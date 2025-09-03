Kiihdytysajon Euroopan mestaruudet ratkeaa - Rantaniemellä kultasauma
Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi on hyvissä asemissa kolmannen EM-osakilpailun jälkeen.
Kolmas EM-osakilpailu ajettiin viime viikonloppuna Saksassa Hockenheimin lämpimissä olosuhteissa. Siellä Jere Rantaniemi ajoi mahtavasti ProMod-ryhmän finaaliin, jossa vastassa lähin vastustaja pistehahdissa, eli hollantilainen Marc Harteveld.
Finaalitaisto oli tälläkin kertaa kova ja sitä jouduttiin ratkomaan tuomaristossa asti, sillä Harteveld sortui lähdössä punavaloon eli teki ensimmäisenä virheen vaan harmiksi Jerellä auto heittelehti puolessa välissä rataa sen verran, että luultavasti pakoputki tai takahelma osui keskiviivalla olevaan valokennon heijastintötsään, joten siitä seurasi ratarikko.
Vaikka Jere ajoi ensin maaliin, oli seurauksena keskiviivan ylityksen tulkinnasta ajon hylkäys, näin ollen Harteveld sai voiton. Pistejahdissa hollantilainen pääsi näin hienoiseen johtoon, mutta Rantaniemi on lähellä, ollen vain 16 pisteen päässä toisena.
Rantaniemen ProMod88-tiimi on päässyt jo Englantiin Santa Podiin, jossa kisataan tänä viikonloppuna ja mestaruudet ratkeavat.
Pro Mod-ryhmän mestaruustaisto on hyvin pitkälti kahden kauppa, sillä muut kisaajat ovat pisteissä niin kaukana, että siihen heillä on ainoastaan pienet teoreettiset mahdollisuudet. Ja mestariksi kruunataan se kumpi etenee lopulta pidemmälle ja yhden pudotuskierroksen ero tulee ratkaisemaan mestaruustaiston.
Loppulähtökohdat ovat siis kutkuttavan mielenkiintoiset kun ratkotaan Euroopan parhaat kisaajat. Santa Podista seurataan tietysti kuinka Motoparkissa ratkotaan Suomen mestaruuksia, joten mahtava kisaviikonloppu luvassa monella tapaa.
Lähde: ProMod88-tiedote
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoa: facebook.com/ProMod88/
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FHRA
50. Cruising Pre-Party -juhlatapahtuma Helsinki-Malmin lentoasemalla 5.9.20253.9.2025 11:17:30 EEST | Tiedote
Helsinki-Malmin lentoaseman Cruising Pre-Party tapahtumat järjestää Finnish Hot Rod Association FHRA ry. Cruising Pre-Party on yhdistyksen ilmaistapahtuma, jonne sekä harrasteajoneuvoilijat että yleisö voivat tulla maksutta.
SPTR Finals -osakilpailuun kauden ennätysmäärä osallistujia Pieksämäen Motoparkkiin 6.-7.925.8.2025 11:06:04 EEST | Tiedote
Suomi Drag Racing 50-vuotisjuhlakauden päätösosakilpailuun ilmoittautui yli 120 kilpailijaa. Mukana on kilpailijoita myös Ruotsista, Saksasta ja Virosta.
Street Drags tuo kiihdytysajokansaa Vesivehmaalle lauantaina - "Pitää nähdä, kokea ja tuntea jopa kehossaan se, miten moottori käy"12.8.2025 12:24:07 EEST | Tiedote
Street Drags -katupäivä järjestetään Vesivehmaan lentokentällä lauantaina 16.8., ja tapahtuma on avoin kaikille, jotka haluavat kokeilla kiihdytysajoa ja testata oman ajoneuvonsa suorituskykyä.
Suomalaiset huippuiskussa kiihdytysajon EM-osakilpailussa11.8.2025 18:40:41 EEST | Tiedote
Kiihdytysajon EM-osakilpailu ajettiin Ruotsin Tierpissä 7.-10.8. ja suomalaisvoittajia nähtiin seitsemässä eri ryhmässä.
Kiihdytysajon SM-sarja teki näyttävän paluun Kalajoelle lähes vuosikymmenen tauon jälkeen4.8.2025 06:32:00 EEST | Tiedote
Kalajoen lentokentällä järjestettiin 2.–3.8 Tarvikemotti Summer Nationals & Vintage Drags -osakilpailu, joka keräsi paikalle yli 100 kilpailijaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme