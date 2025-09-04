Tervetuloa tuoreen tutkitun biojätetiedon äärelle!
Koko Suomen Biotalkoot -hanke kutsuu alan toimijat, asiantuntijat ja päättäjät sekä median mukaan tilaisuuteen, jossa pureudutaan biojätteen erilliskeräyksen ajankohtaisiin kysymyksiin, ruokahävikin vähentämiseen sekä hyviin käytäntöihin eri toimialoilta. Ohjelmassa kuullaan tuoreinta tutkimustietoa Biotalkoot -hankkeesta ja käytännön esimerkkejä siitä, miten erilliskerätyn biojätteen määrää ja laatua voidaan parantaa.
Biojäte parempaan talteen – kohti kestävämpää kiertotaloutta -asiantuntijaseminaari
Torstai 11.9.2025 klo 9.00 – 11.30
Paja, Mariankatu 9, Helsinki
Ilmoittaudu 8.9. mennessä: https://ym.fi/tapahtumat/2025-09-11/biojate-parempaan-talteen-kohti-kestavampaa-kiertotaloutta
Koko Suomen Biotalkoot -hanke toteutetaan ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen tukiohjelman osarahoituksella.
Yhteyshenkilöt
Virpi KäyhköTKI-päällikkö Suomen Kiertovoima ry KIVOPuh:045 221 2014virpi.kayhko@kivo.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kiertovoima ry KIVO
Biojätteen erilliskeräys etenee harppauksin4.9.2025 16:00:47 EEST | Tiedote
Kuntien jäteyhtiöt ovat vastanneet hyvin jätelain vaatimuksiin biojätteen erilliskeräyksen laajentamisesta. Kesästä 2024 alkaen biojätteen lajittelu on ollut pakollista kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa ja muissa taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Suurin osa suomalaisista onkin saanut biojätteen erilliskeräysastian omaan jätekatokseensa.
Biojätteen erilliskeräys tuottaa tulosta: sekajätteen biojätemäärä selvässä laskussa13.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kotitalouksien sekajätteessä olevan biojätteen määrä on merkittävästi vähentynyt viime vuosina. Tämä käy ilmi kuntien jätelaitosten vuosien 2023–2024 aikana tekemistä tutkimuksista, joiden tulokset on koottu Suomen Kiertovoima ry:n (KIVO) ylläpitämään koostumustietopankkiin
Valtakunnallinen kampanja kannustaa ottamaan bioroskikset aktiiviseen käyttöön15.4.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallisessa viestintäkampanjassa innostetaan biojätteen lajitteluun. Viikolla 16 alkava ja neljä viikkoa sosiaalisessa mediassa kestävä kampanja muistuttaa keittiön roskiskaapista käsin, kuinka biojätteille biojäteastia on parempi paikka kuin sekajäteastia.
Euroopan jätteen vähentämisen viikon huomio hävikkiruokaan Ruoka on parempaa syötynä – ei jätteenä15.11.2024 11:58:01 EET | Tiedote
Vuosittain Euroopan alueella syntyy 58 miljoonaa tonnia ruokajätettä. Jokaista asukasta kohden se tarkoittaa 131 kiloa Suurin osa ruokahävikistä syntyy kotitalouksissa, ravitsemuspalveluissa tai vähittäiskaupassa.
Suomalaiset hallitsevat lajittelun5.11.2024 10:00:00 EET | Tiedote
Suomalaiset osaavat lajitella hyvin, selviää valtakunnallisen pakkausjäteyhteistyöryhmän teettämästä jätteen koostumustutkimuksesta. Sekä kiinteistöillä että Rinki-ekopisteillä kerätyssä muovipakkaus- ja metallijätteessä lajitteluohjeiden mukaista jätettä on 85–90 prosenttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme