SDP:n Eveliina Heinäluoma: Ilmastotavoitteet säilyivät, perussuomalaiset taipuivat
Hallitus hyväksyi tänään valtioneuvoston istunnossa Suomen myönteisen kannan komission esitykseen, jonka mukaan EU-jäsenmaiden tulisi vähentää 90 prosenttia ilmastopäästöistään vuoteen 2040 mennessä. Komission esitys on välitavoite polulla kohti unionin hiilineutraaliutta, jonka tavoite on asetettu vuoteen 2050.
Ympäristövaliokunnan jäsenen Eveliina Heinäluoman (sd.) mukaan on selvää, että Suomen on seistävä EU:n ilmastotavoitteiden takana.
– Suomen tuki EU:n ilmastotyölle ei saa horjua. Pitkäjänteinen ja ennustettava ilmastolainsäädäntö on myös suomalaisen elinkeinoelämän etu, huomauttaa Heinäluoma.
Hallitus sai kesällä käsiteltäväkseen kyseisen EU-komission esityksen. Vaikka ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) ilmoitti heti tuoreeltaan hallituksen tukevan esitystä, perussuomalaisissa vastaanotto oli erilainen.
– Vielä heinäkuussa puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja uhosi, ettei ”persuministeriöltä” ole tulossa ”mitään vihreän valon tapaistakaan” EU:n yhteiselle ilmastotavoitteelle, muistuttaa Heinäluoma.
Tänään perussuomalaiset olivat kuitenkin mukana hyväksymässä Suomen myönteisen kannan komission esitykseen.
– Kovista puheista huolimatta jälleen näemme, kuinka perussuomalaiset taipuivat ja hyväksyivät EU:n yhteisen ilmastotavoitteen. Keskisarjan kesän kova uho osoittautui täysin tyhjän tynnyrin kolinaksi, sanoo Heinäluoma.
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
