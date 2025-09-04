Jämsäläiset saavat terveyspalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelta
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9. lähtien. Siirtymä on sujunut pääosin hyvin.
-Laaja terveyskeskus-, päivystys- ja erikoissairaanhoidon palveluiden siirtyminen Jokilaakson terveydeltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle on sujunut pääosin hyvin. Muutos on suuri, ja pieniä häiriöitäkin on ollut matkassa mukana, mutta ne pyrimme korjaamaan nopeasti, kertoo alueylilääkäri Minna Leppäkynnäs.
Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaille on lähtenyt tällä viikolla virheellisiä tekstiviestejä varatuista ajoista järjestelmävirheestä johtuen. Järjestelmävirhe on nyt korjattu.
-Mikäli epäilet että saamasi viesti on virheellinen, ota yhteyttä Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen puhelinpalveluun 014 336 5780. Pahoittelemme tilannetta ja kiitämme asiakkaitamme ymmärryksestä, kertoo ylihoitaja Niina Ylönen-Käyrä.
Jämsäläisiä palvelevat jatkossakin pääosin tutut ammattilaiset ja puhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti samoina. Palveluissa on kuitenkin joitakin muutoksia:
- Aikuisten sosiaalipalveluiden neuvonta on suljettuna, mutta ohjaus- ja neuvonta palvelee tutuissa numeroissa: Puhelinpalvelu, sosiaaliohjaaja p. 050 441 6226 maanantaisin klo 9–11 ja klo 12–15 sekä torstaisin klo 9–11.
- Jämsän kiirevastaanotto palvelee 1.9. alkaen Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Kiirevastaanotolle tullaan jatkossa terveyskeskuksen pääovien kautta. Varatulle ajalle palveluihin tai kiirevastaanoton ensiarvioon ilmoittaudutaan automaatilla.
- Yöaikainen (kello 20–08) päivystys palvelee Sairaala Novassa osoitteessa Hoitajantie 3, Jyväskylä. Ota aina ensin yhteys maksuttomaan Päivystysavun puhelinnumeroon 116 117, jossa hoitaja arvioi hoidon tarpeesi. Hätätilanteissa tulee soittaa Hätäkeskuksen numeroon 112.
- Uusi hoidon tarpeen arvioinnin puhelinnumero hoitaja–lääkärivastaanotolle palvelee jämsäläisiä numerossa 014 336 5780.
- Jämsässä jatkavien erikoissairaanhoidon palveluiden osalta asiakkaita palvellaan uudessa puhelinnumerossa 014 336 5790.
- Jämsäläisiä palvelevan Sydänsairaala Novan kardiologian avohoitopalveluiden numero 014 269 5425 palvelee maanantaista torstaihin kello 8-13 ja perjantaisin kello 8-12.
- Jämsänkoskella palvelee hoitajavastaanotto. Kuoreveden terveysasemalla palvelee sairaanhoitajan vastaanotto. Koskenpään terveysaseman ja Länkipohjan sivuvastaanoton palvelut tulevat osaksi Jämsän muita palvelupisteitä 1.9.
- Jämsäläisille tulee tarjolle hyvinvointialueen digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka palvelevat myös iltaisin ja viikonloppuisin. Asioi verkossa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa.
- Fimlab Länkipohja, Koskenpää ja Jämsänkoski sulkeutuvat 31.8. Laboratorion näytteenotto Kuorevedellä jatkuu 15.9. lähtien. Keskisuomalaiset voivat asioida kaikissa Fimlabin palvelupisteessä. Palvelupisteiden tiedot ja aukioloajat: fimlab.fi/palvelupisteet-ja-aukioloajat.
Yhteyshenkilöt
Niina Ylönen-KäyräylihoitajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0142694941niina.ylonen-kayra@hyvaks.fi
Minna LeppäkynnäsalueylilääkäriKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0504731081minna.leppakynnas@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään4.9.2025 16:51:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään 1–8 päiväksi. Lomautukset ovat osa kesän 2025 yhteistoimintaneuvotteluissa sovittuja sopeuttamistoimia. Lomautuksilla vaikutetaan vuoden 2025 tilikauden tulokseen. Säästöä lomautuksilla arvioidaan saatavan vajaa 1,9 miljoonaa euroa. Lomautuksista on nyt tehty tarkemmat suunnitelmat.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.9.2025 14:15:40 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Lidlissä, jossa pahvinpaalain savutti varastotiloissa. Myymälän henkilökunta hillitsi tilanteen ennen palokunnan saapumista. Seitsemän yksikköä hälytettiin, mutta tilanne ei aiheuttanut toiminnan keskeytymistä tai henkilövahinkoja. Lisätietoja päivystävältä palomestarilta.
Tukea terveellisiin elämäntapoihin maksuttomilta Kevennä- ja Lähde liikkeelle -digipoluilta4.9.2025 09:25:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut painonhallintaan ja liikkumiseen kannustavat elämäntapaohjauksen digipolut, joita asiakkaat voivat hyödyntää itsehoitonsa tukena.
Vie vanhus ulos -kampanja kannustaa yhteisiin ulkoiluhetkiin – Keski-Suomen hyvinvointialue mukana4.9.2025 08:39:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on mukana valtakunnallisessa Vie vanhus ulos -kampanjassa, joka järjestetään 8.–21.9.2025 Ikäinstituutin koordinoimana teemalla ”Ulkoilun ilo kuuluu kaikille”. Vuosittaisen kampanjan tavoitteena on lisätä iäkkäiden ulkoilua omaisten, läheisten, henkilökunnan ja vapaaehtoisten tukemana.
Suun terveydenhuollon ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinto” Sampoharjun hammashoitolaan3.9.2025 11:00:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen suun terveydenhuollon vaikuttavuusverkosto on myöntänyt ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinnon” Sampoharjun hammashoitolalle. –Vaikuttavuusverkosto on toiminut vuodesta 2021 alkaen, ja sitä koordinoidaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tietojohtamisen palveluista. Suun terveydenhuolto liittyi vaikuttavuustyöhön vuoden 2024 alussa, jonka jälkeen verkostoon on nimetty jokaisesta hammashoitolasta omat vaikuttavuusvastaavat. Vaikuttajaverkostomme toimii aktiivisesti yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen.
