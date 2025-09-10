Anna Inginmaa toteuttaa unelmansa poplevystä – single Lemmenmalja esittelee uuden Inginmaan

Lemmenmalja on ilkikurinen voodoo-iskelmä, joka leikittelee loitsuilla ja rytmihypnoosilla. Salamyhkäisesti poreileva taikajuoma sekoitetaan biisin tarinassa rakkauden nimissä, ei mustan magian ilkeydellä. Säkeistön transsimainen syke räjähtää kertosäkeessä elämäniloksi ja vastustamattomaksi tanssiinkutsuksi.

Inginmaa on uransa varrella tehnyt yhteistyötä ja -keikkoja yli genrerajojen erilaisten muusikkojen kuten Kauko Röyhkän, Jori Hulkkosen, Jukka Eskolan, Jukka Perkon sekä esimerkiksi The Hypnomen -yhtyeen kanssa. Lemmenmaljan sävellys on Inginmaan sekä hänen vanhan yhteistyökumppaninsa musiikintekijä Kyösti Salokorven käsialaa.

– Kappale sai sanoitukseensa sysäyksen ystävältäni lainatusta noitien rituaalikirjasta. Se perustuu etelä-amerikkalaiseen loitsuun, jossa ihastuksen kohde viekoitellaan sekoittamalla taikajuomaa oikealla hetkellä, täysikuun maagisessa loisteessa. Biisi leikittelee magialla pilke silmäkulmassa, Inginmaa kertoo ensisinglen tarinasta.

– Maagisuus ja henkisyys ovat minulle tärkeitä ja läheisiä asioita – olen aina kokenut laulajana olevani ennen kaikkea välittäjä. Kun esiinnyn, tunnen energian kihelmöintinä sormenpäissäni saakka, Inginmaa painottaa.

Helmikuussa 2026 ilmestyvä Inginmaan Yhdeksän elämää -soololevy (Stupido Records) on popalbumi, joka kantaa mukanaan tekijänsä vuosien varrella vahvuuksiksi kasvaneita ominaisuuksia: herkkyyttä, tummia varjoja ja vahvoja melodioita. Inginmaan vaikutteet tulevat mm. 1960-luvun ranskalaisesta elokuvamusiikista, voodoo-rytmeistä ja kaihoisasta iskelmästä – elementeistä, joista hänen voimakas tulkitsijapersoonansa ja musiikintekijyytensä välittyy omimmillaan. Levy on henkilökohtainen ja rehellinen mielikuvituksen vapaa leikkikenttä.

Yhdeksän elämää -albumin tuottaa muun muassa Lyyti-, Arppa- ja J. Karjalainen -yhtyeistä tuttu muusikko-tuottaja Antti Vuorenmaa. Mukana on kokonaan Inginmaan säveltämiä sekä yhdessä kitaristi Pekka Laineen ja Kyösti Salokorven kanssa kirjoitettuja kappaleita. Teksteistä vastaavat laulaja-muusikko Maritta Kuula, Finlandia-palkittu kirjailija Rosa Liksom, Rosita Luu -yhtyeestä tuttu Merita Berg ja Kauko Röyhkä.

– Tämä levy ei ole yksi projekti muiden joukossa, vaan pitkään kytenyt unelma, artistiminäni uudistuminen ja vapautuminen! Olen pitkään haaveillut ajattomasta popalbumista, jossa säveltämäni biisit ovat keskiössä. Jazz on osa minua ja kuuluu myös näissä biiseissä, mutta juuri nyt on oikea aika julkaista vihdoin nämä kappaleet, joita olen kantanut jo pitkään mukanani, Inginmaa toteaa.

Tuleva albumi on läpileikkaus artistin eletystä elämästä, ihmisyyden ristiriitaisuudesta, kaikkeen vaikuttavista ihmistä suuremmista voimista, maagisista aamuöisistä kohtaamisista, vaikeuksien ja epäilysten voittamisesta. Sävellyksissä voidaan kuulla kaikuja Inginmaata musiikintekijyyteen inspiroineista tyylijeista ja niiden unohtumattomimmista tekijöistä, esimerkkeinä ranskalainen elokuvasäveltäjä Michel Legrand, kotimainen jazz- ja iskelmäikoni Carola Standertskjöld ja Inginmaan aikalaisista laulaja-lauluntekijöistä esimerkiksi ruotsalainen poplaulaja Lykke Li.

– Olen huomannut olevani kissa, jolla on ne kuuluisat yhdeksän elämää. Sen mittainen matka on nyt alussa, Inginmaa summaa tulevan albumin energiatasoja.





Katso ja kuuntele Lemmenmalja-video ennakkoon Soundin sivuilta!

Inginmaa: Lemmenmalja-single

Sanoitus: Inginmaa & Kyösti Salokorpi

Sävellys: Inginmaa & Kyösti Salokorpi

Tuotanto: Antti Vuorenmaa

Miksaus & masterointi: Matias Kiiveri

Äänitys: Väinö Karjalainen, Kvark-studio



Laulu: Inginmaa, kitara: Antti Vuorenmaa, koskettimet: Antti Vuorenmaa, basso: Ilkka Tuovinen, rummut Mooses Kuloniemi



Lataa Lemmenmalja täältä:

https://www.dropbox.com/scl/fo/t3wzl3heh46wu5pvbes6f/AHPpOSAG54pXXsqyFgtr6Zg?rlkey=w4vzdhj0beefb7h91p5q8z1iv&dl=0





Inginmaa Yhdeksän elämää -levyn julkistuskeikoilla:



11.3 G Livelab Helsinki, liput myynnissä täällä.

12.3 G Livelab Tampere, liput myynnissä täällä.

27.3 Kannusali, Espoo (liput tulevat myyntiin myöhemmin)

Inginmaa Facebook

Inginmaa Instagram

Inginmaa nettisivut