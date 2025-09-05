Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 37
Viikolla 37 tehdään päällystöitä Varsinais-Suomessa Salossa. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Raumalla, Huittisissa ja Kokemäellä.
Viikolla 37 päällystyskohteena olevia teitä:
- Yhdystie 2052 Vasarainen – Rajasuo, Rauma
- Yhdystie 2481 Kauvatsa, Kokemäki
- Yhdystie 12208 Mustamäki, Salo
- Yhdystie 12717 Korkeakoskentie, Huittinen
Lisäksi tehdään erilaisia maanteiden kuivatusta parantavia toimenpiteitä Someron ja Salon alueella.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
- Peab Industri Oy: projektipäällikkö Juha Seppä, p. 040 722 1799 (yt:t 2481, 12208, 12717)
- Super Asfaltti Oy: työmaapäällikkö Kasperi Lehtinen, p. 040 772 3109 (yt 2042)
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus
Valtatiellä 2 Nakkilassa aloitetaan Tattaranjoen sillan uusiminen – liikenne ohjataan varasillalle5.9.2025 09:50:11 EEST | Tiedote
Maanantaiaamuna 8.9.2025 valtatiellä 2 Nakkilassa otetaan käyttöön varasilta Tattaranjoen siltatyön ajaksi. Varasilta on rakennettu sillan koillispuolelle ja se on käytössä kesäkuuhun 2026 asti.
Den starka efterfrågan på landsbygdens företagsstöd fortsätter i Egentliga Finland3.9.2025 14:15:35 EEST | Pressmeddelande
Landsbygdsföretagens utvecklingsvilja är livligast i Egentliga Finland. Företagsstöd som ingår i EU:s landsbygdsfinansiering beviljas av NTM-centralen och Leader-grupperna. NTM-centralens ledande företagsexpert Hilkka Halla ger anvisningar för beredningen av ansökningarna.
Maaseudun yritystukien vahva kysyntä jatkuu Varsinais-Suomessa3.9.2025 14:15:35 EEST | Tiedote
Maaseudun yritysten kehittämishalu on vilkkainta Varsinais-Suomessa. EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvia yritystukia myöntävät ELY-keskus ja Leader-ryhmät. ELY-keskuksen johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla antaa ohjeita hakemusten valmisteluun.
Varsinais-Suomessa haettavissa yrityksen kehittämisavustusta 1,3 miljoonaa euroa3.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Yritysten kehittämishankkeille Varsinais-Suomessa on tarjolla yrityksen kehittämisavustusta (EAKR). Haettavissa oleva rahoituksen määrä on 1,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään hankkeisiin, jotka tukevat yrityksen kasvua tai kansainvälistymistä. Hakuaika on 2.9.–15.11.2025.
Jordbruksinvesteringarna fortsätter att vara livliga i Egentliga Finland! Antalet ansökningar om energiinvesteringar rasade2.9.2025 13:40:34 EEST | Pressmeddelande
Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland avslutade urvalsperioden för investeringsstöd för jordbruk som ingår i EU:s landsbygdsfinansiering den 15 augusti. Sammanlagt inkom 107 ansökningar. De totala kostnaderna för investeringarna uppgår till över 15 miljoner euro. Stödbeloppet som söks är sammanlagt cirka 5,5 miljoner euro. Mest stöd har sökts för täckdikning, vilket är bra för jordbrukets framtid. Täckdikning förbättrar åkerns markkvalitet och hjälper den att stå emot de allt vanligare extrema väderfenomenen. Till exempel klarade sig täckdikade åkrar från vårens störtregn klart bättre än andra åkrar. NTM-centralens ledande finansieringsexpert Janita Leppänen berättar att antalet täckdikningsinvesteringar har varit högt redan länge, så antalet ansökningar var inte överraskande. År 2024 finansierades sammanlagt 97 täckdikningsprojekt i Egentliga Finland. Däremot var det lilla antalet ansökningar om energiinvesteringar överraskade. – Antalet ansökningar om energiprodukti
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme