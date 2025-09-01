Lämmin sää jatkuu – viikonloppuun osuu kuunpimennys ja mahdollisesti ukkosia
Loppuviikon lämpötilat kohoavat ajankohtaan nähden tavanomaista korkeammiksi ja voivat yltää lähelle hellerajaa. Pilvisyys voi kuitenkin hillitä lämpimimpiä lukemia.
Ilmatieteen laitoksen 4. syyskuuta tekemän ennusteen mukaan Suomi on tällä hetkellä Atlantilla sijaitsevan laajan matalapainealueen ja idässä sijaitsevan korkeapaineen välissä, mikä ohjaa meille lämmintä ilmaa Keski-Euroopasta.
"Lapissa on loppuviikolla paikoin jopa poikkeuksellisen lämmintä, ja myös maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötilat ovat tavanomaista korkeampia", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eevi Silvennoinen.
Viikonloppuna hätyytellään jopa hellerajaa: lauantaina ja sunnuntaina päivän ylimmät lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 21–24 astetta, maan pohjoisosassa 15–21 astetta. Näin alkusyksystä alapilven hälveneminen iltapäivään mennessä ei kuitenkaan ole varmaa. Lämpötilat voivatkin jäädä ennustettua alemmiksi, jos alapilviä säilyy taivaalla pitkälle iltapäivään.
Viime päivien tapaan tulevina öinä heikkotuulisessa ja kosteassa säässä muodostuu myös sumua. Maa-alueilla suurin todennäköisyys sumun muodostumiselle on maan eteläisimmässä osassa.
Lännessä voi ukkostaa sunnuntaina, myös ensi viikko alkaa lämpimänä
Lauantai on suuressa osassa maata poutainen päivä, mutta pilvisyys vaihtelee. Pilvisyys on runsainta maan pohjoisosassa, jossa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Maan keskivaiheilla aurinko pääsee paikoin paistamaan.
Myös sunnuntaina pilvisyys on runsasta maan pohjoisosassa. Lännessä on varsin kosteaa ja epävakaata ilmaa, ja siellä voi muodostua iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja. Maan itäosassa sunnuntaipäivä on sen sijaan aurinkoinen.
Sunnuntai-iltana pian auringonlaskun jälkeen koko maassa tapahtuu täydellinen kuunpimennys.
"Pilvisyysennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta, mutta tämän hetken ennusteen mukaan selkeintä on maan itäosassa sekä maan keskivaiheilla. Pohjoisessa ja lännessä on pilvisempää", Silvennoinen kertoo.
Myös ensi viikko on ennusteiden mukaan lämmin: alkuviikolla mitattaneen paikoin yli 22 asteen lämpötiloja. Atlantin matalapainealue kuitenkin lähestyy Suomea alkuviikosta, ja epävakaisuus lisääntyy. Ensi viikolla Suomeen voi yltää paikoin verrattain rankkojakin sateita.
