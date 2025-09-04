Oulun yliopisto

Oulun yliopiston yrittäjyyden dosentuuri myönnetty Stefan Långille

5.9.2025 08:00:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote

Jaa

Oulun yliopisto on myöntänyt yrittäjyyden dosentin arvon Åbo Akademin apulaisprofessori ja yliopistolehtori Stefan Långille. Dosentuurin erikoisalana on maahanmuuttajayrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen.

Stefan Långille myönnettiin yrittäjyyden dosentin arvo Oulun yliopistoon.
Stefan Långille myönnettiin yrittäjyyden dosentin arvo Oulun yliopistoon. Kuva: Långin yksityinen arkisto

Filosofian tohtori Stefan Lång on tutkinut yrittäjyyden roolia pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäjänä vuodesta 2019 alkaen. Hän on tarkastellut erityisesti sitä, miten yrittäjyys voi edistää sekä sosiaalista että taloudellista osallisuutta. Hän tutkii muun muassa sitä, miten liiketoimintaa kehittäviä hankkeita voidaan räätälöidä tukemaan maahanmuuttajayhteisöjä niin, että ne mahdollistavat paitsi kotoutumisen, myös pitkäaikaisen menestymisen yrittäjänä. Lisäksi Lång on ollut erityisen kiinnostunut syrjäisillä ja reuna-alueilla toimivista pienistä- ja keskisuurista yrityksistä.

“Dosentuuri tarjoaa arvokkaan väylän osallistua tieteellisiin keskusteluihin ja tehdä tutkimusyhteistyötä, joilla on voimakas vaikutus tosielämässä. Näen tämän roolin toimivan siltana akateemisen asiantuntijuuden ja käytännön merkityksellisyyden välillä ja tukevan erityisesti aliedustettuja yrittäjäyhteisöjä, kuten maahanmuuttajia ja pakolaisia”, Lång sanoo.

Lång on ensisijaisesti kiinnostunut siitä , miten liiketoiminnan kehittämisen strategioita voidaan mukauttaa  alueiden ainutlaatuisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin niin, että ne edistävät kestävää paikallistaloutta ja resilienttejä yhteisöjä. Hänen akateemista uraansa on täydentänyt myös monia rooleja ja aloja käsittävä ammatillinen tausta, sillä Långilla on laaja kokemus opetustyöstä ja yrityselämästä.

”Olen perustanut ja johtanut vuosien varrella yrityksiä eri toimialoilla, kuten tuonnin, majoituspalveluiden  ja maalausurakoinnin alalla. Olen työskennellyt myös konsulttina tukien pääosin pieniä yrityksiä”, Lång kuvailee.

Lång on toiminut opettajana Suomessa Ahvenanmaan ammattikorkeakoulussa ja Åbo Akademissa sekä Isossa-Britanniassa Cardiffin ja Greenwichin yliopistoissa. Lång on toiminut vuodesta 2012 Åbo Akademissa yliopistonlehtorina ja nuorempana apulaisprofessorina (tenure track) organisaation ja johtamisen oppiaineessa (strategia). Hän on toiminut apulaisprofessorina vuodesta 2025. Hän on myös perustanut pakolaisten yrittäjyyteen liittyvän tutkimusryhmän Åbo Akademiin.

Yrittäjyyden dosentuuri on kiinnitetty Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttiin.

“Stefan Långin asiantuntemus ja julkaisut ovat vakuuttavia, ja hänen opetustaitonsa on huomioitu Vuoden opettaja -palkinnolla Åbo Akademissa. Olemme iloisia saadessamme hänet vahvistamaan instituuttiamme dosenttina”, sanoo professori, johtaja Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutista.

Avainsanat

yrittäjyysmaahanmuutto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Stefan Långille myönnettiin yrittäjyyden dosentin arvo Oulun yliopistoon.
Stefan Långille myönnettiin yrittäjyyden dosentin arvo Oulun yliopistoon.
Kuva: Långin yksityinen arkisto
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja mikroyrittäjyyden, alueellisen erinomaisuuden ja tulevaisuuden tuotantoteknologioiden näkökulmista.​ Vahvistamme osaamisaloillamme kestävästi kehittyvää yhteiskuntaa. Vastuullamme on ​mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tehtävä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto

Arvostettu ERC-rahoitus Sumit Ghoshille erikoislujien terästen ja keveiden teräsrakenteiden kestävään kehittämiseen – lupaavia mahdollisuuksia energia-, auto- ja puolustusteollisuudelle4.9.2025 13:08:30 EEST | Tiedote

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on myöntänyt 1,5 miljoonan euron Starting Grant -rahoituksen Oulun yliopiston yliopistotutkija Sumit Ghoshille. Uudessa tutkimuksessa terästen uudenlaisella, erittäin nopealla iskukuumennuksella tuotetaan luontoa jäljitteleviä rakenteita.

Sydän- ja verisuoniterveys tukee ajattelukykyä - uusi menetelmä Alzheimerin tautiin liittyvien valtimoperäisten aivoimpulssien mittaamiseen4.9.2025 07:07:00 EEST | Tiedote

Oulun yliopiston tutkijan Zalan Rajnan väitöskirja kokoaa yhteen nopeaa aivokuvantamista hyödyntävää tutkimusta ja osoittaa, että sydämen aiheuttamat aivopulsaatiot muuttuvat Alzheimerin taudissa, joka on yleisin dementian muoto. Väitöskirjatutkimus tarjoaa ymmärryksen siihen, miten sydän- ja verisuoniterveys voi vaikuttaa ajattelukykyyn.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye