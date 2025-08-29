Korkeasaaren suojelutapahtumat vauhdittavat manulien suojelua
Korkeasaaren Kissojen Yö ja aikuisille suunnattu Korkeasaari K18 ovat manulien asialla. Eläintarhoilla on merkittävä rooli Keski-Aasian aroilla ja vuoristoissa elävien manulien suojelussa. Korkeasaaressa kerätyillä varoilla käynnistetyt suojeluprojektit selvittävät manulien levinneisyyttä ja ehkäisevät lajiin luonnossa kohdistuvia uhkia.
Korkeasaaren suurimpia suojelutapahtumia vietetään syyskuun kahtena ensimmäisenä viikonloppuna 5. ja 6.9. sekä 12. ja 13.9. Perjantai-iltoina juhlistetaan Kissojen Yötä ja lauantai-iltoina järjestetään aikuisille suunnattu Korkeasaari K18. Jokaisesta tapahtumalipusta ohjataan euro manuleiden suojeluun. Iltojen aikana manuleita voi auttaa pyörittämällä onnenpyörää, ostamalla suojelutuotteita sekä osallistumalla erilaisiin pajoihin tai bingoon.
”Tämä on kolmas vuosi, kun tuemme tapahtumilla manulin suojelua luonnossa. Mongolia on lajille tärkeää aluetta ja siellä on käynnissä pitkäaikainen kannanseuranta. Tänä vuonna Korkeasaaren rahoittamana tutkitaan, voiko manuleiden selviytymistä ankarista talvista auttaa rakentamalla keinopesiä”, kertoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.
Aiemmin Kissojen Yössä kerätyillä varoilla on edistetty manulien kannanseurannan lisäksi monia muita lajille tärkeitä projekteja. Mongoliassa haastateltiin karjankasvattajia manuleiden metsästyksen laajuuden selvittämiseksi. Nepalissa vähennettiin villikoirista manuleille aiheutuvaa uhkaa steriloimalla ja rokottamalla koiria. Kiinassa selvitettiin suunnitteilla olevan tuulivoiman rakentamisen vaikutuksia aavikolla eläviin eläinlajeihin.
Vuoden alussa Korkeasaaren lahjoittamilla 32 000 eurolla on rahoitettu kenttähankkeita, joita on tällä hetkellä käynnissä neljä: yksi Mongoliassa, yksi Kazakstanissa ja kaksi Intiassa. Manulien elintavat ja esiintyminen luonnossa ovat huonosti tunnettuja, joten suojelu on suurelta osin tutkimusta. Manulin suojelu tapahtuu Pallas’s Cat International Conservation Alliancen eli PICA:n kautta.
”Korkeasaaren eläintarhan tuki on maailmanlaajuisesti todella merkittävä manuleiden suojelussa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä eläintarhojen kanssa, sillä ne tekevät paljon manulin suojelun hyväksi – keräävät varoja suojeluun elinalueilla, ylläpitävät lajin tervettä tarhakantaa, edistävät käyttäytymis- ja eläinlääketieteellistä tutkimusta sekä lisäävät tietoisuutta näistä vähemmän tunnetuista kissaeläimistä”, kiittelee Katarzyna Ruta, PICA:n suojelukoordinaattori, joka saapuu tulevana viikonloppuna Korkeasaareen.
Manuleita elää Keski-Aasian aroilla ja vuoristoissa 16 valtion alueella. Elinalueiden laajuudesta huolimatta monet manulipopulaatiot ovat pieniä, eristäytyneitä ja väheneviä. Suurimmat lajin uhat ovat elinympäristöjen häviäminen maatalouden laajentumisen ja teollisen kehityksen vuoksi sekä manuleita saalistavat koirat. Manuli on myös yksi maailman vähiten tutkituista kissaeläimistä.
Yhteyshenkilöt
Nina Trontti
Eläintenhoidon ja suojelun johtaja
Korkeasaaren eläintarha
Annika SorjonenViestinnän asiantuntijaKorkeasaaren eläintarha
viesintä, valokuvat ja videot
Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.
Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.
Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.
