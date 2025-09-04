Oulun yliopiston yrittäjyyden dosentuuri myönnetty Stefan Långille
Oulun yliopisto on myöntänyt yrittäjyyden dosentin arvon Åbo Akademin apulaisprofessori ja yliopistolehtori Stefan Långille. Dosentuurin erikoisalana on maahanmuuttajayrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen.
Filosofian tohtori Stefan Lång on tutkinut yrittäjyyden roolia pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäjänä vuodesta 2019 alkaen. Hän on tarkastellut erityisesti sitä, miten yrittäjyys voi edistää sekä sosiaalista että taloudellista osallisuutta. Hän tutkii muun muassa sitä, miten liiketoimintaa kehittäviä hankkeita voidaan räätälöidä tukemaan maahanmuuttajayhteisöjä niin, että ne mahdollistavat paitsi kotoutumisen, myös pitkäaikaisen menestymisen yrittäjänä. Lisäksi Lång on ollut erityisen kiinnostunut syrjäisillä ja reuna-alueilla toimivista pienistä- ja keskisuurista yrityksistä.
“Dosentuuri tarjoaa arvokkaan väylän osallistua tieteellisiin keskusteluihin ja tehdä tutkimusyhteistyötä, joilla on voimakas vaikutus tosielämässä. Näen tämän roolin toimivan siltana akateemisen asiantuntijuuden ja käytännön merkityksellisyyden välillä ja tukevan erityisesti aliedustettuja yrittäjäyhteisöjä, kuten maahanmuuttajia ja pakolaisia”, Lång sanoo.
Lång on ensisijaisesti kiinnostunut siitä , miten liiketoiminnan kehittämisen strategioita voidaan mukauttaa alueiden ainutlaatuisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin niin, että ne edistävät kestävää paikallistaloutta ja resilienttejä yhteisöjä. Hänen akateemista uraansa on täydentänyt myös monia rooleja ja aloja käsittävä ammatillinen tausta, sillä Långilla on laaja kokemus opetustyöstä ja yrityselämästä.
”Olen perustanut ja johtanut vuosien varrella yrityksiä eri toimialoilla, kuten tuonnin, majoituspalveluiden ja maalausurakoinnin alalla. Olen työskennellyt myös konsulttina tukien pääosin pieniä yrityksiä”, Lång kuvailee.
Lång on toiminut opettajana Suomessa Ahvenanmaan ammattikorkeakoulussa ja Åbo Akademissa sekä Isossa-Britanniassa Cardiffin ja Greenwichin yliopistoissa. Lång on toiminut vuodesta 2012 Åbo Akademissa yliopistonlehtorina ja nuorempana apulaisprofessorina (tenure track) organisaation ja johtamisen oppiaineessa (strategia). Hän on toiminut apulaisprofessorina vuodesta 2025. Hän on myös perustanut pakolaisten yrittäjyyteen liittyvän tutkimusryhmän Åbo Akademiin.
Yrittäjyyden dosentuuri on kiinnitetty Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttiin.
“Stefan Långin asiantuntemus ja julkaisut ovat vakuuttavia, ja hänen opetustaitonsa on huomioitu Vuoden opettaja -palkinnolla Åbo Akademissa. Olemme iloisia saadessamme hänet vahvistamaan instituuttiamme dosenttina”, sanoo professori, johtaja Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna KilpeläinenviestintäasiantuntijaOulun yliopiston Kerttu Saalasti InstituuttiPuh:0403523608minna.kilpelainen@oulu.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja mikroyrittäjyyden, alueellisen erinomaisuuden ja tulevaisuuden tuotantoteknologioiden näkökulmista. Vahvistamme osaamisaloillamme kestävästi kehittyvää yhteiskuntaa. Vastuullamme on mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tehtävä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Arvostettu ERC-rahoitus Sumit Ghoshille erikoislujien terästen ja keveiden teräsrakenteiden kestävään kehittämiseen – lupaavia mahdollisuuksia energia-, auto- ja puolustusteollisuudelle4.9.2025 13:08:30 EEST | Tiedote
Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on myöntänyt 1,5 miljoonan euron Starting Grant -rahoituksen Oulun yliopiston yliopistotutkija Sumit Ghoshille. Uudessa tutkimuksessa terästen uudenlaisella, erittäin nopealla iskukuumennuksella tuotetaan luontoa jäljitteleviä rakenteita.
Avajaisjuhla, juhlaluennot ja festarit käynnistävät Oulun yliopiston lukuvuoden – tervetuloa mukaan tapahtumiin!4.9.2025 10:49:07 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston lukukausi 2025–2026 avataan juhlallisesti syyskuun toisella viikolla 8.–12.9.2025 monin tapahtumin.
Sydän- ja verisuoniterveys tukee ajattelukykyä - uusi menetelmä Alzheimerin tautiin liittyvien valtimoperäisten aivoimpulssien mittaamiseen4.9.2025 07:07:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston tutkijan Zalan Rajnan väitöskirja kokoaa yhteen nopeaa aivokuvantamista hyödyntävää tutkimusta ja osoittaa, että sydämen aiheuttamat aivopulsaatiot muuttuvat Alzheimerin taudissa, joka on yleisin dementian muoto. Väitöskirjatutkimus tarjoaa ymmärryksen siihen, miten sydän- ja verisuoniterveys voi vaikuttaa ajattelukykyyn.
Keysightilta merkittävä laitelahjoitus Oulun yliopiston 6G-tutkimukselle3.9.2025 07:07:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston 6G-tutkimus saa käyttöönsä uuden laitteiston, joka avaa maailmassa ensimmäisten joukossa uusia mittausmahdollisuuksia. Tutkimuksen pohjalta seuraavan mobiilisukupolven 6G-kyvykkäät mittalaiteet kehittyvät ja ovat valmiita, kun teollinen 6G alkaa 2030-luvun alkupuolella.
Sähkötekniikan tutkimusta ja opetusta jo 60 vuotta Oulun yliopistossa1.9.2025 07:07:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopistossa vietettiin juhlaa, kun sähkötekniikan tutkimuksen ja opetuksen käynnistämisestä tuli täyteen 60 vuotta nyt uuden lukuvuoden alkaessa. Sähkötekniikka voi tuntua tänä päivänä vanhalta termiltä, kun anglistinen akronyymi ICT on puskenut arkipäivän suomeen. Se on kuitenkin edelleen ala, jota on syytäkin juhlia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme