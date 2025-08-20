Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät
Kymenlaakson hyvinvointialueen 16.6.2025 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut päättyivät tiistaina 2.9.2025. Neuvottelut kohdistuivat koko organisaatioon ja ne koskivat erityisesti johtamisjärjestelmää, jonka uudistaminen on asetettu yhdeksi vuoden 2025 talousarvion tavoitteeksi. Neuvotteluiden päättyessä osapuolet totesivat, että asioista on neuvoteltu yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla.
Yt-neuvotteluissa on käsitelty työnantajan suunnitelmaa, suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaihtoehtoja ja vaikutuksia organisaation rakenteeseen ja organisoitumiseen. Suunnitellut muutokset perustuvat vuoden 2025 talousarviossa kirjattuihin edellytyksiin, talousarviokäsittelyssä aluevaltuuston tekemiin linjauksiin sekä tuottavuusohjelmaan, jonka tavoitteena on varmistaa, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut ovat jatkossakin saatavilla ja omassa ohjauksessa Kymenlaakson alueella. Nyt neuvotteluissa käsitellyt asiat linkittyvät erityisesti myös tuottavuusohjelman tavoitteeseen tukea hyvinvointialueen henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentamista. Suunniteltujen toimenpiteiden perusteena on ennen kaikkea palvelutuotannon toimialojen tuen lisääminen ja vahvistaminen sekä toimintolähtöinen henkilöstöorganisaation uudelleenorganisointi.
Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti.
Toimintoja siirretään uusille toimialoille
Suunnitellut muutokset kohdistuvat joiltakin osin kaikille toimialoille. Terveyden ja sairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden toimialoja koskevat muutokset muodostuvat suunnitelmasta siirtää asiakkaille ja potilaille suunnattuja tämänhetkisen strategia- ja integraatiopalveluiden toimialan sisällä olevia toimintoja kyseisille toimialoille. Pelastustoimea koskeva suunnitelma sisältää työsuojeluorganisaation keskittymisen hallinnollisesti HR-palveluihin.
Työnantajan suunnitelma sisältää lisäksi toimintojen siirtämistä tämänhetkisiltä konserni- sekä strategia- ja integraatiopalveluiden toimialoilta uusiin perustettaviksi esitettäviin johtamisen ja tuotannon tuen sekä strategisen ohjauksen ja järjestämisen tuen toimialoille. Suunnitelman mukaisesti uudet konsernitasoiset strategian ja järjestämisen tuen sekä johtamisen ja tuotannon tuen toimialat korvaavat nykyiset strategia- ja integraatiopalveluiden ja konsernipalveluiden toimialat. Työnantajan suunnitelma sisältää lisäksi jatkotoimenpiteinä toimintojen järjestelyä toimialojen sisällä sekä yksittäisten asiantuntijatehtävien sijoittumisen tarkastelua.
Yt-neuvotteluissa käsiteltiin myös muun muassa tehtävänimikkeisiin kohdistuvia muutostarpeita sukupuolineutraliteetin ja yhtenäistämisen kannalta. Esimerkiksi palveluesimies-nimike olisi jatkossa palveluesihenkilö.
Työnantaja ei lähtökohtaisesti tule vähentämään henkilöstöä
Suunniteltujen toimenpiteiden kohteena olevissa yksiköissä työskentelee noin 590 henkilöä. Yt-neuvotteluiden seurauksena tiedossa ei lähtökohtaisesti ole henkilöstön irtisanomisia. Joidenkin henkilöiden kohdalla päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi työtehtäviin, työskentelypaikkaan ja/tai työaikaan. Suunnitelmat ja toimenpiteet, joita työnantaja on yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena edistämässä, ajoittuvat ajanjaksolle syksy 2025–alkuvuosi 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjut NieminenhenkilöstöjohtajaKymenlaakson hyvinvointialue
Soittopyyntö tekstiviestitse.
Harri HagmanhyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:020 633 2113harri.hagman@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Oma Kymenlaaksoon rekisteröitynyt jo yli 50 000 kymenlaaksolaista20.8.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueen digitaaliset palvelut yhteen kokoava Oma Kymenlaakso on otettu innostuneesti vastaan sen avauduttua tammikuussa 2025. Jo yli 50 000 kymenlaaksolaista on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.
Uusi Hyvinvointia-palvelu ahkerassa käytössä Kymenlaaksossa19.8.2025 09:47:19 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut yhdelle sivustolle kokoava Hyvinvointia-palvelu on tavoittanut jo lähes 17 000 käyttäjää.
Kymenlaakson hyvinvointialueen työnantajabrändin keskiössä ovat ammattilaisten moninaiset urapolut18.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue pyrkii turvaamaan henkilöstön riittävyyden panostamalla sekä sisäiseen että ulkoiseen työnantajamielikuvatyöhön. Uniikkien urapolkujen Kymenlaakso -työnantajabrändi tuo keskiöön hyvinvointialueen ammattilaiset sekä heidän erilaiset urapolkunsa.
Kymenlaaksossa todettu aiempia vuosia enemmän puutiaisaivotulehdusta – vielä ei ole aika laskea suojausta14.8.2025 10:01:40 EEST | Tiedote
Tehokkaimman suojan puutiasaivotulehdusta vastaan antaa TBE-rokote. Rokotetta tarjotaan Kymenlaaksossa maksutta kaikille Kotkan saaristossa asuville, mutta sen voi hankkia myös omakustanteisesti. Kymenlaakson hyvinvointialueella on todettu heinä-elokuun aikana yhteensä kuusi puutiaisaivotulehdustapausta, jotka ovat johtaneet sairaalakäyntiin tai hoitojaksoon. Aiemmin on todettu 0–4 tapausta vuodessa.
Kymenlaakson rannikoiden merialueilla kohonnut vibrioosiriski6.8.2025 13:08:51 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue suosittelee harkitsemaan merivedessä uimista, mikäli elimistön vastustuskyky on alentunut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme