Lidl täysjyvän asialla – valikoimaan lisätty kotimaisia täysjyvätuotteita
Suomi on täysjyvän luvattu maa puhtaan kauran ja rukiin ansiosta, mutta suomalaiset syövät täysjyvää aivan liian vähän. Lidlissä on ryhdytty toimeen tämän korjaamiseksi: yhtiö on asettanut kunnianhimoinen tavoitteen täysjyvän lisäämiseksi. Lidl on hiljattain lisännyt valikoimaansa uusia, kotimaisia täysjyvää sisältäviä tuotteita.
Täysjyvä on merkittävä osa monipuolista ja terveellistä ravitsemusta. Loppuvuodesta 2024 julkaistut ravitsemussuositukset suosittelevat 90 grammaa täysjyvää päivässä. Suomalaisista tähän pääsee vain 11 prosenttia miehistä ja vaivaiset kaksi prosenttia naisista.
Lidlissä on ryhdytty toimeen täysjyvän saannin lisäämiseksi. Kauppaketju asetti keväällä 2025 tavoitteeksi lisätä täysjyvän osuuden myydyistä viljoista 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta kohti lähdettiin 27 prosentista. Tavoite kattaa kaikki tuotteet, joissa on viljaa, eli leipien ja hiutaleiden lisäksi esimerkiksi valmisruoat ja pakasteet.
Tavoitteeseen päästääkseen Lidl kehittää tuotteidensa reseptejä ja lisää täysjyvää sisältäviä tuotteita valikoimaansa. Viime aikoina valikoimaan on tullut monia kotimaisia täysjyvää sisältäviä uutuustuotteita, kuten Myllykiven isot kaurahiutaleet, Elovenan kaurahiutaleet, Reissumiehen ruispalat sekä Maalahden Limppu.
– Täysjyvä on Suomen lahja terveelliselle ruokavaliolle. Täällä on pitkä historia kauran ja rukiin viljelystä, mistä voimme olla ylpeitä ja juhlistaa näin suomalaisen ruoan päivänä. Meillä on täysjyvätuotteita jo hyvin saatavilla eri tuoteryhmissä, ja viemme monia suomalaisia täysjyvätuotteita muihin Lidl-maihin. Haluamme tehdä täysjyvän saannin entistä helpommaksi, joten kehitämme valikoimaamme täysjyväpitoisemmaksi. Tässä kotimaisilla täysjyvää sisältävillä tuotteilla on tärkeä rooli, kertoo Lidlin valikoiman vastuullisuuspäällikkö Sara Leinonen.
Lidlin valikoimassa on monia kotimaisia täysjyväpitoisia tuotteita, joista tunnetuimmat suosikit lienevät paistopisteen kaurasydän ja ruisneliö. Nämä ovat myös vientituotteita muihin Lidl-maihin.
Suomessa Lidl-maiden kovin täysjyvätavoite
Kaikki Lidl-maat ovat asettaneet omat tavoitteensa täysjyvän lisäämiseksi. Suomessa asetettu 35 prosentin tavoite on kirkkaasti kovin. Vaikka suomalaisillakin on suositusten mukaiseen päivätavoitteeseen vielä matkaa, täällä pohjolassa ollaan kuitenkin täysjyvän suhteen paremmalla tolalla kuin muualla Euroopassa, sillä myös lähtötilanne on hiukkasen parempi.
Täysjyvän lisääminen omaan ruokavalioon on helppoa.
– Monesta arkisen ruokakaapin kulmakivestä, kuten vaikkapa pastasta ja leivästä, löytyy helposti täysjyväpitoisempia vaihtoehtoja. Murohyllyllä voi valita arkeen moniviljarinkuloita ja jättää suklaiset herkkumurot sunnuntaiaamiaiselle. Näin suomalaisen ruoan päivänä kannustamme kokeilemaan ja nauttimaan kotimaisia täysjyväviljaa sisältäviä tuotteita. Tämä on hyväksi paitsi terveydelle, myös suomalaiselle ruokajärjestelmälle, Leinonen vinkkaa.
90 gramman täysjyvän päivätavoitteeseen riittää, että syö annoksen kaurapuuroa, pari palaa ruisleipää ja yhden kaurasydämen.
Täysjyvätavoite on yksi osa Lidlin kestävän ruokavalion kokonaisuutta. Lidl haluaa kannustaa asiakkaitaan terveellisempään ja ympäristöystävällisempään syömiseen. Täysjyvän lisäämisen lisäksi Lidlin tavoitteena on tuplata kasviproteiinien myynti sekä kokonaisuudessaan kasvattaa kestävän ruokavalion mukaisten ruokien myyntiä 20 prosentilla. Kestävän ruokavalion linjauksesta lisää: lidl.fi/kestavaruokavalio
