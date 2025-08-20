Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät

Yt-neuvotteluissa on käsitelty työnantajan suunnitelmaa, suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaihtoehtoja ja vaikutuksia organisaation rakenteeseen ja organisoitumiseen. Suunnitellut muutokset perustuvat vuoden 2025 talousarviossa kirjattuihin edellytyksiin, talousarviokäsittelyssä aluevaltuuston tekemiin linjauksiin sekä tuottavuusohjelmaan, jonka tavoitteena on varmistaa, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut ovat jatkossakin saatavilla ja omassa ohjauksessa Kymenlaakson alueella. Nyt neuvotteluissa käsitellyt asiat linkittyvät erityisesti myös tuottavuusohjelman tavoitteeseen tukea hyvinvointialueen henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentamista. Suunniteltujen toimenpiteiden perusteena on ennen kaikkea palvelutuotannon toimialojen tuen lisääminen ja vahvistaminen sekä toimintolähtöinen henkilöstöorganisaation uudelleenorganisointi.

Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti.

Toimintoja siirretään uusille toimialoille



Suunnitellut muutokset kohdistuvat joiltakin osin kaikille toimialoille. Terveyden ja sairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden toimialoja koskevat muutokset muodostuvat suunnitelmasta siirtää asiakkaille ja potilaille suunnattuja tämänhetkisen strategia- ja integraatiopalveluiden toimialan sisällä olevia toimintoja kyseisille toimialoille. Pelastustoimea koskeva suunnitelma sisältää työsuojeluorganisaation keskittymisen hallinnollisesti HR-palveluihin.

Työnantajan suunnitelma sisältää lisäksi toimintojen siirtämistä tämänhetkisiltä konserni- sekä strategia- ja integraatiopalveluiden toimialoilta uusiin perustettaviksi esitettäviin johtamisen ja tuotannon tuen sekä strategisen ohjauksen ja järjestämisen tuen toimialoille. Suunnitelman mukaisesti uudet konsernitasoiset strategian ja järjestämisen tuen sekä johtamisen ja tuotannon tuen toimialat korvaavat nykyiset strategia- ja integraatiopalveluiden ja konsernipalveluiden toimialat. Työnantajan suunnitelma sisältää lisäksi jatkotoimenpiteinä toimintojen järjestelyä toimialojen sisällä sekä yksittäisten asiantuntijatehtävien sijoittumisen tarkastelua.

Yt-neuvotteluissa käsiteltiin myös muun muassa tehtävänimikkeisiin kohdistuvia muutostarpeita sukupuolineutraliteetin ja yhtenäistämisen kannalta. Esimerkiksi palveluesimies-nimike olisi jatkossa palveluesihenkilö.

Työnantaja ei lähtökohtaisesti tule vähentämään henkilöstöä



Suunniteltujen toimenpiteiden kohteena olevissa yksiköissä työskentelee noin 590 henkilöä. Yt-neuvotteluiden seurauksena tiedossa ei lähtökohtaisesti ole henkilöstön irtisanomisia. Joidenkin henkilöiden kohdalla päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi työtehtäviin, työskentelypaikkaan ja/tai työaikaan. Suunnitelmat ja toimenpiteet, joita työnantaja on yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena edistämässä, ajoittuvat ajanjaksolle syksy 2025–alkuvuosi 2026.