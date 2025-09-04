Tervetuloa tuoreen tutkitun biojätetiedon äärelle!

Koko Suomen Biotalkoot -hanke kutsuu alan toimijat, asiantuntijat ja päättäjät sekä median mukaan tilaisuuteen, jossa pureudutaan biojätteen erilliskeräyksen ajankohtaisiin kysymyksiin, ruokahävikin vähentämiseen sekä hyviin käytäntöihin eri toimialoilta. Ohjelmassa kuullaan tuoreinta tutkimustietoa Biotalkoot -hankkeesta ja käytännön esimerkkejä siitä, miten erilliskerätyn biojätteen määrää ja laatua voidaan parantaa.