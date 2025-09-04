Kokoomuksen Valkonen hurjista luvuista: Suomi nähdään houkuttelevana investointiympäristönä – verokannustimella raju kysyntä
Kokoomuksen kansanedustaja ja verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen on erittäin tyytyväinen suuresta kiinnostuksesta suurten puhtaan siirtymän investointien verokannustimeen, joka tuli voimaan vuoden alusta. ”Kyseessä on eräs hallituksen merkittävistä kasvutoimista”, Valkonen sanoo.
Business Finlandin mukaan verohyvitysohjelmaan jätettiin 54 hakemusta, joiden investointien yhteisarvo on yli 20 miljardia euroa. Haettavaa tukea on lähes 3 miljardia euroa.
”Hakemusmäärä ja investointien koko kertovat siitä, että potentiaalia on hurjasti, ja että tällaiselle verokannustimelle on paikkansa. Tämä on myös merkki siitä, että Suomi nähdään vakaana ja ennustettavan investointiympäristön maana, jossa suuria hankkeita kannattaa toteuttaa”, Valkonen sanoo.
Tuki kohdistuu suuriin, vähintään 50 miljoonan euron suuruisiin investointeihin. Tuen määrä on enintään 20 prosenttia investointikustannuksista ja tuensaaja voi vähentää tuen yhteisöverosta. Näin ollen verohyvityksen voivat saada vain tuottavat investoinnit.
Verokannustimella tuettavat puhtaan siirtymän investoinnit vahvistavat Suomen kilpailukykyä, luovat uusia työpaikkoja ja vauhdittavat ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.
”Talouskasvu ja ympäristövastuu ovat yhdistettävissä. On tärkeää, että Suomi pystyy houkuttelemaan tämän mittaluokan investointeja näin nopeasti. Näyttää selvältä, että investointikannustinta tulee jatkaa”, Valkonen painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
