Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.9.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 9.9.2025 esityslista on julkaistu. Esityslistalla on muun muassa Helsingin kaupungin vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2028, Paloheinän maa-alueen vuokraaminen Paloheinä Golf Oy:lle sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avointen julkisten tilojen käyttöä koskevat toimintamallit.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Esityslistalla on muun muassa Paloheinän maa-alueen vuokraus Paloheinä Golf Oy:lle. Paloheinän golfkenttää esitetään laajennettavaksi maa-alueen vuokrasopimuksella. Laajennuksen myötä Paloheinässä voisi pelata täyden golfkierroksen jokamiesgolfia. Paloheinässä toiminta jatkuu jatkossakin jokamiesperiaatteella, mikä tarkoittaa, että golfia voi pelata ilman osaketta ja kohtuullisin kustannuksin.
Yhteyshenkilöt
Essi Eranka
viestintä- ja markkinointipäällikkö
kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
essi.eranka@hel.fi
p. 040 5681369
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
