Kutsu medialle: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 15.9. – erityisteemoina sijoitushuijaukset ja pankkipalveluiden saatavuus
Kutsumme median edustajat Finanssivalvonnan ajankohtaistilaisuuteen, jossa käsittelemme erityisesti sijoitushuijauksia, pankkipalveluiden saatavuutta sekä valvottavien taloudellista tilannetta ja riskejä eri valvontasektoreilla.
Aika: maanantai 15.9.2025 klo 13
Paikka: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, Helsinki.
Tilaisuuden ohjelma:
Tervetulosanat
Tero Kurenmaa
Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
Arttu Kiviniemi
Katsaus valvottavien taloudelliseen asemaan ja keskeisiin riskeihin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Pankkipalveluiden saatavuus – Finanssivalvonnan selvitykset 2025
Virva Walo
Katsaus Finanssivalvonnassa tehtyihin pankkipalveluiden saatavuutta koskeviin selvityksiin.
Ajankohtaista sijoitushuijauksista
Marko Hovi
Sijoitushuijausten ja niiden yritysten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Esitysten kesto on yhteensä noin 50 minuuttia, jonka jälkeen vastaamme kysymyksiin ja median edustajilla on mahdollista tehdä haastatteluita. Voit osallistua tilaisuuteen joko paikan päällä tai webinaarina.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittauduthan etukäteen tämän linkin kautta 15.9. klo 10 mennessä. Varaudu esittämään henkilöllisyystodistuksesi tilaisuuteen saapuessasi.
Lisätietoja:
Palvelemme toimittajia Finanssivalvonnan mediapäivystyksessä arkisin klo 9–16, puh. 09 183 5030.
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Mediapäivystys
palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta
De europeiska och inhemska stresstesterna är klara: bankerna har god motståndskraft också mot omvärldsförändringar som följer av geopolitiska spänningar4.8.2025 09:30:00 EEST | Pressmeddelande
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat resultaten av de EU-omfattande stresstesterna och Finansinspektionen stresstestresultaten för de banker som står under dess direkta tillsyn. Enligt resultaten är banksektorn i Finland väl rustad mot en kraftig nedgång i omvärlden. I utgångsläget var bankernas resultatförmåga historiskt stark när stresstesterna inleddes, vilket innebar en lägre grad av stress i jämförelse med tidigare tester. Det svaga makroekonomiska stresstestscenariot var denna gång särskilt aktuellt då det också tog hänsyn till den skärpta handelspolitiken till följd av de amerikanska tullarna.
Eurooppalaiset ja kotimaiset stressitestit valmistuneet: pankeilla hyvä kestokyky myös geopoliittisten jännitteiden tuomille toimintaympäristön muutoksille4.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut EU:n laajuisten stressitestien tulokset ja Finanssivalvonta kansallisten suorassa valvonnassaan olevien pankkien tulokset, joiden mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen. Lähtötilanteessa pankit aloittivat stressitestit historiallisen vahvalla tuloksentekokyvyllä, mikä lievensi stressiä verrattuna aiempiin testeihin. Stressitestien heikomman kehityksen skenaario oli tällä kertaa erityisen ajankohtainen ottaessaan huomioon myös kauppapolitiikan kiristymisen USAn asettamien tullien myötä.
European and domestic stress tests completed: banks’ resilience good also against changes in the operating environment resulting from geopolitical tensions4.8.2025 09:30:00 EEST | Press release
The European Banking Authority (EBA) has published the results of its EU-wide stress test exercise, and the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has published the results of the banks that are subject to its direct supervision. The results show that the Finnish banking sector would withstand a significant weakening of the operating environment. At the start of the stress test horizon, the banks’ profit performance was historically strong, which eased the stress compared to the previous exercises. The adverse scenario of the stress test exercise was particularly relevant because it took into consideration the tightening of trade policies brought about by the tariffs imposed by the United States.
Finansinspektionens tematiska bedömning: organisationer inom den finansiella sektorn använder artificiell intelligens i sina interna processer, användningen i kundgränssnittet ökar27.6.2025 11:00:00 EEST | Pressmeddelande
Största delen av företagen i den finansiella sektorn uppger att de antingen redan använder AI-lösningar eller att de planerar att införa dem. Största delen av AI-lösningarna används för närvarande i aktörernas interna processer, men tillämpningen i kundgränssnittet kommer att öka under de närmaste åren.
Finanssivalvonnan teema-arvio: finanssisektorin organisaatiot käyttävät tekoälyä sisäisissä prosesseissaan, hyödyntäminen asiakasrajapinnassa lisääntyy27.6.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Suurin osa finanssisektorin yrityksistä kertoo joko jo käyttävänsä tekoälyratkaisuja tai suunnittelevansa sen aloittamista. Valtaosa tekoälyratkaisuista on tällä hetkellä käytössä toimijoiden sisäisissä prosesseissa, mutta soveltaminen asiakasrajapinnassa kasvaa lähivuosina.
