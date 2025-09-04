Otavan kirjaston säkenöivä syksy: Booker-palkittu Kiertoradalla ja Aftonbladetin palkitsema Lihan aika

Arundhati Roy saapuu Suomeen lokakuussa – tänään julkaistava Turvani ja myrskyni on syvä ja rohkea sukellus äidin ja tyttären myrskyisään rakkauteen 4.9.2025 09:30:00 EEST | Tiedote

Menestysromaaneistaan Joutavuuksien jumala ja Äärimmäisen onnen ministeriö tunnetun Arundhati Royn Turvani ja myrskyni on aseistariisuva, häiritsevä, yllättävä ja hauska muistelmateos Royn tähänastisesta elämästä, ja äiti-tytärsuhteesta, joka pistelee ihon alla ja ottaa ja antaa kaiken.