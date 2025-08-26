Talentia: Hyvinvointialueet teettävät yhä ilmaista työtä sosiaalityöntekijöillä
Hyvinvointialueiden on lopetettava ilmaisen työn teettäminen sosiaalityöntekijöillä ja kuraattoreilla, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
– Alalla on vallinnut pitkään tilanne, jossa ruokataukoa ei ehditä pitää, vaikka työ- ja virkaehtosopimus edellyttää vähintään puolen tunnin ruokailua omalla ajalla. Näin työntekijät tekevät joka päivä ilmaista työtä työnantajalle. Tämän on loputtava, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Työntekijällä on oikeus ruokailla työajalla, jos työtehtävien laadun vuoksi oma-aikainen ruokatauko ei ole mahdollista. Tämä sopimusmääräys on ollut työehtosopimuksissa jo aiemmin, mutta sitä on sovellettu harvoin.
Sopimus mahdollistaa reilun ratkaisun – työnantajat eivät suostu siihen
Sosiaalityöntekijät ja kuraattorit kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksessa (SOTE-sopimus) liitteen 7:n piiriin. Tässä työajassa puolen tunnin ruoka-aika on omaa aikaa. Joutuisa ruokailu on mahdollista vain, jos siitä on sovittu paikallisesti.
Joutuisa ruokailu tarkoittaa, että ruokailu tapahtuu työajalla. Tällöin työntekijän on oltava työvalmiudessa ja työnantajan tavoitettavissa.
Kevään työehtosopimusneuvotteluissa neuvoteltiin lisää toimintamalleja epäkohdan korjaamiseksi. Sovittiin, että SOTE-sopimuksen liite 7:n piiriin kuuluvien osalta voidaan tehdä paikallinen sopimus joutuisasta ruokailusta työajalla.
Kunkin työntekijän ja viranhaltijan on myös mahdollista sopia yleistyöaikaan siirtymisestä. Yleistyöajassa voi valita, käyttääkö ruokailuun omaa aikaa vai ruokaileeko joutuisasti. Sopiminen perustuu vapaaehtoisuuteen.
Talentian tietojen mukaan työnantajat eivät ole hyödyntäneet työehtosopimuksen uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Paikallisia sopimuksia joutuisasta ruokailusta ei ole tehty eikä myöskään sopimuksia yleistyöaikaan siirtymisestä.
Ilmainen työ ei ole hyväksyttävää
- Työnantajan kanssa on neuvoteltu erilaisia ratkaisuja, mutta mikään ei tunnu kelpaavan. Sosiaalialan työ on erittäin kuormittavaa, ja työnantaja vieläpä teettää sitä korvauksetta. Tällainen peli ei vetele – ilmaisen työn aika on ohi, Karsio painottaa.
Talentia kehottaa SOTE-sopimuksen liite 7:n piiriin kuuluvia jäseniään kirjaamaan ylös kaiken ruokatauolla työhön käyttämänsä ajan. Tehty korvauksettoman työn määrä voidaan selvittää ja tarvittaessa vaatia takautuvasti maksuun.
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
