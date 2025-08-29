Hallitustiedote: Katse kohti ensi vuoden suunnitelmia
Salibandyliiton hallitus oli koolla torstaina 28. elokuuta. Esityslistalla oli muun muassa naisten Suomisarjan sarjajärjestelmämuutos, kurinpitoelinten nimitykset ja talouskatsaus. Keskusteluissa painottui valmistautuminen ensi vuoteen.
Toiminnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Kokouksen aluksi toiminnanjohtaja Riku Tapio esitteli ajankohtaiskatsauksen taloudesta.
– Salibandyliiton talouden tilanne on hyvä ja sitä voi luonnehtia ajankohtaan nähden tyypilliseksi. Kassatilanne ja maksuvalmius ovat myös hyvällä tasolla.
Myönteisenä hän näkee keväällä tehdyn perintäprosessin uudistamisen.
– Sen tehostamisen myötä avoimien laskujen määrä on laskenut oleellisesti.
Pelipasseja on lunastettu mukavasti, vaikka sarjatoiminta ei ole vielä täydessä vauhdissa.
– Pelipassien kokonaismäärän osalta olimme elokuun puolivälissä lähestulkoon samassa tilanteessa kuin vuosi sitten tähän aikaan, toiminnanjohtaja toteaa.
Sarjatoiminta
Hallitus päätti naisten Suomisarjan sarjajärjestelmästä. Uuden sarjajärjestelmän mukaisesti naisten Suomisarja pelataan aiemman 22 joukkueen sijaan 21 joukkueella kolmessa lohkossa, sillä Blackbirdsin tilalle ei nostettu joukkuetta alemmalta sarjaportaalta. Uudessa sarjajärjestelmässä naisten Suomisarjassa ei ole suoria putoajia kaudella 2025–2026, vaan ainoastaan lohkojen viimeiset karsivat Suomisarjapaikastaan.
Sarjajärjestelmää muutettiin, koska Blackbirds nostettiin Inssi-Divariin Northern Starsin tilalle, joka puolestaan sai paikan F-liigaan O2-Jyväskylän jäätyä pois ylimmältä sarjaportaalta.
Kurinpitoelinten nimeäminen
Hallitus vahvisti kurinpitoelimet kaudelle 2025–26 esityksen pohjalta. Kurinpitoelimet ovat samat kuin edellisellä kaudella.
Kurinpitoelimet kaudella 2025–2026:
– Kilpailujohtaja, valtakunnallinen kilpailutoiminta
– SSBL Salibandy Oy:n (F-liigan) toimitusjohtaja
– Salibandyliiton toiminnanjohtaja
– Pääsarjojen kurinpitodelegaatio: Sasu Heino, Timo Toivonen ja Hanna Palomäki
– Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR): Olli Rauste (pj.), Veli Halonen ja Mika Hilska
– Videotuomari: Rainer Ehro
Toimintasuunnitelma, budjetti ja
strategia mukana keskusteluissa
Hallituksen kokous oli tällä kertaa keskustelupainotteinen. Päätettäviä asioita oli tavanomaista vähemmän, koska merkittävä osa sarjoista ei vielä ole alkanut.
– Kauden kynnyksellä on hyvä hetki suunnata katsetta eteenpäin. Kokouksessa käytettiin paljon aikaa keskusteluihin, ja samalla osin jo tulevaan varautuen. Puheissa oli ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjettiraami. Lisäksi huomioitiin salibandyn strategiakauden 2020–2026 päättyminen ensi vuonna, ja pohdittiin kuinka seuraavaan strategiakauteen voisi jo valmistautua, puheenjohtaja Kaarina Vuori avaa.
Hallitus keskusteli myös toimenpiteistä uuden toiminnanjohtajan rekrytointiin liittyen. Tästä tiedotetaan erikseen, kun asia etenee.
Tilannekatsaukset kansainvälisiltä
kentiltä ja MM-kisoista
Hallitus kuuli Kansainvälisen Salibandyliiton pääsihteeri John Liljelundin esityksen salibandyn kansainvälisen kilpailukalenterin uudistustyön etenemisestä. Pääsihteeri Kati Voutilainen kertoi puolestaan ajankohtaiset asiat MM2026- ja 2027-kotikisojen valmistelujen osalta.
Muita asioita
Uusia jäsenseuroja hyväksyttiin kolme ja kolme seuraa erotettiin eroilmoituksen perusteella.
Hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 18.9.2025.
Salibandyliiton hallitus: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen (vpj.), Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Miko Kailiala, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä. Huom! Tomi Auremaa on ilmoittanut olevansa toistaiseksi estynyt hallitustyöskentelystä.
Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti.
