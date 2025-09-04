SDP:n Marko Asell: Hallituksen kulttuurivihamielinen linja jatkuu
Orpon-Purran hallituksen vihamielinen suhtautuminen suomalaiseen kulttuuriin nousi jälleen uudelle tasolle budjettiriihen myötä. Budjettiriihessä ilmoitettiin, että yritystukien leikkauksista 7,8 miljoonaa euroa kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystukiin. Suomen elokuvasäätiön kautta kotimaiseen elokuvatuotantoon investoitavat varat eivät kuitenkaan ole yritystukia. Tuotantotuki on projektitukea yksittäiselle elokuvalle, jota ilman se ei valmistuisi. Kansanedustaja Marko Asell (sd.) jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
Suomen elokuvasäätiön mukaan julkisia investointeja elokuva-alalle ollaan leikkaamassa lähes 35 prosenttia. Leikkaus kohdistuu suoraan suomalaisen elokuvan tuotantoon ja kotimaiseen kulttuuriin. Leikkauspäätöstä ei mitenkään tue Suomen talouskasvua: jokainen elokuvasäätiön kautta myönnetty euro palautuu valtion kassaan parhaimmillaan kaksinkertaisena. Koulutetut ja osaavat ammattilaiset jäävät työttömiksi. Kotimaisia sisältöjä, elokuvia ja tv-sarjoja, ei yksinkertaisesti ole enää samalla tavalla suomalaisen yleisön saatavilla.
— Orpon hallitus on leikannut valtion kulttuuribudjettia tähän mennessä 76 miljoonaa euroa eli n. 12 prosenttia. Nyt suunniteltu 7,8 miljoonan euron lisäleikkaus syö elokuva-alan toimijoiden resursseja kohtuuttomasti, Asell toteaa.
Kotimaiset elokuvat ja sarjat ovat yksi suosituimmista kulttuurimuodoista Suomessa, olennainen osa suomalaisen identiteetin ja maakuvan muovaamisessa ja helposti kaikkien saatavilla. Elokuvatuotanto on hyvin työllistävä ala. Suomalaisten elokuvien kotimainen katsojaosuus on jo pitkään ollut Euroopan kärkeä. Kotimainen tuotanto menestyy ja kerää vientituloja kansainvälisessä jakelussa pitkäjänteisen työn ansiosta.
Elokuvasäätiö tuki vuonna 2024 seitsemäätoista pitkää elokuvaa. Lukumäärä tulee putoamaan merkittävästi, jos rahoitusta leikataan kolmannes. Ilman säätiötukea Suomessa valmistuu vuosittain vain kourallinen pitkiä elokuvia harrastajapohjalta tai tv-sarjojen spin off -elokuvina.
Varsinkin pienten paikkakuntien elokuvateatterit ovat riippuvaisia kotimaisista uutuuksista. Maaseudulla ne keräävät jopa yli 70 prosenttia kaikista elokuvakatsojista. Jos ei ole kotimaisia ensi-iltoja, ei ole myöskään lipputuloja. Leikkaukset vähentävät lisäksi elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustukia ja pienten teatterien toimintatukia.
Elokuvasäätiön ja Filmikamarin arvion mukaan kotimaisen elokuvan kirjo kapenee ja noin 50 elokuvateatteria lähinnä maaseudulla joutuu lopettamaan toimintansa seuraavan kahden vuoden aikana. Vielä toistaiseksi Suomessa on 195 elokuvateatteria 137 paikkakunnalla.
