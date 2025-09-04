Oulun yliopiston yrittäjyyden dosentuuri myönnetty Stefan Långille

Filosofian tohtori Stefan Lång on tutkinut yrittäjyyden roolia pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäjänä vuodesta 2019 alkaen. Hän on tarkastellut erityisesti sitä, miten yrittäjyys voi edistää sekä sosiaalista että taloudellista osallisuutta. Hän tutkii muun muassa sitä, miten liiketoimintaa kehittäviä hankkeita voidaan räätälöidä tukemaan maahanmuuttajayhteisöjä niin, että ne mahdollistavat paitsi kotoutumisen, myös pitkäaikaisen menestymisen yrittäjänä. Lisäksi Lång on ollut erityisen kiinnostunut syrjäisillä ja reuna-alueilla toimivista pienistä- ja keskisuurista yrityksistä.

“Dosentuuri tarjoaa arvokkaan väylän osallistua tieteellisiin keskusteluihin ja tehdä tutkimusyhteistyötä, joilla on voimakas vaikutus tosielämässä. Näen tämän roolin toimivan siltana akateemisen asiantuntijuuden ja käytännön merkityksellisyyden välillä ja tukevan erityisesti aliedustettuja yrittäjäyhteisöjä, kuten maahanmuuttajia ja pakolaisia”, Lång sanoo.

Lång on ensisijaisesti kiinnostunut siitä , miten liiketoiminnan kehittämisen strategioita voidaan mukauttaa alueiden ainutlaatuisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin niin, että ne edistävät kestävää paikallistaloutta ja resilienttejä yhteisöjä. Hänen akateemista uraansa on täydentänyt myös monia rooleja ja aloja käsittävä ammatillinen tausta, sillä Långilla on laaja kokemus opetustyöstä ja yrityselämästä.

”Olen perustanut ja johtanut vuosien varrella yrityksiä eri toimialoilla, kuten tuonnin, majoituspalveluiden ja maalausurakoinnin alalla. Olen työskennellyt myös konsulttina tukien pääosin pieniä yrityksiä”, Lång kuvailee.



Lång on toiminut opettajana Suomessa Ahvenanmaan ammattikorkeakoulussa ja Åbo Akademissa sekä Isossa-Britanniassa Cardiffin ja Greenwichin yliopistoissa. Lång on toiminut vuodesta 2012 Åbo Akademissa yliopistonlehtorina ja nuorempana apulaisprofessorina (tenure track) organisaation ja johtamisen oppiaineessa (strategia). Hän on toiminut apulaisprofessorina vuodesta 2025. Hän on myös perustanut pakolaisten yrittäjyyteen liittyvän tutkimusryhmän Åbo Akademiin.



Yrittäjyyden dosentuuri on kiinnitetty Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttiin.



“Stefan Långin asiantuntemus ja julkaisut ovat vakuuttavia, ja hänen opetustaitonsa on huomioitu Vuoden opettaja -palkinnolla Åbo Akademissa. Olemme iloisia saadessamme hänet vahvistamaan instituuttiamme dosenttina”, sanoo professori, johtaja Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutista.