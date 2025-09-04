Ratkaisujen aika: Alfa-PVP pois kadulta ja hoitopolku kuntoon
Alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa, ja tilanne aiheuttaa syystä pelkoa ja hämmennystä. Nyt on aika toimia. Alfa-PVP on saatava pois kadulta keinolla millä hyvänsä, ja päihderiippuvaisten henkilöiden hoitopolku sujuvoitettava sellaiseksi, että kadulta pääsee heti vieroitukseen ja vieroituksesta kuntoutukseen.
Parin viime vuoden aikana rajusti lisääntynyt Alfa-PVP:n käyttö näkyy Diakonissalaitoksen ja sen omistaman Rinnekotien asumis- ja päihdepalveluissa selkeästi. Alfa-PVP aiheuttaa käyttäjissään aggressiivisuutta, harhaisuutta sekä psykoottista käytöstä. Se on lisännyt myös varkauksia, velkomista, monenlaisia uhka- ja vaaratilanteita sekä infektioita ja muita terveysongelmia.
”Huumetilanne on jatkuvassa muutoksessa: uusia huumausaineita tulee käyttöön ja vanhojen käyttö muuttuu sitä mukaan. Alfa-PVP:n yleistyminen on muuttanut huumetilannetta ja päihdekulttuuria kuitenkin ennennäkemättömällä tavalla”, sanoo nuorten päihdetyön koordinaattori Robert Koski Diakonissalaitokselta.
”Suurin muutos on se, että Alfa-PVP:n käyttäjät ovat ajoittain niin harhaisia, etteivät tunnista tuttuja ihmisiä, esimerkiksi päihdetyön ammattilaisia. Ammattilaiset eivät saa enää kontaktia huumausaineen vaikutuksessa olevaan ihmiseen, eivätkä silloin pysty auttamaan häntä”, kertoo Mika Paasolainen, joka vastaa osasta mielenterveys- ja päihdepalveluista Rinnekodeilla.
Harhaisuus on aito turvallisuusriski ammattilaisille. Kentällä toimivat pitkän linjan ammattilaiset ja muut päihdepalveluiden asiakkaat kokevat vakavaa huolta ja osa myös pelkoa Alfa-PVP:n käyttäjiä kohtaan.
”Ammattilaisten tärkein työväline huumeita käyttävien ihmisten kanssa on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaaseen ja siihen perustuva luottamus. Tämä on nyt uhattuna”, Koski sanoo. Jos kokeneet päihdetyön ammattilaiset vetäytyvät kaduilta syystä tai toisesta, tilanne on äärimmäisen vakava.
Tilanne ratkeaa vain tiiviillä yhteistyöllä
Diakonissalaitos ja Rinnekodit ehdottavat tilanteeseen kahta ensisijaista ratkaisua. Nyt tehtävien ratkaisujen tulee olla pitkäjänteisiä, koska kun tilanne Alfa-PVP:n suhteen saadaan hallintaan, nurkan takana saattaa olla jo uusi, entistä vaarallisempi aine. Tilanne vaatii tiivistä, ripeää ja laajaa yhteistyötä.
Alfa-PVP pois kadulta. ”Meillä alkaa olla hätätilanne. Alfa-PVP pitää yksinkertaisesti saada pois kadulta ja käytöstä niin nopeasti kuin mahdollista”, Mika Paasolainen sanoo. Tässä kriittisessä roolissa ovat maahantuonnin suhteen rajavartiolaitos, ja myynnin näkökulmasta poliisi. Poliisin ennalta estävän toiminnan lopettaminen oli virhe, joka tulisi korjata. Myyjille, käyttäjille ja potentiaalisille käyttäjille pitää myös saada viestittyä oikeaa tietoa aineen vaarallisuudesta ja koukuttavuudesta.
Kadulta suoraan päihdehoitoon. ”Kadulta on päästävä heti vieroitukseen, ja vieroituksesta suoraan kuntoutukseen. Tätä varten tarvitsemme hoitopolun, jonka lähtöpiste on 24/7 päivystävä hoidontarpeen arviointi, joka lähettää asiakkaat suoraan oikeaan hoitopaikkaan ilman katkoksia”, sanoo jalkautuvaa päihdetyötä kadulla pitkään tehnyt Robert Koski. ”Tukea on oltava tarjolla myös kuntoutuksen jälkeen, jotta hyvä kehitys ei katkea.”
Lisäksi Alfa-PVP:n käyttäjille tulisi tarjota puhtaita käyttövälineitä ja turvallisen käytön ohjausta, koska tämä on tapa saattaa heidät ammattilaisten luokse. Myös ainetestaus ja turvalliset käyttötilat olisivat mahdollinen tapa tavoittaa käyttäjät avun piiriin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö
Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, etsivä katutyö, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan liikkuva väestö, kansalaistoiminta)
Robert KoskiKoordinaattori
Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyö
Mika PaasolainenPalvelualuejohtajaRinnekoditPuh:050 502 7659mika.paasolainen@rinnekodit.fi
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen
Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Viimeinen A-sisar on poissa – 1800-luvulla aloitettu sisarkotijärjestelmä päättyi lopullisesti4.9.2025 12:14:26 EEST | Tiedote
Diakonissalaitoksen viimeinen A-sisar, diakonissa Rauha Venetmäki kuoli 99-vuotiaana 22.8.2025. Hänen myötään päättyi Diakonissalaitoksella vuonna 1867 alkanut Sisarkodin aika. Sisarkoti oli alun perin kutsumukseen perustuva hengellinen yhteisö, jossa tärkeintä oli palvelu, ei palkka.
”Oltaisiinko toistemme puolella?”– Diakonissalaitos haastaa puuttumaan vastakkainasetteluun, joka uhkaa normalisoitua27.8.2025 08:03:00 EEST | Tiedote
Yhteiskunnallinen keskustelu on viime vuosina kärjistynyt, ja ihmisten yhdistäjäksi aikanaan kehitetty sosiaalinen media lietsoo vastakkainasettelua entisestään. Diakonissalaitos on huolissaan ilmiöstä, jossa vastakkainasettelu normalisoituu ja puuttumisen kulttuuri rapautuu.
Vastuullisuus on Diakonissalaitoksen maineen kulmakivi14.8.2025 10:00:04 EEST | Tiedote
Diakonissalaitos ja sen omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit saivat kaikilta sidosryhmiltä hyvät arvosanat vuoden 2025 Luottamus & Maine -tutkimuksissa (Reputation and Trust Analytics, ent. T-media). Vuonna 2025 tutkimus tehtiin oman henkilöstön, suuren yleisön ja päättäjien keskuudessa.
Vahva arvopohja tuo jatkuvuutta, kun kapula vaihtuu Diakonissalaitoksen johdossa16.7.2025 11:05:17 EEST | Artikkeli
Toimitusjohtaja Olli Holmströmin kautta on leimannut Diakonissalaitoksen kasvu valtakunnalliseksi sote-alan toimijaksi ja kyky uudistua arvoista tinkimättä. Seuraaja Elina Juntunen haluaa jatkaa työtä vahvistamalla Diakonissalaitoksen roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Kutsu toimittajille: Tervetuloa Viestinnän monet kasvot – voiko ilmiö olla kiinnostava ilman kokijan tarinaa? -viestintäpäivään 28.10.202515.7.2025 09:55:38 EEST | Kutsu
Näkymättömät-ohjelma kutsuu toimittajia, sisällöntuottajia, viestijöitä ja viestintäpainotteisia työtä tekeviä yhteiseen viestintäpäivään. Tarvitseeko kiinnostava sisältö aina kasvot ja kokijan tarinan? Riittääkö yhden ihmisen tarina muuttamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ongelmia? Muun muassa näihin kysymyksiin haemme vastauksia päivän aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme