Finnish Travel Gala julkaisi vuoden 2025 palkintokategorioiden TOP3-ehdokkaat – matkailualan huiput esiin Messukeskuksessa

Lentoliikennettä riivaavat lakot horjuttavat suomalaista matkailualaa 6.6.2025 13:35:38 EEST | Tiedote

Viime syksystä lähtien lentoliikennettä kurittaneet lakot alkavat tuntua yhä konkreettisemmin ja laajemmin suomalaisen matkailutoimialan yrityksissä. Epävarmuus syö sekä yritysten että matkustajien luottamusta matkojen toteutumiseen. Lakot koettelevat kansallisen lentoyhtiömme Finnairin taloutta ja mainetta, mutta lakoilla on dramaattisia vaikutuksia myös muihin matkailuyrityksiin. Lakot ajavat erityisesti matkatoimistot ja matkanjärjestäjät ahtaalle, kun matkojen peruutuksiin ja aikataulumuutoksiin liittyvä kuluttajansuoja velvoittaa yritykset monissa tilanteissa maksamaan asiakkaille hinnanalennuksia tai jopa palauttamaan peruuntuneen matkapaketin koko hinnan.