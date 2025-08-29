Suomesta löytyy jo kauppoja, joissa puhelin on syrjäyttänyt lompakon
Tietyissä S-ryhmän toimipaikoissa jo joka toinen bonustapahtuma kirjataan puhelimella muovikortin sijaan. Muutos on tapahtunut lyhyessä ajassa, sillä esimerkiksi Applen laitteille S-Etukortin on voinut lisätä vasta viime vuodesta alkaen.
Miljoona suomalaista on lisännyt S-Etukortin puhelimeensa, ja monella heistä mobiilikortti on syrjäyttänyt muovisen jo lähes kokonaan. Erityisen suosittua mobiilibonustelu on Alepa-ketjun myymälöissä. Luvuissa ovat mukana niin Applen Lompakon, Androidin kuin S-mobiilista löytyvän S-Etukortin viivakoodin käyttäjät.
”Bonuksen kerryttäminen puhelimella on erityisen suosittua silloin, kun tehdään pieniä ostoksia lähikaupassa. Jos tarkastellaan yksittäisiä toimipaikkoja, listan kärkipaikkaa pitää Helsingissä sijaitseva Alepa Perämiehenkatu, jossa mobiili on jo ohittanut muovikortin suosituimpana tapana kerätä bonukset talteen. Kärkikahinoissa ovat myös sen lähistöllä sijaitsevat Alepat Viiskulma, Pietarinkatu ja Ullanlinna. Voidaan siis todeta, että Suomen aktiivisimmat mobiilibonustelijat löytyvät Etelä-Helsingistä”, paljastaa palvelusta vastaava Toni Kopra SOK:lta.
Korkeakoulukampusten myymälöiden ykkönen löytyy Lappeenrannasta
Ikäryhmittäin tarkasteltuna suhteellisesti aktiivisimpia mobiilikortin käyttöönottajia ovat olleet nuoret, 18–24-vuotiaat asiakasomistajat. Ei siis ole yllätys, että myös monessa korkeakoulujen läheisyydessä sijaitsevassa S-ryhmän myymälässä suuri osa bonuksista napataan talteen puhelimella.
”Erityisen innokkaita mobiilibonustelijoita näyttävät olevan lappeenrantalaiset opiskelijat – Lappeenrannan kampusalueella sijaitsevassa Sale Skinnarilassa nimittäin joka toinen bonusosto tehdään ilman muovikorttia. Toisella sijalla opinahjojen välisessä kisassa ovat puolestaan espoolaisen Alepa Otaniemen asiakkaat, ja kolmanneksi eniten mobiilibonustellaan Turun yliopiston läheisessä Hämeenkadun Salessa”, Kopra kertoo.
S-Etukortti on ollut mahdollista ottaa käyttöön Androidilla reilun kahden vuoden ajan, ja Applen Lompakkoon sen on voinut lisätä viime vuoden keväästä lähtien. Bonuksen kerryttäminen mobiilisti on pian mahdollista yhä useammassa paikassa myös Applen laitteilla, kun käyttöönotot S-ryhmän ravintoloissa valmistuvat arviolta lokakuun puoleen väliin mennessä. Android-laitteilla Bonuksen kerryttäminen onnistuu kaikkialla jo nyt.
S-Etukortin käyttöönotto puhelimella onnistuu helposti S-mobiilin kautta. Ohjeet tähän löytyvät S-kanavalta: Applen Lompakko - S-kanava ja Android-puhelimille - S-kanava
Yhteyshenkilöt
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
Toni KopraProduct lead, asiakasomistajakanavat, SOKPuh:010 7681501toni.2.kopra@sok.fi
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
