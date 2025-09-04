Kokoomuksen Valkonen hurjista luvuista: Suomi nähdään houkuttelevana investointiympäristönä – verokannustimella raju kysyntä

Kokoomuksen Fagerström: Pienissä yrityksissä on valtava kasvupotentiaali – budjettiriihestä ratkaisuja arjen ja rahoituksen haasteisiin 3.9.2025 16:15:43 EEST | Tiedote

Kokoomuksen yrittäjäkansanedustaja Noora Fagerström iloitsee budjettiriihen päätöksistä, joilla helpotetaan pienyrittäjien arkea. ”Olemme kuulleet pienyrittäjiä ja kartoittaneet heidän tarpeitaan. Maksuaikojen noudattamiseen, positiiviseen luottotietorekisteriin ja rahoituksen saantiin liittyvät haasteet ovat nousseet korostuneesti esiin ja niihin tuodaan nyt täsmäratkaisuja”, Fagerström sanoo.