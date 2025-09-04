SDP:n Eveliina Heinäluoma: Ilmastotavoitteet säilyivät, perussuomalaiset taipuivat

4.9.2025 15:32:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Hallitus hyväksyi tänään valtioneuvoston istunnossa Suomen myönteisen kannan komission esitykseen, jonka mukaan EU-jäsenmaiden tulisi vähentää 90 prosenttia ilmastopäästöistään vuoteen 2040 mennessä. Komission esitys on välitavoite polulla kohti unionin hiilineutraaliutta, jonka tavoite on asetettu vuoteen 2050.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Ympäristövaliokunnan jäsenen Eveliina Heinäluoman (sd.) mukaan on selvää, että Suomen on seistävä EU:n ilmastotavoitteiden takana.

– Suomen tuki EU:n ilmastotyölle ei saa horjua. Pitkäjänteinen ja ennustettava ilmastolainsäädäntö on myös suomalaisen elinkeinoelämän etu, huomauttaa Heinäluoma.

Hallitus sai kesällä käsiteltäväkseen kyseisen EU-komission esityksen. Vaikka ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) ilmoitti heti tuoreeltaan hallituksen tukevan esitystä, perussuomalaisissa vastaanotto oli erilainen.

– Vielä heinäkuussa puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja uhosi, ettei ”persuministeriöltä” ole tulossa ”mitään vihreän valon tapaistakaan” EU:n yhteiselle ilmastotavoitteelle, muistuttaa Heinäluoma.

Tänään perussuomalaiset olivat kuitenkin mukana hyväksymässä Suomen myönteisen kannan komission esitykseen.

 – Kovista puheista huolimatta jälleen näemme, kuinka perussuomalaiset taipuivat ja hyväksyivät EU:n yhteisen ilmastotavoitteen. Keskisarjan kesän kova uho osoittautui täysin tyhjän tynnyrin kolinaksi, sanoo Heinäluoma.

Avainsanat

ilmastonmuutosilmastopolitiikkaeuroopan unionihiilineutraalius

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Marko Asell: Hallituksen kulttuurivihamielinen linja jatkuu4.9.2025 15:36:55 EEST | Tiedote

Orpon-Purran hallituksen vihamielinen suhtautuminen suomalaiseen kulttuuriin nousi jälleen uudelle tasolle budjettiriihen myötä. Budjettiriihessä ilmoitettiin, että yritystukien leikkauksista 7,8 miljoonaa euroa kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystukiin. Suomen elokuvasäätiön kautta kotimaiseen elokuvatuotantoon investoitavat varat eivät kuitenkaan ole yritystukia. Tuotantotuki on projektitukea yksittäiselle elokuvalle, jota ilman se ei valmistuisi. Kansanedustaja Marko Asell (sd.) jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Ruokaviennistä eväitä talouskasvuun4.9.2025 08:04:26 EEST | Tiedote

– Hallitus kiittää kuivasti kotimaista ruoantuotantoa ja -tuottajia suomalaisen ruoan päivän alla ilmoittamalla, että se ei leikkaa ruokaa tuottavasta maataloudesta. Hallitus voisi helpottaa jatkuvassa kannattavuuskriisissä painivia maataloustuottajia panostamalla ruokavientiin tuottajien ja kaupan pattitilanteen seuraamisen sijaan, kommentoivat maa- ja metsätalousvaliokunnan demarit, kansanedustajat Piritta Rantanen, Helena Marttila ja Timo Suhonen.

SDP:n Paula Werning: Hallitus romuttaa kohtuuhintaisen asumisen edellytykset, asuminen ei ole luksusta, se on perusoikeus3.9.2025 13:02:09 EEST | Tiedote

Hallitus päätti budjettiriihessään merkittävistä leikkauksista ARA-rahoitukseen. Korkotukilainojen myöntämisvaltuudet putoavat nykyisestä vuoden 2025 1,75 miljardista ensi vuonna 2026 1,135 miljardiin ja vuonna 2027 500 miljoonaan euroon. Asuminen ei ole luksusta. Se on perusoikeus. Kun hallitus romuttaa ARA-rahoitusta, se heittää bensaa asuntokriisin liekkeihin. Asuntopolitiikan pitää rakentaa turvaa, ei epävarmuutta, sanoo SDP:n kansanedustaja Paula Werning.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye