittävästi sekä kansainvälisen että kotimaan liiketoiminnan kehittämiseen kilpailukykynsä varmistamiseksi. Yhtiö valmistautuu tällä tavoin tulevaan rahapelaamisen osittaiseen monilupajärjestelmään, joka astuu voimaan Suomessa näillä näkymin vuonna 2027.
Tarkastelujaksolla kotimaan rahapeliliiketoiminnan pelikatteen laskuun vaikuttivat monet eri seikat. Uuden Milli-pelin lanseeraus viivästyi suunnitellusta viranomaisluvan tultua voimaan arvioitua myöhemmin, ja pottitasot jäivät erityisesti Eurojackpotissa edellisvuotta matalammiksi. Lisäksi yleinen kulutuskäyttäytymisen muutos ja ostovoiman lasku vaikuttivat Veikkauksen liiketoimintaan.
Veikkauksen kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiö Fennica Gamingin tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liikevaihto lähes kolminkertaistui verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Alkuvuodesta Fennica Gamingin pelituotanto vahvistui, kun Veikkauksen pelistudion liiketoiminta siirrettiin Fennica Gamingin alle. Lisäksi yhtiö sai yritysten välisen yhteistyön mahdollistavan rahapelilisenssin Kanadan Ontarioon, Kreikkaan sekä Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin. Yhtiö toimii nykyisin kolmella eri mantereella.
Veikkauksen tammi-kesäkuu 2025:
- Veikkaus-konsernin varsinaisen liiketoiminnan tuotot tammi-kesäkuussa 2025 olivat 466,4 milj. euroa (-3,6 % verrattuna tammi-kesäkuuhun 2024). Liiketoiminnan varsinaisissa tuotoissa esitetään rahapelitoiminnan pelikate sekä muun liiketoiminnan liikevaihto.
- Veikkaus-konsernin liikevoitto oli 220,6 milj. euroa (-10,6 %) ja tulos 229,6 milj. euroa (-9,0 %). Merkittävimmin tuloskehitykseen vaikutti kotimaan liiketoiminnan pelikatteen lasku. Yhtiö maksoi tarkasteluajanjaksolta arpajaisveroa 55,3 milj. euroa, mikä on 2,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.
- Emoyhtiö Veikkaus Oy:n tilikauden rahapelitoiminnan tuotto eli pelikate oli 463,9 milj. euroa (-3,9 %).
- Emoyhtiö Veikkaus Oy:n tammi-kesäkuun 2025 liikevoitto oli 242,7 milj. euroa (-2,7 %) ja tulos 250,5 milj. euroa (-1,5 %).
- Veikkauksella oli kesäkuun lopussa 2 625 000 rekisteröitynyttä asiakasta. Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi alkuvuoden aikana noin 25 000 asiakkaalla.
- Kaikkien Veikkauksen pelien pelaaminen on edellyttänyt tunnistautumista 1.1.2024 alkaen.
- Alkuvuoden aikana toteutimme suunnitellusti Veikkauksen strategiaa ja panostimme sekä kotimaan liiketoiminnan kehittämiseen että kansainväliseen kasvuun. Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiömme Fennica Gamingin alkuvuosi on ollut erittäin lupaava, kertoo Veikkauksen talousjohtaja Regina Sippel.
- Rahapelijärjestelmän uudistus on Veikkaukselle suuri mahdollisuus. Vuoden 2025 aikana olemme jatkaneet määrätietoista työtä sen eteen, että olemme valmiita lisenssijärjestelmän käynnistyessä. Panostukset digitaaliseen kilpailukykyyn ja asiakaskokemukseen ovat olleet kehityksemme ytimessä, Sippel toteaa.
Veikkauksen tammi-kesäkuun 2025 osavuosikatsaus
Lisätietoja:
CFO Regina Sippel, yhteydenotot Veikkauksen mediapalvelun kautta, puh. 09 4370 7000.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
January-June 2025: Veikkaus preparing for a multi-license market4.9.2025 14:49:43 EEST | Press release
During the first half of the year, Veikkaus has invested significantly in developing both its international and domestic business to ensure competitiveness. In doing so, the company is preparing for the upcoming partial multi-license system for gambling, which is expected to enter into force in Finland in 2027.
Januari-juni 2025: Veikkaus förbereder sig för en multilicensmarknad4.9.2025 14:37:01 EEST | Pressmeddelande
Veikkaus har under årets första hälft satsat betydande på att utveckla både den internationella och den inhemska affärsverksamheten för att säkerställa sin konkurrenskraft. På detta sätt förbereder sig bolaget för det kommande partiella multilicenssystemet för penningspel, som enligt nuvarande planering träder i kraft i Finland år 2027.
Kuopioon 120 000 euron korotettu voitto Kenosta3.9.2025 16:05:17 EEST | Tiedote
Kuopiolainen nettipelaaja voitti tiistaina Kenosta 120 000 euron voiton.
EM-koris: Jyväskylään 13 000 euron voitto Monivedosta3.9.2025 12:12:49 EEST | Tiedote
Suomi pelaa tänä iltana koripallon EM-kisojen viimeisen alkulohkon ottelunsa. Vastassa on Saksa. Koriksen EM-kisojen suurin voitto Veikkauksen vedonlyönnistä meni jakoon maanantaina Monivedosta.
Suomeen viisi yli 58 000 euron voittoa - Ylivieskaan 10,80 euron systeemillä 59 000 euron potti3.9.2025 10:46:54 EEST | Tiedote
Suomalaiset Toto-pelaajat voittivat lauantaina viisi yli 58 000 euron pottia Ruotsin Bergsåkerin Toto75-pelistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme