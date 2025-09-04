Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 4.9.2025

RAKENNUSPALO KESKISUURI JÄMSÄ

Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Lidliin Esankadulle klo 13.58. Myymälän varastotiloissa oleva pahvinpaalain oli alkanut savuttamaan. Henkilökunta suoritti alkusammutuksen ennen palokunnan saapumista, ja saanut sillä savuamisen loppumaan. Pelastuslaitos tarkasti paalaimen lämpökameralla, eikä liekkejä tai kohonnoita läömpätiloja havaittu

Tilanteessa ei ollut suurempaa leviämisen vaaraa, eikä myymälän toiminta keskeytynyt tilanteen takia. Myöskään henkilövahinkoja ei syntynyt.

Tehtävälle hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä, joista kolme toimi kohteessa.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112