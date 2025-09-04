Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen U17-nuoret lohkojensa kärkipaikoille

4.9.2025 20:48:15 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen tyttöjen ja poikien U17-maajoukkueet avasivat lippupallon EM-turnauksensa Innsbruckissa voittoisasti. Molempien tilille kirjattiin kisojen avauspäivänä kaksi voittoa.  U15-sekajoukkueen taival kisoissa käynnistyi kolmella tappiolla.

Suomen U17 tytöille kaksi voittoa avauspäivänä
Suomen U17 tytöille kaksi voittoa avauspäivänä Maeggi Steurer

Suomen U17-poikien ottelut torstaina

  • Suomi – Sveitsi 33-6
  • Itävalta – Suomi 21-31

Suomen U17-tyttöjen ottelut torstaina

  • Suomi – Iso-Britannia 34 - 13
  • Itävalta – Suomi 0 – 47

Suomen U15-sekajoukkueen ottelut torstaina

  • Italia – Suomi 40 – 12
  • Espanja – Suomi 45 – 12
  • Suomi - Iso-Britannia 13 – 33

Nuorten EM-turnauksen alkulohkovaiheen ottelut pelataan torstaina ja perjantaina. Mitalit ja sijoitukset ratkaistaan lauantaina 6. syyskuuta.

Vuodesta 2016 lähtien järjestetty turnaus on ollut tärkeä näyteikkuna nuorten lippupallon kehitykselle Euroopassa. Se tarjoaa samalla pelaajille väylän kohti vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisia, joissa lippupallo nähdään uutena lajina.

Avainsanat

lippupalloflagfootballem-turnaus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomen U17 tytöille kaksi voittoa avauspäivänä
Suomen U17 tytöille kaksi voittoa avauspäivänä
Maeggi Steurer
Lataa

Linkit

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye