Otavan kirjaston säkenöivä syksy: Booker-palkittu Kiertoradalla ja Aftonbladetin palkitsema Lihan aika
Samantha Harveyn lumoava Kiertoradalla-romaani on kuin rakkauskirje Maalle avaruudesta, Lina Wolffin Lihan aika puolestaan on mestariteos ihmisen tarpeista ja hengellisyydestä, sielusta ja ruumiista. Otavan kirjasto on Otavan vuonna 1982 perustama kirjasarja, joka tunnetaan laadukkaista käännösromaaneistaan.
Ilmestyvät 18.9.
Samantha Harvey: Kiertoradalla, kääntänyt Johanna Laitila
Avaruusasema Maata kiertävällä radalla. Miehistönä kaksi kosmonauttia ja neljä astronauttia eri puolilta maailmaa. Vuorokauden aikana he kiertävät Maan kuusitoista kertaa, näkevät lukuisat auringonnousut ja -laskut.
Japanilainen Chie saa avaruuteen tiedon äitinsä kuolemasta. Pietro seuraa Tyynellämerellä kasvavaa supertaifuunia, joka lähestyy hänen ystävänsä kotisaarta. Nell kaipaa miestään, Anton päättää erota vaimostaan.
Lukija pääsee osaksi avaruusaseman rutiineja, mutta ei ole koskaan yhtä vahvasti tuntenut olevansa Maan asukas. Kiertoradalta katsottuna ihminen on sekä tuhoa että ääretöntä rakkautta.
Booker-palkittu, lumoava romaani on kuin rakkauskirje Maalle avaruudesta.
Kiertoradalla ilmestyy fyysisen kirjan lisäksi Anniina Piiparisen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Samantha Harvey on englantilainen kirjailija, joka on julkaissut viisi romaania sekä unettomuutta käsittelevän omakohtaisen tietokirjan. The Telegraph -lehti on kutsunut Harveyta sukupolvensa Virginia Woolfiksi.
Lina Wolff: Lihan aika, kääntänyt Sirkka-Liisa Sjöblom
Taiturimaisen kulttikirjailijan mestariteos ihmisen tarpeista ja hengellisyydestä. Sielusta ja ruumiista.
Ruotsalainen kirjailija matkustaa Madridiin työskentelemään. Nainen tapaa baarissa miehen, jolla on poikkeuksellinen tarina kerrottavanaan. Vastineeksi naisen majapaikassa piileskelystä mies on valmis kertomaan koko hämmästyttävän kertomuksensa.
Nainen pääsee tarinan johdattamana yhteiskunnan kääntöpuolelle, joka koostuu muun muassa hämärän netti-tv-ohjelman lainalaisuuksista ja pirullisesta nunnasta.
Kulttiromaani tutkii viihdyttävästi pyhyyttä epähengellisessä maailmassamme. Se kuvaa villisti ja brutaalin hauskasti ihmisiä, jotka ovat lihaa ja verta mutta hamuavat kohti henkisyyttä.
Lihan aika ilmestyy fyysisen kirjan lisäksi Ronja Keiramon lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Lina Wolff on kriitikoiden ja raatien ylistämä ruotsalainen kirjailija. Taiturimaiset, yllättävillä tavoilla valtaa ja halua tutkivat teokset ovat voittaneet lukuisia kirjallisuuspalkintoja, mm. August- ja Aniara-palkinnon. Wolffin romaaneja on käännetty kahdellekymmenelle kielelle.
Pdf-pyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Otavan kirjasto on Kustannusosakeyhtiö Otavan vuonna 1982 perustama kirjasarja, joka tunnetaan laadukkaista käännösromaaneistaan.
