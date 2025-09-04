Biojätteen erilliskeräys etenee harppauksin
Kuntien jäteyhtiöt ovat vastanneet hyvin jätelain vaatimuksiin biojätteen erilliskeräyksen laajentamisesta. Kesästä 2024 alkaen biojätteen lajittelu on ollut pakollista kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa ja muissa taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Suurin osa suomalaisista onkin saanut biojätteen erilliskeräysastian omaan jätekatokseensa.
Suomen Kiertovoima ry KIVOn valtakunnallisen selvityksen mukaan (kuva: 8/2025) 44 % suomalaisista asuu kunnissa, joissa kaikilla kiinteistöillä on lajiteltava biojätteet. Vain 34 % asuu kunnissa, joissa biojätteen erilliskeräys on toteutettu lakisääteisen minimin mukaan.
Biojätteen lajittelu entistä yleisempää
Biojätteen lajittelu on merkittävästi yleistynyt parin viime vuoden aikana. Tämä selviää vertailtaessa tämän hetken tilannetta (kuva: 8/2025) loppuvuoden 2022 tilanteeseen (kuva: 11/2025). Kolme vuotta sitten melkein puolet (45 %) suomalaisista asui kunnissa, joissa biojätteen lajittelu koski vain taajamien suurempia kiinteistöjä (vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöt).
Määrän lisäksi huomio laatuun ja turvalliseen kierrätykseen
Biojätteen lajittelumahdollisuuksien lisääntyminen ja innostus lajitteluun näkyy myös sekajätteen koostumuksessa; biojätteen osuus sekajätepussin sisällöstä pienenee jatkuvasti. Tuoreimman valtakunnallisen selvityksen mukaan biojätteen massaosuus kotitalouksien sekajätepussista on laskenut 3,1 prosenttiyksikköä vuoden 2023 tasolta. Nyt sekajätepussissa on biojätettä keskimäärin enää noin 29 %.
Biojätehuollossa lajittelun lisäksi kerätyn biojätteen laatu on huomion kohteena. Erilliskerätty biojäte hyödynnetään energian ja kierrätyslannoitteiden tuotannossa. Kierrätyslannoitteiden laadulta edellytetään puhtautta. Vasta käynnistyneessä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Suomen Kiertovoima ry:n, Kierrätysteollisuus ry:n ja Ruokaviraston Laadukas biokierrätys -hankkeessa tavoitteena on lisätä kierrätyslannoitteiden kysyntää ja edistää tehokkaampaa sekä laadukkaampaa ravinteiden kierrätystä Suomessa. Lopputuotteen laadun sekä lajittelu- ja käsittelymenetelmien parantamiseksi tiivistetään arvoketjun eri toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyöhön ovat sitoutuneet mm. Elintarviketeollisuusliiton ja Päivittäistavarakauppa PTY ry:n jäsenet. Hanke on saanut osarahoituksen ympäristöministeriön AHTI-ohjelmasta
Kaisa HalmeviestintäpäällikköSuomen Kiertovoima ry KIVOPuh:040 869 8350kaisa.halme@kivo.fi
Suomen Kiertovoima
5,4 miljoonaa suomalaista ovat Suomen suurin kiertovoima.
Suomen Kiertovoima ry – KIVO – edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 33 jätelaitosta. Jäsenlaitoksemme toteuttavat kotien jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Edistämme Suomen kiertotaloutta turvallisesti ja terveellisesti.
