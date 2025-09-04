Suomen Kiertovoima ry KIVO

Tervetuloa tuoreen tutkitun biojätetiedon äärelle!

4.9.2025 16:03:33 EEST | Suomen Kiertovoima ry KIVO | Kutsu

Koko Suomen Biotalkoot -hanke kutsuu alan toimijat, asiantuntijat ja päättäjät sekä median mukaan tilaisuuteen, jossa pureudutaan biojätteen erilliskeräyksen ajankohtaisiin kysymyksiin, ruokahävikin vähentämiseen sekä hyviin käytäntöihin eri toimialoilta. Ohjelmassa kuullaan tuoreinta tutkimustietoa Biotalkoot -hankkeesta ja käytännön esimerkkejä siitä, miten erilliskerätyn biojätteen määrää ja laatua voidaan parantaa.

Biojäte parempaan talteen – kohti kestävämpää kiertotaloutta -asiantuntijaseminaari

Torstai 11.9.2025 klo 9.00 – 11.30
Paja, Mariankatu 9, Helsinki

Ilmoittaudu 8.9. mennessä: https://ym.fi/tapahtumat/2025-09-11/biojate-parempaan-talteen-kohti-kestavampaa-kiertotaloutta

Koko Suomen Biotalkoot -hanke toteutetaan ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen tukiohjelman osarahoituksella.

