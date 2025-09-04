SDP:n Eveliina Heinäluoma: Ilmastotavoitteet säilyivät, perussuomalaiset taipuivat

Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Ruokaviennistä eväitä talouskasvuun 4.9.2025 08:04:26 EEST | Tiedote

– Hallitus kiittää kuivasti kotimaista ruoantuotantoa ja -tuottajia suomalaisen ruoan päivän alla ilmoittamalla, että se ei leikkaa ruokaa tuottavasta maataloudesta. Hallitus voisi helpottaa jatkuvassa kannattavuuskriisissä painivia maataloustuottajia panostamalla ruokavientiin tuottajien ja kaupan pattitilanteen seuraamisen sijaan, kommentoivat maa- ja metsätalousvaliokunnan demarit, kansanedustajat Piritta Rantanen, Helena Marttila ja Timo Suhonen.