Bocuse d’Or Academy Finland ry:n toiminnanjohtajaksi Liisa Mäkelä
Bocuse d’Or Academy Finland ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Liisa Mäkelä. Pitkän linjan ruoka- ja juoma-alan ammattilainen sekä kansainvälisten projektien osaaja aloitti tehtävässään 1.9.2025.
Bocuse d’Or Academy Finland ry vastaa Suomen osallistumisesta kansainväliseen ja arvostettuun Bocuse d’Or -kokkikilpailuun. Lisäksi yhdistys kehittää Suomen kansainvälistä kokkikilpailutoimintaa ja tukee menestystä ja ruokakulttuurityötä yhdessä yhteistyö- ja sidosryhmäverkostonsa kanssa.
Yhdistyksen uudella toiminnanjohtaja Liisa Mäkelällä on laaja-alainen tausta liiketoiminnan kehittämisestä, strategiatyöstä ja projektinhallinnasta. Hän on muun muassa vetänyt juoma-alan yritysten toimintaa, uudistanut strategioita sekä vastannut myynnin, markkinoinnin ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Kansainvälisten projektien kokemusta Mäkelällä on muun muassa Nokialta ja CapGeminilta, ja ruoka- ja juoma-alan kokemusta Altialta, Wennercolta ja Haugen-Gruppenilta.
”Liisalla on kokemusta niin kansainvälisestä rahoittajakumppaneiden kanssa toimimisesta kuin ruoka- ja juoma-alasta. Lisäksi Liisalla on vahva osaaminen sidosryhmäviestinnässä, mikä on hyvin tärkeä osa kansainvälistä toimintaympäristöämme ja partneripohjaista rahoitusmalliamme. Liisa on oikea ihminen viemään yhdistyksen toimintaa uuteen suuntaan yhdessä hallituksen kanssa”, kommentoi Bocuse d’Or Academy Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Tommi Tuominen.
Liisa Mäkelä on kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut gastronomian tutkinnon Italian Parmassa sijaitsevassa Slow Food -yliopistossa ja hänellä on juoma-alan WSET Diploma.
Laaja verkosto ruokakulttuurin, ravintola-alan ja median parissa on syntynyt vuosien varrella - hän on ollut mukana muun muassa kansainvälisissä ruokaseminaareissa yhteistyössä Suomen suurlähetystöjen ja alan huippuammattilaisten kanssa.
”Olen innoissani mahdollisuudesta edistää suomalaista gastronomiaa ja Bocuse d’Or -osaamista entistä kunnianhimoisemmin. Haluan rakentaa pitkäjänteistä, kestävää ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa yhdessä huippuosaajiemme kanssa,” Liisa Mäkelä kertoo.
Lisätiedot
Bocuse d’Or Academy Finland ry, puheenjohtaja Tommi Tuominen, 050 575 3799
toiminnanjohtaja Liisa Mäkelä, bocusedorfinland@gmail.com, 040 560 5648
www.bocusedor.fi
Kuvat
Bocuse d'Or Academy Finland ry
Suomen Bocuse d’Or -joukkueen harjoittelun kilpailukaudella 2025–2027 mahdollistavat K-ryhmästä Kespro ja Kespro Erikoistukku, ja lisäksi muina partnereina ovat
HKFoods, Lantmännen Unibake, Unilever Food Solutios, Metos, Paulig Pro, Pajunen, PNM-Chipsters, Beaumont des Crayères champagne, Perho Liiketalousopisto ja Haaga-Helia.
Kaksivuotisen kilpailukauden aikana yhdistys järjestää Suomen edustajakarsinnat, kokoaa Suomen Bocuse d’Or -kilpailujoukkueen, ja järjestää kilpailuihin valmistautumiseen tarvittavat harjoitustilat ja -välineet sekä taloudelliset ja henkilöresurssit. Lisäksi yhdistys kehittää Suomen kansainvälistä kokkikilpailutoimintaa ja tukee menestystä yhdessä yhteistyö- ja sidosryhmäverkostonsa kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Podiva Oy
Raikasta ja luonnollista hehkua iholle: uudet NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Instant Glow -seerumi ja NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Daily Liquid Exfoliant – kuoriva hoitoneste4.9.2025 13:49:12 EEST | Tiedote
NIVEA Luminous630® SKIN GLOW -kaksikko tekee ihosta kirkkaamman ja ihon sävystä tasaisemman. Ihoon tulee luonnollisen kaunis hehku! Seerumi tekee ihosta kaksin verroin säteilevämmän kahden viikon kuluessa*. Hoitoneste tasoittaa ihon sävyä viikossa, ja tekee ihosta kauniin pehmeän.
Kypsillä Hyvä Apaja kirjolohisuikaleilla kala vaivatta osaksi arkea3.9.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Hyvä Apaja tuo syyskuussa kauppoihin kypsät kirjolohisuikaleet helpottamaan kalan lisäämistä arkeen. Kirjolohisuikaleet ovat uudenlaisia heti valmiita kalasuikaleita, joita voi käyttää kinkkusuikaleiden tapaan. Uutuus on myynnissä savun ja texmexin makuisena.
PNM-Chipsters / De Cecco: Näin tunnistat laadukkaan pastan20.8.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
De Ceccon italialaiset pastat täyttävät kaikki täydellisen pastan laatuvaatimukset. Huolella valmistettujen pastojen laaja valikoima spagetista tagliatelleen ja bugatinista casareccian kautta perunagnoccheihin on saatavilla K-ryhmän kaupoista.
Käännä ihosi kelloa ajassa taaksepäin12.8.2025 12:02:47 EEST | Tiedote
NIVEA Cellular Epigenetics Age Rewind Serum nuorentaa ihoa vain 2 viikossa epigenetiikan ja EPICELLINE®-ainesosan ansiosta. NIVEA lanseeraa syksyllä 2025 Cellular Epigenetics Age Rewind -seerumin, brändin ensimmäisen epigenetiikkaan* perustuvan seerumin. Seerumi on ensimmäinen päivittäistavarakauppaan myyntiin tuleva epigenetiikan tieteenalaa hyödyntävä tuote. Seerumi sisältää EPICELLINE®-ainesosan, joka löytyi Beiersdorfin tekemän 15 vuoden tutkimustyön tuloksena. Kyseessä on varsinainen läpimurto kosmetiikkateollisuuden tuote- ja aktiiviainetarjonnassa! EPICELLINE® uudelleenaktivoi ihosolujen nuoruusgeenit 2 viikon kuluessa.
“Jotta jokaisella on kaveri”: NIVEA pureutuu yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristäytymiseen HelsinkiMission kanssa12.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Yksinäisyys tuntuu pakahduttavana ajatuksissa, sydämessä ja koko kehossa. Yksin jäämisen tunne ja muista eristäytyminen on helposti itseään ruokkiva kierre, jota on vaikea katkaista omin avuin. Siksi on tärkeää, että ne, jotka voivat auttaa, myös niin tekevät. Beiersdorfin globaali NIVEA CONNECT -ohjelma ohjaa Suomessa lahjoitusvarat HelsinkiMission Nuorten kriisipisteen työhön. NIVEA:n tuella mahdollistetaan yhä useammalle nuorelle ammatillista keskusteluapua ja tukea kaveritoiminnan parista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme