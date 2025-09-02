Komissio vastasi Henrikssonille kellojen siirtelystä

– EU:n kansalaiset ovat jo pitkään toivoneet, että toistuvasta ja tarpeettomasta kellojen siirtelystä kesä- ja talviajan välillä luovuttaisiin. Koska lainsäädäntöehdotus, jota Euroopan parlamentti tuki vuonna 2019, on ollut pysähdyksissä ministerineuvostossa useita vuosia, esitin kesäkuussa komissiolle kirjallisen kysymyksen saadakseni prosessiin uutta vauhtia. Nyt kun komissio on maininnut asian vuoden 2025 työohjelmassaan, pyysin selvitystä siitä, mitä toimenpiteitä aiotaan toteuttaa asian edistämiseksi ja ratkaisun saavuttamiseksi ministerineuvostossa, kertoo Henriksson.

Apostolos Tzitzikostas, EU:n kestävästä liikenteestä ja matkailusta vastaava komissaari, vastasi Henrikssonin kysymykseen muun muassa korostamalla, että uusi komissio on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä useiden ministerineuvoston puheenjohtajavaltioiden sekä yksittäisten jäsenmaiden kanssa analysoidakseen oikeudellisia ja käytännön haasteita, joita liittyi aiempaan ehdotukseen kesä- ja talviaikaan siirtymisen poistamisesta.

Lisäksi Tzitzikostas totesi, että komissio tulee tekemään uuden selvityksen kellojen siirtelyn lopettamisesta, ja se on tarkoitus aloittaa jo tämän vuoden aikana.

– Komission uusi selvitys on tervetullut. Toivon, että komissio ryhtyisi toimeen mahdollisimman pian, jotta turhauttavasta ja tarpeettomasta kellojen siirtelystä luovuttaisiin. Nyt on korkea aika, Henriksson päättää.