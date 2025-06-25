Finnish Travel Gala julkaisi vuoden 2025 palkintokategorioiden TOP3-ehdokkaat – matkailualan huiput esiin Messukeskuksessa
Finnish Travel Gala 2025 tuo esiin matkailualan huiput Helsingin Messukeskuksessa 31. lokakuuta. Jo seitsemättä kertaa järjestettävä gaala julkisti vuoden 2025 palkintokategorioiden TOP3-ehdokkaat. Voittajia palkitaan 11 kategoriassa. Tutkimukseen osallistui 12 500 vastaajaa.
Suomalaisen matkailualan merkittävin juhla, Finnish Travel Gala, lähestyy. Vuoden 2025 palkintokategorioiden TOP3-ehdokkaat on nyt julkistettu. Ehdokkaisiin voi tutustua tapahtuman kotisivulla. Jo seitsemättä kertaa järjestettävä gaala kokoaa yhteen alan vaikuttajat, tekijät ja tähdet perjantaina 31. lokakuuta 2025 Helsingin Messukeskuksen Siiven upeissa puitteissa. Gaalan juontaa karismaattinen Sami Kuronen.
Voittajat julkistetaan gaalajuhlassa ja illan aikana palkitaan matkailualan toimijoita yhteensä 11 kategoriassa. Gaalajuhlassa julkistetaan muun muassa Vuoden matkanjärjestäjä, Vuoden kuljetusyhtiö, Vuoden majoitusliike, Vuoden kotimainen matkailukohde tai nähtävyys sekä Vuoden ulkomainen matkailukohde.
Finnish Travel Galan palkinto on arvostettu tunnustus palkituille. On sitten kyseessä alan markkinajohtaja tai pieni paikallinen toimija, matkustajien ja alan kollegoiden tunnustus lämmittää mieltä. Meille SMALissa on tärkeää tuottaa tapahtuma, jossa alan ammattilaiset ovat huomion keskipisteessä ja ansaitsemansa arvostuksen kohteena, toteaa Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.
Laaja tutkimus takaa luotettavat tulokset
Voittajat määräytyvät laajan NPS-kyselytutkimuksen perusteella, johon vastasi heinä-elokuussa 2025 noin 12 500 uniikkia vastaajaa antaen huikeat yli 183 000 vastausta. Mukana ovat olleet niin työ- ja vapaa-ajan matkustajat kuin matkailualan ammattilaiset.
Miksi juhlimme?
Matkailu on miljardiluokan teollisuudenala, jonka vaikutukset ulottuvat koko Suomeen. Vuonna 2024 matkailun kokonaiskysyntä maassamme oli 16,6 miljardia euroa ja sen suora osuus BKT:stä 2,4 prosenttia. Vuonna 2024 matkailu työllisti 146 600 henkilöä. Matkailulla on myös merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.
Gaalajuhlan yhtenä tavoitteena on tuoda esiin se, kuinka tärkeästä ja suuren kasvupotentiaalin omaavasta toimialasta on kyse. Maamme päättäjien on hyvä tiedostaa, että matkailun avulla Suomen kituvalle taloudelle tuotetaan lisäboostia, muistuttaa SMALin puheenjohtaja Timo Saranpää.
Yksi matkailueuro tuo keskimäärin 78 senttiä muille toimialoille ja alueellisesti sen välitön tulovaikutus voi olla jopa 2 118 € per asukas.
Yhteyshenkilöt
Heli Mäki-Fränti
Toimitusjohtaja, SMAL
Linkit
Gaalan toteuttaja
Finnish Travel Gala on Suomen matkailualan liitto SMALin palveluyhtiö Smalser Oy:n toteuttama vuosittainen tapahtuma, jossa matkailualan ammattilaiset kokoontuvat yhdessä vieraidensa kanssa palkitsemaan vuoden matkailutekoja ja -ilmiöitä.
