SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Suomesta löytyy jo kauppoja, joissa puhelin on syrjäyttänyt lompakon

5.9.2025 08:03:00 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote

Jaa

Tietyissä S-ryhmän toimipaikoissa jo joka toinen bonustapahtuma kirjataan puhelimella muovikortin sijaan. Muutos on tapahtunut lyhyessä ajassa, sillä esimerkiksi Applen laitteille S-Etukortin on voinut lisätä vasta viime vuodesta alkaen.

S-ryhmän data kertoo, että Suomen aktiivisimmat mobiilibonustelijat löytyvät Etelä-Helsingistä.
S-ryhmän data kertoo, että Suomen aktiivisimmat mobiilibonustelijat löytyvät Etelä-Helsingistä. Nico Backström

Miljoona suomalaista on lisännyt S-Etukortin puhelimeensa, ja monella heistä mobiilikortti on syrjäyttänyt muovisen jo lähes kokonaan. Erityisen suosittua mobiilibonustelu on Alepa-ketjun myymälöissä. Luvuissa ovat mukana niin Applen Lompakon, Androidin kuin S-mobiilista löytyvän S-Etukortin viivakoodin käyttäjät.  

”Bonuksen kerryttäminen puhelimella on erityisen suosittua silloin, kun tehdään pieniä ostoksia lähikaupassa. Jos tarkastellaan yksittäisiä toimipaikkoja, listan kärkipaikkaa pitää Helsingissä sijaitseva Alepa Perämiehenkatu, jossa mobiili on jo ohittanut muovikortin suosituimpana tapana kerätä bonukset talteen. Kärkikahinoissa ovat myös sen lähistöllä sijaitsevat Alepat Viiskulma, Pietarinkatu ja Ullanlinna. Voidaan siis todeta, että Suomen aktiivisimmat mobiilibonustelijat löytyvät Etelä-Helsingistä”, paljastaa palvelusta vastaava Toni Kopra SOK:lta. 

Korkeakoulukampusten myymälöiden ykkönen löytyy Lappeenrannasta 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna suhteellisesti aktiivisimpia mobiilikortin käyttöönottajia ovat olleet nuoret, 18–24-vuotiaat asiakasomistajat. Ei siis ole yllätys, että myös monessa korkeakoulujen läheisyydessä sijaitsevassa S-ryhmän myymälässä suuri osa bonuksista napataan talteen puhelimella. 

”Erityisen innokkaita mobiilibonustelijoita näyttävät olevan lappeenrantalaiset opiskelijat – Lappeenrannan kampusalueella sijaitsevassa Sale Skinnarilassa nimittäin joka toinen bonusosto tehdään ilman muovikorttia. Toisella sijalla opinahjojen välisessä kisassa ovat puolestaan espoolaisen Alepa Otaniemen asiakkaat, ja kolmanneksi eniten mobiilibonustellaan Turun yliopiston läheisessä Hämeenkadun Salessa”, Kopra kertoo. 

S-Etukortti on ollut mahdollista ottaa käyttöön Androidilla reilun kahden vuoden ajan, ja Applen Lompakkoon sen on voinut lisätä viime vuoden keväästä lähtien. Bonuksen kerryttäminen mobiilisti on pian mahdollista yhä useammassa paikassa myös Applen laitteilla, kun käyttöönotot S-ryhmän ravintoloissa valmistuvat arviolta lokakuun puoleen väliin mennessä. Android-laitteilla Bonuksen kerryttäminen onnistuu kaikkialla jo nyt. 

S-Etukortin käyttöönotto puhelimella onnistuu helposti S-mobiilin kautta. Ohjeet tähän löytyvät S-kanavalta:  Applen Lompakko - S-kanava  ja  Android-puhelimille - S-kanava 

Avainsanat

s-etukorttimobiilibonustelumobiilimaksaminenbonus

Yhteyshenkilöt

SOK:n viestintä

SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.

Puh:050 472 2745viestinta@sok.fi

Kuvat

S-ryhmän data kertoo, että Suomen aktiivisimmat mobiilibonustelijat löytyvät Etelä-Helsingistä.
S-ryhmän data kertoo, että Suomen aktiivisimmat mobiilibonustelijat löytyvät Etelä-Helsingistä.
Nico Backström
Lataa

SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt. ​ 

Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta. ​ 

Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa. ​​ 

#parempipaikkaelää

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Kosmetiikan kemikaalikuorma huolettaa monia – 54 % suomalaisista valitsee yhä useammin luonnonkosmetiikan tuotteita28.8.2025 07:45:00 EEST | Tiedote

Statistan tilastojen mukaan luonnonmukaisen kosmetiikan markkinoiden ennustetaan kasvavan koko markkinaa nopeammin. Tämä näkyy yhä konkreettisemmin myös suomalaisten kosmetiikka- ja ihonhoitotuotteiden hankinnoissa, joissa luonnonkosmetiikka on jatkuvasti vahvistanut asemaansa. Peräti 54 prosenttia Sokoksen teettämän kyselytutkimuksen vastaajista toteaa kasvattaneensa luonnonkosmetiikan käyttöä viime vuosina. Tärkeimmät syyt valita luonnonmukaisempia tuotteita perinteisempien kosmetiikkatuotteiden sijaan ovat kemikaalien välttäminen ja tuotteiden turvallisuus.

Nopeus on suurin riski – ruokarobotit muistuttavat koulujen alkaessa valppaudesta liikenteessä7.8.2025 12:10:00 EEST | Tiedote

Suomalaisista lähes jokainen pitää tärkeänä, että koulujen lähellä noudatetaan nopeusrajoitusta. Silti Liikenneturvan toteuttamissa tutkauksissa neljä viidestä kuljettajasta ajaa ylinopeudella koulujen lähistöllä oleville suojateille. Kun koulut elokuussa alkavat, katukuvassa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyvät koulujen ja myymälöiden lähistölle ympäri Suomea muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita.

Huulet ovat palanneet tärkeäksi osaksi suomalaisten meikkirutiinia – Nämä tuotteet nousseet uusiksi myyntihiteiksi23.7.2025 08:45:00 EEST | Tiedote

29. heinäkuuta vietetään jälleen vuosittaista kansainvälistä huulipunapäivää. Huulipunat ja -kiillot ovatkin parhaillaan yhä useamman suomalaisen huulilla, sillä erilaisia huulituotteita ostetaan nyt selvästi edeltäviä vuosia enemmän. Sokoksen ja Emotionin myyntidatasta käy ilmi, että huulipunien myynti on kasvanut peräti 50 prosenttia koronavuosiin verrattuna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye