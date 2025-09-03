FHRA

Kiihdytysajon Euroopan mestaruudet ratkeaa - Rantaniemellä kultasauma

4.9.2025 15:20:38 EEST | FHRA | Tiedote

Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi on hyvissä asemissa kolmannen EM-osakilpailun jälkeen.

Jere Rantaniemi on puolustanut FIA European Pro Modified -titteliään kaudella 2025.
Jere Rantaniemi on puolustanut FIA European Pro Modified -titteliään kaudella 2025. Pekka Rouvinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

Kolmas EM-osakilpailu ajettiin viime viikonloppuna Saksassa Hockenheimin lämpimissä olosuhteissa. Siellä Jere Rantaniemi ajoi mahtavasti ProMod-ryhmän finaaliin, jossa vastassa lähin vastustaja pistehahdissa, eli hollantilainen Marc Harteveld.

Finaalitaisto oli tälläkin kertaa kova ja sitä jouduttiin ratkomaan tuomaristossa asti, sillä Harteveld sortui lähdössä punavaloon eli teki ensimmäisenä virheen vaan harmiksi Jerellä auto heittelehti puolessa välissä rataa sen verran, että luultavasti pakoputki tai takahelma osui keskiviivalla olevaan valokennon heijastintötsään, joten siitä seurasi ratarikko.

Vaikka Jere ajoi ensin maaliin, oli seurauksena keskiviivan ylityksen tulkinnasta ajon hylkäys, näin ollen Harteveld sai voiton. Pistejahdissa hollantilainen pääsi näin hienoiseen johtoon, mutta Rantaniemi on lähellä, ollen vain 16 pisteen päässä toisena.

Rantaniemen ProMod88-tiimi on päässyt jo Englantiin Santa Podiin, jossa kisataan tänä viikonloppuna ja mestaruudet ratkeavat. 

Pro Mod-ryhmän mestaruustaisto on hyvin pitkälti kahden kauppa, sillä muut kisaajat ovat pisteissä niin kaukana, että siihen heillä on ainoastaan pienet teoreettiset mahdollisuudet. Ja mestariksi kruunataan se kumpi etenee lopulta pidemmälle ja yhden pudotuskierroksen ero tulee ratkaisemaan mestaruustaiston.

Loppulähtökohdat ovat siis kutkuttavan mielenkiintoiset kun ratkotaan Euroopan parhaat kisaajat. Santa Podista seurataan tietysti kuinka Motoparkissa ratkotaan Suomen mestaruuksia, joten mahtava kisaviikonloppu luvassa monella tapaa.

Lähde: ProMod88-tiedote

Kuvat

Lataa
