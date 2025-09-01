Lähiruokapäivää vietetään viikonloppuna 6.–7.9. – Pirkanmaalla yli 40 kohdetta

Lähiruokapäivänä pääsee Pirkanmaalla tekemään ostoksia monipuolisesta kattauksesta lähellä tuotettua ruokaa. Tarjolla on tuoreita kasviksia ja muita lähituotteita, kuten hunajaa, lihaa, marjoja, kananmunia, leipää, juustoja ja viinejä. Kotiin viemisiksi voi ostaa myös erilaisia lähellä tuotettuja elintarvikkeita, kuten säilykkeitä tai mämmiä suoraan tehtaanmyymälästä.

Monessa paikkaa myynnissä on myös kädentaitajien tuotteita, käsitöitä, villatuotteita ja keramiikkaa.

Maatilojen ja kylien pop up -kahviloissa voi herkutella lähiburgereilla, pitsoilla ja perinteisellä lihakeitolla tai kahvitella lähitilan jäätelöllä tai lättyjen kera. Tapahtumaan osallistuvat ravintolat kattavat pöytään esimerkiksi puurobaarin, kasvisruokapuffetin ja lähiruokabrunssin.

Lähiruokapäivä tarjoaa ohjelmaa koko perheelle. Eläintenystävät pääsevät ihastelemaan kotieläimiä, kuten lampaita, vuohia, lehmiä, kanoja, ankkoja ja hevosia. Esillä on myös maatalouskoneita ja esimerkiksi lypsyrobotti. Monessa kohteessa on panostettu lasten viihtymiseen ja ohjelmassa on pihapelejä ja leikkejä keppihevosista krokettiin ja kasvomaalaukseen.

Tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa kaksipäiväisenä. Kukin vierailukohde päättää itse, onko avoinna vain lauantaina vai molempina päivinä.

Kaikki Pirkanmaan kohteet löytyvät tapahtuman verkkosivuilta: lahiruokapaiva.fi.

Jaskaran tilalla tutustutaan nykyaikaiseen maitotilaan

Hämeenkyrön Jumesniemessä sijaitseva Jaskaran tila osallistuu Lähiruokapäivään lauantaina 6.9.2025. Kävijät pääsevät tutustumaan maitotilan arkeen, seuraamaan lypsyrobottia työssään ja näkemään lehmien lisäksi lampaita, kanoja ja ankkoja.

Kauniissa pihapiirissä valmistetaan oman tilan brisketsändwichejä, ja tilamyymälä Lihapuorissa on myynnissä oman tilan naudanlihaa.

Tilan emäntä Laura Jaskara pitää Lähiruokapäivää oivana tilaisuutena avata ovensa kuluttajille ja lisätä tietoisuutta kotimaisesta ruoantuotannosta.

– Lähiruokapäivänä tilallamme on vuosittain vieraillut satoja ihmisiä – osa lihaostoksilla ja kahvilla, osa vain tutustumassa tilan touhuihin.

– Toivottavasti tänäkin vuonna sää suosii tapahtumaa ja väki lähtee iloisin mielin tutustumaan lähiruokapäivän kohteisiin ympäri Suomen, hän toivottaa.

Lähiruokapäivä on valtakunnallinen Maaseutuverkoston koordinoima maaseudun juhlapäivä. Lähiruokapäivä on EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen osarahoittama.

