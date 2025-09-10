Petollisten valinta saa ennennäkemättömän käänteen: "En nähnyt ketään muuta"
Pyöreä pöytä on katettu ja Petollisten viekas peli alkaa jälleen Ruudussa ja Nelosella lauantaina 13.9. kello 19:30.
Vanajanlinna herää taas henkiin, kun Petollisten pirullinen peli käynnistyy suosikkiohjelman neljännellä kaudella.
Ensimmäisessä jaksossa Vanajanlinnaan saapuu 20 pelaajaa, mutta alun hilpeä tunnelma muuttuu nopeasti, kun linnan herra Christoffer Strandberg kutsuu kilpailijat heti kättelyssä pyöreään pöytään, jossa hän valitsee pelaajien joukosta petolliset.
Kesken valintatilanteen kilpailijoille valkenee, että petollisten valinta poikkeaa tällä kaudella aikaisemmasta. Christoffer valitsee silmät kiinni odottavien uskollisten joukosta ensin kaksi petollista koskettamalla heitä olkapäälle ja pyytää heitä sen jälkeen avaamaan silmänsä. Kaksi petollista katsoo toisiaan pyöreän pöydän yli hieman pöllämystyneinä.
- Mä näin hänet siellä, mut sit mä koitin katsoa ympärilleni silleen, etten liiku hirveästi, koska mä ajattelin, et jos mä rupeen liikkumaan hirveästi, niin joku huomaa. Mut mä en nähnyt ketään muuta, toinen petollisista kertaa ajatuksiaan tilanteessa.
VIDEO: Linnanherra sekoittaa pakkaa heti uuden kauden alussa – Petolliset saa odottamattoman twistin
Tämän jälkeen Christoffer pyytää juuri valittuja petollisia sulkemaan jälleen silmänsä ja ilmoittaa kaikille ettei valinta olekaan vielä ohi. Tämän jälkeen hän valitsee vielä yhden petollisen.
Myöhemmin Vanajanlinnan salongissa käy kuhina, kun kilpailijat yrittävät arvailla mitä kaksivaiheinen petollisen valinta tarkoittaa. Totuus selviää kahdelle ensin valitulle Petolliselle yön hämärissä Petollisten kammiossa.
- Saatoitte ehkä huomatakin, että ette ole tehtävänne kanssa yksin. Muiden vieraiden joukossa on vielä yksi petollinen, jonka nimi on minulla tässä rasiassa, Christoffer kertoo pidellen lukollista rasiaa.
- Saadaksenne selville kuka hän on, tulee teidän löytää linnani syövereistä avain, Linnan herra kertoo äimistyneille petollisille.
Christoffer kertoo petollisille myös, että niin kauan kuin kolmas petollinen on löytämättä, on kahdella petollisella vain osittainen valta murhatun valitsemisessa.
Lauantaina nähtävässä kauden starttijaksossa katsojalle selviää, keitä kaikki kolme valittua petollista ovat. Lisäksi selviää, kuinka murhatun valinta tehdään siihen asti kunnes kolmannen petollisen henkilöllisyys on selvitetty.
Tälla kaudella mukana kilpailemassa ovat:
Aitajuoksija Annimari Korte, mediapersoona Joona Puhakka, urheilija Pernilla Böckerman, luovuuden asiamies Mato Valtonen, Indica-muusikko Jonsu Salomaa, Biisonimafiasta tuttu Kaitsu Rinkinen, supernanny Pia Penttala, tietokirjailija Saana Rossi, podcast-juontaja Sergey Hillman, ex-vapaaottelija Teemu Packalén, näyttelijä Essi Hellén, pituushyppylegenda Ringa Ropo, vatsastapuhuja Sari Aalto, artisti Tuure Boelius, mediapersoona Viki "Seksikäs Suklaa" Konssi, taiteilija Sofia Zida, yrittäjä Susanna Penttilä, tubettaja Tinke Anetjärvi, kansanedustaja Ville Skinnari ja mediapersoona Wallu Valpio.
- Petolliset alkaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 13.9. klo 19:30.
- Voit ladata ohjelman pr- ja jaksokuvia TÄÄLTÄ.
- Petolliset Podcast on kuunneltavissa jakson jälkeen Suplassa ja katsottavissa kuvan kera Ruudussa.
