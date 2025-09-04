Suomen U17-nuoret lohkojensa kärkipaikoille
Suomen tyttöjen ja poikien U17-maajoukkueet avasivat lippupallon EM-turnauksensa Innsbruckissa voittoisasti. Molempien tilille kirjattiin kisojen avauspäivänä kaksi voittoa. U15-sekajoukkueen taival kisoissa käynnistyi kolmella tappiolla.
Suomen U17-poikien ottelut torstaina
- Suomi – Sveitsi 33-6
- Itävalta – Suomi 21-31
Suomen U17-tyttöjen ottelut torstaina
- Suomi – Iso-Britannia 34 - 13
- Itävalta – Suomi 0 – 47
Suomen U15-sekajoukkueen ottelut torstaina
- Italia – Suomi 40 – 12
- Espanja – Suomi 45 – 12
- Suomi - Iso-Britannia 13 – 33
Nuorten EM-turnauksen alkulohkovaiheen ottelut pelataan torstaina ja perjantaina. Mitalit ja sijoitukset ratkaistaan lauantaina 6. syyskuuta.
Vuodesta 2016 lähtien järjestetty turnaus on ollut tärkeä näyteikkuna nuorten lippupallon kehitykselle Euroopassa. Se tarjoaa samalla pelaajille väylän kohti vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisia, joissa lippupallo nähdään uutena lajina.
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
