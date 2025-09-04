Bocuse d’Or Academy Finland ry:n toiminnanjohtajaksi Liisa Mäkelä

Bocuse d’Or Academy Finland ry vastaa Suomen osallistumisesta kansainväliseen ja arvostettuun Bocuse d’Or -kokkikilpailuun. Lisäksi yhdistys kehittää Suomen kansainvälistä kokkikilpailutoimintaa ja tukee menestystä ja ruokakulttuurityötä yhdessä yhteistyö- ja sidosryhmäverkostonsa kanssa.

Yhdistyksen uudella toiminnanjohtaja Liisa Mäkelällä on laaja-alainen tausta liiketoiminnan kehittämisestä, strategiatyöstä ja projektinhallinnasta. Hän on muun muassa vetänyt juoma-alan yritysten toimintaa, uudistanut strategioita sekä vastannut myynnin, markkinoinnin ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Kansainvälisten projektien kokemusta Mäkelällä on muun muassa Nokialta ja CapGeminilta, ja ruoka- ja juoma-alan kokemusta Altialta, Wennercolta ja Haugen-Gruppenilta.

”Liisalla on kokemusta niin kansainvälisestä rahoittajakumppaneiden kanssa toimimisesta kuin ruoka- ja juoma-alasta. Lisäksi Liisalla on vahva osaaminen sidosryhmäviestinnässä, mikä on hyvin tärkeä osa kansainvälistä toimintaympäristöämme ja partneripohjaista rahoitusmalliamme. Liisa on oikea ihminen viemään yhdistyksen toimintaa uuteen suuntaan yhdessä hallituksen kanssa”, kommentoi Bocuse d’Or Academy Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Tommi Tuominen.

Liisa Mäkelä on kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut gastronomian tutkinnon Italian Parmassa sijaitsevassa Slow Food -yliopistossa ja hänellä on juoma-alan WSET Diploma.

Laaja verkosto ruokakulttuurin, ravintola-alan ja median parissa on syntynyt vuosien varrella - hän on ollut mukana muun muassa kansainvälisissä ruokaseminaareissa yhteistyössä Suomen suurlähetystöjen ja alan huippuammattilaisten kanssa.

”Olen innoissani mahdollisuudesta edistää suomalaista gastronomiaa ja Bocuse d’Or -osaamista entistä kunnianhimoisemmin. Haluan rakentaa pitkäjänteistä, kestävää ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa yhdessä huippuosaajiemme kanssa,” Liisa Mäkelä kertoo.

