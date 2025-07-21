Luottamus toi lisää liiketoimintaa - Kempower laajentaa yhteistyötä Cloud2:n kanssa

Pilvipalveluyhtiö Cloud2 ja sähköisen liikenteen latausratkaisuja valmistava Kempower ovat sopineet yhteistyönsä laajentamisesta.

Cloud2 on toiminut Kempowerin pilvikumppanina jo pitkään. Strategiseksi kumppanuus muuttui vuonna 2023. Nyt mukaan tulee myös kyberturva.

“Cloud2 ottaa vastuulleen 24/7 reagoinnin tietoturvauhkiin, eli SOC-palvelun. He tarjoavat meille kyberturvallisuuden valvontakeskuksen, joka seuraa, analysoi ja reagoi tietoturvauhkia vastaan ympäri vuorokauden. Palvelun avulla voimme havaita ja torjua kyberhyökkäyksiä nopeasti, minimoida vahingot ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden”, Kempowerin kyberturvajohtaja Tero Vuori sanoo.

“Valvomme, jotta asiakas voi nukkua rauhassa”, Cloud2:n CTO Mikko Laakkonen tiivistää.

Tärkein tekijä yhteistyön laajenemisessa oli asiakkaan tyytyväisyys ja luottamus.

“Meillä on ollut todella hyvä keskusteluyhteys Cloud2:n kanssa. Arvostamme heidän proaktiivista tapaansa toimia ja koemme, että he voivat tuoda meille lisäarvoa myös tulevaisuudessa. Tässä tulee synergiaa tekemiseen. He tuntevat meidän pilviympäristön, tuotteet ja tarpeet – ja mikä tärkeintä, myös ihmiset”, Vuori kertoo.



Cloud2:n toimitusjohtaja Henri Grönlund on nöyrä mutta myös iloinen asiakkaan palautteesta.

“Tämä todistaa, että tapamme toimia asiakkaiden kanssa on oikea. Meidän kaltaiselle kasvuhakuiselle pilviyhtiölle on tietysti todella tärkeää myös, että asiakaskohtainen toiminta kehittyy”, Grönlund sanoo.

Uusi tuote markkinoille

Cloud2 on toiminut jo pidempään Kempowerin kyberturvan konsulttina. Nyt sovitussa yhteistyössä kyse sen sijaan on selkeästä tietoturvan palvelutuotteesta, jonka ensimmäinen asiakas Kempower on.

“On hienoa huomata tuotekehityksemme olevan niin korkeatasoista, että saamme uusia palveluita markkinoille nimenomaan strategisten kumppaneidemme kautta”, Henri Grönlund sanoo.

“Tuotekehitys käynnistyi meillä pilvialustatoimittajien ja asiakkaiden yhteisestä aloitteesta. Molemmat olivat kyllästyneitä alan maturiteettiin ja meiltä pyydettiinkin yhteen ääneen tietoturvahavaintojen käsittelyyn nykyaikaista toimintamallia, jossa modernit pilvinatiivit tietoturvaratkaisut yhdistyvät ammattitaitoon ja automaatioon”, CTO Mikko Laakkonen kuvailee tarinan alkua.

Yhtiön tavoitteet uuden tuotteen suhteen ovat luonnollisesti korkealla.

“Palvelun jatkokehitys käy kiivaana, ja olemme toteuttamassa siitä markkinajohtajatasoista ratkaisua. Olemme lisäksi panostaneet muun muassa sovelluskehityksen tietoturvaan, hallinnolliseen tietoturvaan ja tekoälyn turvalliseen hallintaan liittyvien palveluiden kehitykseen”, Laakkonen sanoo.

Cloud2 on panostanut myös omaan tietoturvaansa. Siitä todisteena on yhtiölle vastikään myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti.