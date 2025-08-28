Koulutusleikkaukset ovat investointi osaamattomuuteen
SOOL vaatii, että hallitus arvioi uudelleen aiemmin tekemänsä korkeakoulutuksen rahoituspäätökset ja varmistaa, että koulutuksen ja tutkimuksen laatu sekä saavutettavuus turvataan. Mikäli nyt opettajankoulutuksen aloittaviin opiskelijoihin kohdentuu koulutuksen rahoituksen leikkauksia, tulee se näkymään tulevaisuudessa koko yhteiskunnan osaamistason laskuna.
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry nosti korkeakoulujen rahoituksen esille keväällä 2025 kannanotossaan Rahoituksen pitää turvata tulevaisuutta, ei tilastoja. Tämän jälkeen kevään puoliväliriihen päätökset ovat lisänneet huolta korkeakoulutuksen tulevaisuudesta ja opettajankoulutuksen tilan heikkenemisestä entisestään. Samaan aikaan kun hallitus tavoittelee koulutustason nostoa ja lisää aloituspaikkoja, se on päättänyt merkittävistä leikkauksista korkeakoulujen perusrahoitukseen.
Hallituksen tavoitteiden ja leikkausten välinen ristiriita heikentää koulutuksen laatua ja korkeakoulujen kykyä vastata yhteiskunnan osaamistarpeisiin. Leikkaukset ovat lähes 120 miljoonaa euroa vuosien 2026–2028 aikana, joka heikentää korkeakoulun tilaa kokonaisuudessaan. 120 miljoonasta 52,7 miljoonaa leikataan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnasta ja 65 miljoonaa korkeakoulujen perusrahoituksesta. Yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on todennut, että leikkaukset rapauttavat vakavasti Suomen kykyä rakentaa koulutukseen ja tutkimukseen perustuvaa kasvua ja hyvinvointia.
Hallituksen tavoitteena on nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuutta lähemmäs 50 prosenttia tämänhetkisestä noin 40 prosentista. Hallitus on ilmoittanut 100 miljoonan euron kertaluontoisesta rahoituksesta aloituspaikkojen lisäämiseksi. Rahoituksen kertaluonteisuus ei kuitenkaan kompensoi perusrahoituksen leikkausta. Aloituspaikkojen lisääminen ei suoraan lisää alojen arvostusta eikä koulutustasoa. Opettajankoulutuksen laadun turvaaminen ei tapahdu aloituspaikkoja lisäämällä.
Opettajankoulutus on keskeinen tekijä tulevaisuuden osaajien kehittämisessä. Laadukas ja ajankohtainen opettajankoulutus varmistaa, että opettajat voivat vastata muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Opettajankoulutuksen kehittäminen edellyttää riittäviä resursseja, jotta koulutus pysyy ajan tasalla ja vastaa opiskelijoiden sekä työelämän odotuksiin. Mikäli opettajankoulutuksessa siirrytään yhä enemmän luento- ja etäopetukseen, vie se opettajien valmiudet ohjata oppijoita monimuotoisissa oppimisympäristöissä.
Uhkakuvana on, että mikäli nyt opettajankoulutuksen aloittaviin opiskelijoihin kohdentuu koulutuksen rahoituksen leikkauksia, tulee se näkymään tulevaisuudessa koko yhteiskunnan osaamistason laskuna.
Korkeakouluissa ollaan kääntymässä kohti rahoitusmallia, jossa määrälliset mittarit, esimerkiksi tutkintomäärät ja aloituspaikkojen kasvattaminen, saavat suhteessa tutkintojen laatuun liian suuren painoarvon. Laadukas koulutus on investointi, minkä tulokset kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja näkyvät laajalti yhteiskunnassa. Tarvitsemme laadukkaan opettajankoulutuksen, jotta varmistamme tulevaisuuden osaajat.
SOOL vaatii, että hallitus arvioi uudelleen korkeakoulutuksen rahoituspäätöksensä ja varmistaa, että koulutuksen ja tutkimuksen laatu sekä saavutettavuus turvataan. Pitkäjänteinen ja johdonmukainen rahoituspolitiikka on välttämätöntä Suomen osaamisperustan vahvistamiseksi ja kestävän kasvun turvaamiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani SiiriläpuheenjohtajaPuh:044 213 6202jani.siirila@sool.fi
Linkit
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu yli 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Opettajan ei kuulu olla täydellinen, vaan näyttää miten ollaan ihminen28.8.2025 12:05:03 EEST | Tiedote
SOOL on valinnut Vuoden harjoittelunohjaajaksi 2025 Oulussa Laanilan koulussa ja lukiossa musiikinopettajana toimivan Marja Romppaisen. Valinta tehtiin SOOLin jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.
Kaikille lapsille oikeus laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen koulu-uinnin opetukseen21.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Koulujen uimaopetus on monelle oppilaalle ainoa väylä uimataidon oppimiseen. Laadukas uimaopetus edellyttää osaavaa henkilöstöä, riittäviä resursseja ja säännöllistä toiminnan reflektointia.
Konkreettisia toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi4.6.2025 11:02:15 EEST | Tiedote
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on yhteiskunnallisesti välttämätöntä ja myös taloudellisesti kannattavaa. SOOL ja sosiaalialan opiskelijoiden TaSO vaativat lisää rahoitusta lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaan työhön koulussa ja muissa nuorten elämään vaikuttavissa palveluissa.
SOOLin liittokokous: Kulttuuri on kaikkialla13.4.2025 15:54:39 EEST | Tiedote
Kulttuuriin kohdistuvien leikkausten johdosta musiikinopetuksen laatu peruskouluissa heikkenee. SOOLin liittokokous vaatii päättäjiltä kestäviä ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä kulttuuria kuluttaville, sitä harrastaville, opiskeleville ja opettaville.
Jani Siirilä SOOLin puheenjohtajaksi13.4.2025 15:43:24 EEST | Tiedote
Helsingissä 12.–13. huhtikuuta kokoontunut opettajaksi opiskelevien liittokokous valitsi liitolle uuden puheenjohtajiston ja hallituksen sekä hyväksyi muun muassa uudistetun Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme