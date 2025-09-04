Skanska Oy

Skanska rakentaa Turun sataman uuden matkustajaterminaalin S1-laiturin matkustajakäytävät sekä maihinnoususillat

5.9.2025 09:00:00 EEST | Skanska Oy | Tiedote

Skanska ja Turun Satama ovat allekirjoittaneet sopimuksen Turun sataman S1-laiturin matkustajakäytävien sekä maihinnoususiltojen rakentamisesta. Asennustyöt Turun satamassa alkavat toukokuussa 2026 ja valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä.

Matkustajakäytävä S1 toimii tulevaisuudessa laivamatkustajien sisäpuolisena kulkuyhteytenä Skanskan parhaillaan rakentamasta terminaalirakennuksesta uudelle S1-pistolaiturille.
Matkustajakäytävä S1 toimii tulevaisuudessa laivamatkustajien sisäpuolisena kulkuyhteytenä Skanskan parhaillaan rakentamasta terminaalirakennuksesta uudelle S1-pistolaiturille. PES-Arkkitehdit Oy

Hankkeeseen sisältyvät suunnittelu-, rakennus- ja talotekniset sekä hydrauliikkatyöt. Matkustajakäytävä S1 toimii tulevaisuudessa laivamatkustajien sisäpuolisena kulkuyhteytenä Skanskan parhaillaan rakentamasta terminaalirakennuksesta uudelle S1-pistolaiturille, jonne laivapaikka sijoittuu.

”Skanskan rooli sekä yhteisterminaalin että nyt myös S1-laiturin matkustajakäytävien ja maihinnoususiltojen rakentamisessa vahvistaa hankkeen kokonaisvaltaista etenemistä. Yhteistyö mahdollistaa saumattoman toteutuksen, jossa matkustajapalveluiden kehittäminen ja satamaliikenteen sujuvuus kulkevat käsi kädessä”, toteaa Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.

“Matkustajaterminaalin edettyä runkovaiheeseen olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saamme olla mukana matkustajasataman kehittämisessä myös matkustajasiltojen ja maihinnoususiltojen rakentamisen osalta. Hanke limittyy matkustajaterminaaliin niin fyysisesti kuin ajallisestikin, hyödyntäen niitä hyväksi koettuja toimintatapoja, joita olemme yhdessä tilaajan kanssa luoneet”, kertoo tulosyksikön johtaja Vesa Hintukainen Skanskasta.

turkuturun satamaterminaali

Yhteyshenkilöt

Turun Satama Oy, toimitusjohtaja Erik Söderholm, puh. 050 5533 100, erik.soderholm[at]portofturku.fi

Skanska Talonrakennus Oy, tulosyksikön johtaja Vesa Hintukainen, puh. 040 518 8777, vesa.hintukainen[at]skanska.fi

Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi

Matkustajakäytävä S1 toimii tulevaisuudessa laivamatkustajien sisäpuolisena kulkuyhteytenä Skanskan parhaillaan rakentamasta terminaalirakennuksesta uudelle S1-pistolaiturille.
Matkustajakäytävä S1 toimii tulevaisuudessa laivamatkustajien sisäpuolisena kulkuyhteytenä Skanskan parhaillaan rakentamasta terminaalirakennuksesta uudelle S1-pistolaiturille.
PES-Arkkitehdit Oy
Tietoja julkaisijasta

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2024 lopussa noin 1 500 henkilöä Suomessa.

