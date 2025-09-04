Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilu voimaan

Valtakunnallisessa valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat valita, asioivatko he yksityisen yleislääkärin vastaanotolla vai julkisessa terveydenhuollossa. Jos asiakas valitsee yksityisen lääkärin vastaanoton, Kela korvaa osan käynnistä. Asiakas maksaa käynnistä 28,20 euroa. Käynnin hinta on sama kuin julkisessa terveydenhuollossa yleislääkärin vastaanotolla.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde muistuttaa uusia yli 65-vuotiaita asiakkaita vaihtoehdosta, mikäli kyseessä on lyhyellä vastaanottokäynnillä hoidettavissa oleva vaiva. Asiakkaalla on aina oikeus valita hoitopaikakseen myös julkinen terveydenhuolto eli oma hyvinvointialue.

Ajan varaaminen yksityiselle yleislääkärille

Kun yli 65-vuotias haluaa asioida yksityisen yleislääkärin vastaanotolla, hän voi varata ajan miltä tahansa valinnanvapauskokeiluun kuuluvalta yksityiseltä lääkäriasemalta tai lääkäriltä. Lista kokeiluun osallistuvista yleislääkäreistä ja lääkäriasemista löytyy Kelan verkkosivulta.

Vuonna 2025 kokeiluun yksityisellä yleislääkärillä sisältyy enintään kaksi lääkärikäyntiä ja vuosina 2026–2027 kolme käyntiä vuodessa. Asiakkaan täytyy seurata itse käyntiensä määrää esimerkiksi OmaKelasta.

Valinnanvapauskokeiluun kuuluvat palvelut

Valinnanvapauskokeiluun kuuluu yksityisen yleislääkärin vastaanotto lääkäriasemalla tai etänä. Lisäksi kokeilun piiriin kuuluvat lääkärin vastaanotolla määräämät tietyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Näitä ovat muun muassa verikokeet, virtsatutkimukset, EKG eli sydänfilmi ja keuhkokuva.

Käynnin yhteydessä määrätyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista asiakas maksaa puolet Kelan määrittelemästä enimmäishinnasta. Lisäksi laboratoriotutkimuksista peritään näytteenottomaksu, jonka enimmäishinnasta asiakas maksaa puolet. Näytteenottomaksun enimmäishinta on 30 euroa.

Yksityiset yleislääkärit ja lääkäriasemat tarjoavat palveluja kuitenkin eri tavoin: osa tarjoaa kaikkia palveluja, osa vain etäpalveluja tai laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Tarkemmat tiedot kokeiluun kuuluvista palveluista saa esimerkiksi yksityisten yleislääkärien ja lääkäriasemien verkkosivuilta.

Valinnanvapauskokeiluun eivät sisälly erikoislääkärikäynnit eivätkä terveystarkastukset, esimerkiksi iän vuoksi tai ajokorttia varten. Kokeiluun eivät sisälly myöskään sairaanhoitajan palvelut.

Kokeilun tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden valinnanvapautta ja perusterveydenhuollon palveluiden saatavuutta. Kela toteuttaa kokeilun yhdessä yksityisten terveyspalveluyritysten kanssa. Kokeilun mahdollistaa määräaikainen sairausvakuutuslain muutos, jonka perusteella Kela voi korvata yksityisille palveluntuottajille 65 vuotta täyttäneiden yleislääkärikäyntejä ja tiettyjä tutkimuksia ja hoitoja.

