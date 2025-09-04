Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Lidlissä, jossa pahvinpaalain savutti varastotiloissa. Myymälän henkilökunta hillitsi tilanteen ennen palokunnan saapumista. Seitsemän yksikköä hälytettiin, mutta tilanne ei aiheuttanut toiminnan keskeytymistä tai henkilövahinkoja. Lisätietoja päivystävältä palomestarilta.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 4.9.2025
RAKENNUSPALO KESKISUURI JÄMSÄ
Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Lidliin Esankadulle klo 13.58. Myymälän varastotiloissa oleva pahvinpaalain oli alkanut savuttamaan. Henkilökunta suoritti alkusammutuksen ennen palokunnan saapumista, ja saanut sillä savuamisen loppumaan. Pelastuslaitos tarkasti paalaimen lämpökameralla, eikä liekkejä tai kohonnoita läömpätiloja havaittu
Tilanteessa ei ollut suurempaa leviämisen vaaraa, eikä myymälän toiminta keskeytynyt tilanteen takia. Myöskään henkilövahinkoja ei syntynyt.
Tehtävälle hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä, joista kolme toimi kohteessa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
