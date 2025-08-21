Viesti ry varoittaa leikkauksista valtionhallinnon viestintään – budjettiriihestä kiitosta saa työttömien opiskelumahdollisuuksien lisääminen

Julkisen sektorin muutosneuvotteluissa ei voida säästää viestinnästä – vaarassa ovat kansalaisten tiedonsaanti ja muutoksen johtaminen 11.9.2024 07:11:00 EEST | Tiedote

Useat julkisen sektorin organisaatiot, kuten HUS, Verohallinto ja monet kunnat ovat viime viikkoina kertoneet aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat myös erilaisia viestinnän tehtäviä. Viestinnän tarve kasvaa erityisesti muutoksissa, ja julkishallinnossa muutoksia on edessä runsaasti. Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa. Lisäksi informaatiovaikuttamisen yleistyminen edellyttää tehostettua viestintää. Kokosimme kuusi syytä, miksi viestintää tarvitaan juuri nyt julkishallinnossa.