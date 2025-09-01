Gigantti ja HIFK jatkavat kumppanuutta - yhteistyö laajenee myös Auroraliigan puolelle

Kevään aikana Gigantti ja HIFK kävivät perusteellisia keskusteluja kauden 2024–2025 herättämistä vastuullisuuskysymyksistä ja siitä, millainen toimintakulttuuri kantaa tulevaisuuteen. HIFK esitteli kattavan selvityksen ja konkreettisen toimenpideohjelman, jolla seura rakentaa vastuullisesti tulevaisuuden menestystä sekä turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa arkea koko yhteisölle.

”Gigantille yhteistyö HIFK:n kanssa on aina merkinnyt muutakin kuin logoja pelipaidoissa. Se on kannustamista ja yhteisiä hetkiä suosikkilajin äärellä, mikä yhdistää suomalaisia lähtökohtiin katsomatta. Neljännesvuosisata yhteistyömatkaa perustuu luottamukseen ja siihen, että vaikeistakin asioista voidaan puhua avoimesti”, kertoo Sami Särkelä, Gigantin markkinointijohtaja.

”Halusimme myös itse kasvaa kumppanina ja osoittaa Auroraliiga-panostuksellamme, mitä arvomme ’Erilaisia yhdessä’ käytännössä tarkoittaa. Uskomme, että HIFK:lla on merkittävä mahdollisuus kehittyä entistä vahvemmaksi seuraksi ja yhteisöksi, sekä toimia positiivisena esimerkkinä suomalaiselle huippu-urheilulle”, Särkelä sanoo.

”Gigantti on HIFK:lle tärkeä yhteistyökumppani jo vuosien ajalta. He ovat tuoneet lisäarvoa niin ottelutapahtumiin kuin koko seuran kehitykseen, ja sitoutuminen on kantanut sekä myötä- että vastamäissä. On hienoa, että Gigantin panostus laajenee nyt myös Auroraliiga-joukkueellemme, jonka toimintaan olemme sitoutuneet: merkittävä osa Gigantin tuesta ohjataan Stadin Gimmojen hyväksi. Liiga-joukkueen puolella fanit pääsevät puolestaan näkemään Gigantti-teemaa sekä ottelutapahtumissa että fanisisällöissä”, kertoo HIFK:n markkinointijohtaja Tommi Hintikka.