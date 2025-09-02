Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 4.9.2025

Jätkäsaaren keskuskorttelin varauksensaajaksi esitetään Skanska Talonrakennus Oy:n ehdotusta 29.8.2025 08:34:50 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki järjesti 13.12.2022–1.11.2023 Länsisataman Jätkäsaaren keskuskorttelia koskevan avoimen hinta- ja laatukilpailun. Kilpailun päättymisaikaan mennessä jätettiin kaksi kilpailuehdotusta ja ostotarjousta. Kilpailussa saadut ostotarjoukset olivat hinnaltaan liian alhaisia, joten niitä ei voida pitää kaupungin kannalta hyväksyttävinä. Tämän vuoksi esitetään, että ostotarjoukset hylätään.