Korkeasaaren suojelutapahtumat vauhdittavat manulien suojelua

Korkeasaaren suurimpia suojelutapahtumia vietetään syyskuun kahtena ensimmäisenä viikonloppuna 5. ja 6.9. sekä 12. ja 13.9. Perjantai-iltoina juhlistetaan Kissojen Yötä ja lauantai-iltoina järjestetään aikuisille suunnattu Korkeasaari K18. Jokaisesta tapahtumalipusta ohjataan euro manuleiden suojeluun. Iltojen aikana manuleita voi auttaa pyörittämällä onnenpyörää, ostamalla suojelutuotteita sekä osallistumalla erilaisiin pajoihin tai bingoon.

”Tämä on kolmas vuosi, kun tuemme tapahtumilla manulin suojelua luonnossa. Mongolia on lajille tärkeää aluetta ja siellä on käynnissä pitkäaikainen kannanseuranta. Tänä vuonna Korkeasaaren rahoittamana tutkitaan, voiko manuleiden selviytymistä ankarista talvista auttaa rakentamalla keinopesiä”, kertoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

Aiemmin Kissojen Yössä kerätyillä varoilla on edistetty manulien kannanseurannan lisäksi monia muita lajille tärkeitä projekteja. Mongoliassa haastateltiin karjankasvattajia manuleiden metsästyksen laajuuden selvittämiseksi. Nepalissa vähennettiin villikoirista manuleille aiheutuvaa uhkaa steriloimalla ja rokottamalla koiria. Kiinassa selvitettiin suunnitteilla olevan tuulivoiman rakentamisen vaikutuksia aavikolla eläviin eläinlajeihin.

Vuoden alussa Korkeasaaren lahjoittamilla 32 000 eurolla on rahoitettu kenttähankkeita, joita on tällä hetkellä käynnissä neljä: yksi Mongoliassa, yksi Kazakstanissa ja kaksi Intiassa. Manulien elintavat ja esiintyminen luonnossa ovat huonosti tunnettuja, joten suojelu on suurelta osin tutkimusta. Manulin suojelu tapahtuu Pallas’s Cat International Conservation Alliancen eli PICA:n kautta.

”Korkeasaaren eläintarhan tuki on maailmanlaajuisesti todella merkittävä manuleiden suojelussa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä eläintarhojen kanssa, sillä ne tekevät paljon manulin suojelun hyväksi – keräävät varoja suojeluun elinalueilla, ylläpitävät lajin tervettä tarhakantaa, edistävät käyttäytymis- ja eläinlääketieteellistä tutkimusta sekä lisäävät tietoisuutta näistä vähemmän tunnetuista kissaeläimistä”, kiittelee Katarzyna Ruta, PICA:n suojelukoordinaattori, joka saapuu tulevana viikonloppuna Korkeasaareen.

Manuleita elää Keski-Aasian aroilla ja vuoristoissa 16 valtion alueella. Elinalueiden laajuudesta huolimatta monet manulipopulaatiot ovat pieniä, eristäytyneitä ja väheneviä. Suurimmat lajin uhat ovat elinympäristöjen häviäminen maatalouden laajentumisen ja teollisen kehityksen vuoksi sekä manuleita saalistavat koirat. Manuli on myös yksi maailman vähiten tutkituista kissaeläimistä.