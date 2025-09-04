Skanska rakentaa Turun sataman uuden matkustajaterminaalin S1-laiturin matkustajakäytävät sekä maihinnoususillat
Skanska ja Turun Satama ovat allekirjoittaneet sopimuksen Turun sataman S1-laiturin matkustajakäytävien sekä maihinnoususiltojen rakentamisesta. Asennustyöt Turun satamassa alkavat toukokuussa 2026 ja valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä.
Hankkeeseen sisältyvät suunnittelu-, rakennus- ja talotekniset sekä hydrauliikkatyöt. Matkustajakäytävä S1 toimii tulevaisuudessa laivamatkustajien sisäpuolisena kulkuyhteytenä Skanskan parhaillaan rakentamasta terminaalirakennuksesta uudelle S1-pistolaiturille, jonne laivapaikka sijoittuu.
”Skanskan rooli sekä yhteisterminaalin että nyt myös S1-laiturin matkustajakäytävien ja maihinnoususiltojen rakentamisessa vahvistaa hankkeen kokonaisvaltaista etenemistä. Yhteistyö mahdollistaa saumattoman toteutuksen, jossa matkustajapalveluiden kehittäminen ja satamaliikenteen sujuvuus kulkevat käsi kädessä”, toteaa Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.
“Matkustajaterminaalin edettyä runkovaiheeseen olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saamme olla mukana matkustajasataman kehittämisessä myös matkustajasiltojen ja maihinnoususiltojen rakentamisen osalta. Hanke limittyy matkustajaterminaaliin niin fyysisesti kuin ajallisestikin, hyödyntäen niitä hyväksi koettuja toimintatapoja, joita olemme yhdessä tilaajan kanssa luoneet”, kertoo tulosyksikön johtaja Vesa Hintukainen Skanskasta.
