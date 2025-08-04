Kutsu medialle: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 15.9. – erityisteemoina sijoitushuijaukset ja pankkipalveluiden saatavuus

Aika: maanantai 15.9.2025 klo 13

Paikka: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Tilaisuuden ohjelma:

Tervetulosanat

Tero Kurenmaa

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Arttu Kiviniemi

Katsaus valvottavien taloudelliseen asemaan ja keskeisiin riskeihin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Pankkipalveluiden saatavuus – Finanssivalvonnan selvitykset 2025

Virva Walo

Katsaus Finanssivalvonnassa tehtyihin pankkipalveluiden saatavuutta koskeviin selvityksiin.

Ajankohtaista sijoitushuijauksista

Marko Hovi

Sijoitushuijausten ja niiden yritysten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Esitysten kesto on yhteensä noin 50 minuuttia, jonka jälkeen vastaamme kysymyksiin ja median edustajilla on mahdollista tehdä haastatteluita. Voit osallistua tilaisuuteen joko paikan päällä tai webinaarina.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittauduthan etukäteen tämän linkin kautta 15.9. klo 10 mennessä. Varaudu esittämään henkilöllisyystodistuksesi tilaisuuteen saapuessasi.

Lisätietoja:

Palvelemme toimittajia Finanssivalvonnan mediapäivystyksessä arkisin klo 9–16, puh. 09 183 5030.

Tervetuloa!