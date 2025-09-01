Ecovacs laajentaa kotitalousrobottiensa valikoimaa Innovation For All -tapahtumassa

Ecovacs esittelee tällä viikolla Berliinissä järjestettävässä IFA-tapahtumassa tuoreimmat tuotekehityksen läpimurtonsa. Pääosassa on uusi Deebot X11 Omnicyclon, joka esittelee ensimmäisenä Ecovacsin uuden PowerBoost-teknologian. PowerBoost-teknologia pidentää robotin käyttöaikaa hyödyntämällä moppien pesutaukoja nopeaan ja tehokkaaseen lataukseen. Innovaation ansiosta käyttöaika ei enää ole yhtäläinen akun kapasiteetin kanssa.

Deebot X11 voi puhdistaa täydellä teholla syväpuhdistaen jopa 1 000 m² yhdellä ajokerralla ilman keskeytyksiä. Deebot X11 tuo markkinoille päivitetyn Ozmo Roller 2.0 -rullamopin sekä TruEdge 3.0 -siivousteknologian, mitkä takaavat huolellisen ja tehokkaan, reunasta reunaan ulottuvan siivouksen. Uusi Deebot X11 -siivousrobotti tuo markkinoille myös uuden TruePass-järjestelmän, jonka ansiosta siivousrobotti ylittää helposti jopa 2,4 cm korkeat yksittäiset kynnykset ja jopa 4 cm korkeat erilaiset esteet.

Deebot X11:n pölypussiton muotoilu, joka perustuu maailman ensimmäiseen OmniCyclone-asemaan, vähentää tarvetta kertakäyttöisille kulutustuotteille säästäen kotitalouksilta jopa 25 pölypussia viidessä vuodessa. Lisäksi uusi, päivitetty korkean tiheyden nailonista valmistettu moppirulla ja tehokas puhdistusliuos parantavat merkittävästi robotin kykyä käsitellä lattioihin pinttyneitä tahroja.

Yhteistyö Boschin ja Siemensin kanssa

Ecovacs ilmoitti myös strategisesta kumppanuudesta BSH:n (Bosch ja Siemens Home Appliances) kanssa. Tavoitteena on lanseerata yhteistyössä maailman ensimmäinen sisäänrakennettu imurointi- ja moppausrobotti, jonka BSH on kehittänyt ja joka toimii Ecovacsin teknologioilla. Yhdistämällä molempien yritysten asiantuntemusta kumppanuuden tavoitteena on tuottaa innovatiivisia, älykkäitä lattianpesuratkaisuja ja luoda uraauurtava uusi kategoria palvelurobotiikka-alalle.

Teknologisten innovaatioiden lisäksi Deebot on myös yhdistetty Matter-ekosysteemiin ja saanut UL Solutionsilta ”Diamond”-tason loT Security Verification -tunnistuksen, mikä kertoo entistä sujuvammasta alustojen välisestä liitettävyydestä ja korkeasta tietosuojasta.

Uusi W2S OMNI -ikkunanpesurobotti

Ecovacs kasvaa maailmanlaajuisesti useissa eri kategorioissa. Ensiesittelystään lähtien Winbot-ikkunanpesurobotit ovat paitsi luoneet täysin uuden tuotekategorian, ne ovat myös muuttaneet kuluttajien odotuksia ikkunanpesusta. Vuonna 2024 Winbotin myynti ylitti 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, johtuen vahvasta kysynnästä sekä Kiinassa että Euroopassa.

Ecovacs esittelee IFA-tapahtumassa uudet Winbot W2S ja W2S OMNI -ikkunanpesurobotit. Molemmat sisältävät TruEdge-teknologian ja kehittyneen WIN-SLAM 4.0 -älykkään reittisuunnittelun, jotka parantavat puhdistustehoa merkittävästi. Molemmat mallit lanseerataan virallisesti IFA:n jälkeen, ja uudet Winbotit esitellään aiemmin tänä vuonna lanseeratun Winbot Mini -mallin rinnalla. Mini yhdistää erittäin ohuen muotoilun ja tehokkaan puhdistustehon entistä joustavampaan ja tehokkaampaan ikkunanpesuun.

Uusi puhdistusrobotti uima-altaalle

IFA-tapahtumassa nähdään myös Ecovacsin täysin uusi uima-altaan puhdistusrobotti Ultramarine, joka tarjoaa entistä parempaa puhdistustehoa, helppokäyttöisyyttä ja älykkyyttä uima-altaan omistajille. Ultramarine on varustettu useilla pyörivillä harjoilla, tehokkaalla imulla sekä monipuolisilla puhdistusohjelmilla. Lisäksi se sisältää Ecovacsin kehittyneimmät paikannus-, esteiden välttämis- ja navigointialgoritmit.

Lanseeraus vahvistaa Ecovacsin ulkorobottivalikoimaa Goat-ruohonleikkurin menestyksekkään lanseerauksen jälkeen, ja Ultramarine on merkittävä virstanpylväs Ecovacsin matkassa kohti täyden palveluvalikoiman robottiratkaisuja, vahvistaen yrityksen sitoutumista älykkäiden ratkaisujen tarjoamiseen kaikkiin kotitalouksien tarpeisiin.

Kysyntä kasvussa Euroopassa

Ecovacsin Goat-robottiruohonleikkurit ovat myös saamassa vahvaa jalansijaa Euroopan markkinalla. IFA-messuilla on näytillä Goat A3000 LiDAR -malli, joka sisältää poikkeuksellisen tehokkaan nurmikon leikkuun, itsenäisen navigoinnin ja älykkään esteiden välttämisen.

Tuoteinnovaatioiden lisäksi Ecovacs jatkaa koko toimitusketjunsa vahvistamista. Heinäkuussa 2025 se ilmoitti investoivansa 27 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria paikallisen tuotantolaitoksen perustamiseen robottien ydinkomponentteja ja robottirunkoja varten.



Ecovacs esittelee Deebot X11:n uusimpien Deebot-siivousrobottien kanssa, uima-altaan puhdistusrobotti Ultramarinen sekä Winbot- ja Goat-mallit IFA 2025 -tapahtumassa Berliinissä 5.–9. syyskuuta. Tervetuloa vierailemaan Ecovacsin osastolle hallissa 9-114.