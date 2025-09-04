Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasa kutsuu asukkaat mukaan luontoliikuntareitistön avajaisiin

4.9.2025 16:33:28 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan luontoliikuntareitit on yhdistetty noin 70 kilometriä pitkäksi yhtenäiseksi verkostoksi. Valmiin reitistön avajaisia vietetään ulkoillen lauantaina 20.9.2025 klo 11–14 Metsäkallion kuntoradan parkkipaikalla, Pohjolankadun varrella.

Kaksi henkilöä kävelemässä metsäpolulla.
Kuva: Tiina Salonen / Vaasan kaupunki

Kaupunki tarjoaa 400 ensimmäiselle osallistujalle lettuja, kahvia, mehua ja teetä. Tapahtuma on maksuton ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

Ohjelmassa on Trail Ridersin vetämiä monen tasoisille pyöräilijöille suunnattuja yhteispyörälenkkejä maastossa. VAMIAn matkailupuolen opiskelijat järjestävät lapsille suunnatun luontoaiheisen seikkailuradan. Juhlapuheet kuullaan kuntatekniikan johtaja Jukka Talvelta ja liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtoselta. Paikalla on myös eri toimijoiden esittelypisteitä.

Osallistujia pyydetään jättämään auto kotiin ja saapumaan paikalle esimerkiksi kävellen, pyörällä tai bussilla. Metsäkallion kuntoradan parkkipaikka on suljettu tapahtuman ajan.

Opasteisiin ja saavutettavuuteen panostettu

Vaasan luontoliikuntareitistön yhtenäistäminen aloitettiin vuonna 2022. Kolmen vuoden aikana on parannettu reittejä, tuotu maastoon yhtenäiset opasteet ja laadittu reitistöstä nykyaikainen digitaalinen kartta.

– Tavoitteena on ollut luoda laadukkaita ja helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja edistää asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Osa reiteistä on toteutettu esteettömäksi, liikuntapaikkapäällikkö Jari Kiveliö kertoo.

Verkoston reitit kulkevat kaupungin omistamilla mailla eri kaupunginosissa. Reitistön varrelta löytyy tulentekopaikkoja, uimarantoja, leikkipuistoja, ulkokuntoilupaikkoja ja muuta koettavaa. Reitit on opastettu viitoilla, opastauluilla ja digitaalisella kartalla.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Luontoliikuntareitistön avajaiset ovat osa valtakunnallista reitistöviikkoa.

