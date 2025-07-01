Saint-Gobainin ainutlaatuinen kuonanjalostuslaitos Raahessa vauhdittaa rakennusalan siirtymää vähähiilisyyteen
Saint-Gobain Finlandin Raahen uusi kuonanjalostuslaitos on otettu käyttöön. Tehdas tukee rakennusalan kiertotaloutta ja pienentää rakennuskemikaalituotteiden hiilijalanjälkeä merkittävästi. Uusi laitos on osa Saint-Gobainin tavoitetta vauhdittaa koko toimialan siirtymää vähähiiliseen rakentamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.
Saint-Gobainin uusi Raahen kuonanjalostuslaitos hyödyntää SSAB:n terästuotannon sivuvirtana valmistettavaa senkkakuonaa sideaineena sementtipohjaisissa rakennusmateriaaleissa. Teräksen tuotantoprosessista tuleva senkkakuona jalostetaan uudella laitoksella, jossa siitä erotellaan kuona ja metallit. Laitos käsittelee noin 70 000 tonnia senkkakuonaa vuodessa ja kaksi kolmasosaa kierrätetään metallina takaisin SSAB:n tuotannon raaka-aineeksi. Jäljelle jäävä osa käsitellään vaihtoehtoisiksi sideaineiksi, joilla voidaan korvata erikoissementtejä muun muassa Saint-Gobainin Weber-brändin kuivatuotteissa.
Kuonan jalostaminen mahdollistaa jopa 70 % sementin korvaamisen uusissa Enaé-lattiatasoitteissa, jotka tullaan lanseeraamaan pian Suomessa ja Ruotsissa. Uuden ratkaisun ansiosta tuotteiden koko elinkaaren aikaiset CO₂-päästöt vähenevät noin 30–50 prosenttia.
Uniikin prosessin ansiosta kaikki kuonamateriaali hyödynnetään ja jätettä ei synny lainkaan. Samalla rakennusteollisuus saa käyttöönsä entistä vähähiilisempiä tuotteita ilman kompromisseja suorituskyvyssä.
"Kyseessä on konkreettinen askel kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä. Raahen laitos on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja mahdollistaa paitsi kierrätettyjen materiaalien tehokkaan hyödyntämisen myös uusien, vähähiilisempien kuivatuotteiden valmistamisen", sanoo Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtaja Olli Nikula.
Vahva paikallinen panostus, kansainvälinen vaikutus
Suomessa 98 % Saint-Gobainin tuotteista valmistetaan paikallisesti, ja Raahen laitos vahvistaa entisestään Saint-Gobain Finlandin kotimaisen tuotannon ja innovaatioiden roolia.
Raahen tehdasinvestointi on toteutettu yhteistyössä SSAB:n kanssa ja saanut rahoitusta EU:n elpymisvälineestä (RRF) Business Finlandin kautta. Saint-Gobainin osuus investoinnista kuonanjalostuslaitokseen prosesseineen on noin 13 miljoonaa euroa ja SSAB:n noin kaksi miljoonaa euroa.
"Ensimmäistä kertaa maailmassa tehdään tällaista yhteistyötä kuonanjalostuksessa. Kahden vahvan yrityksen ja näiden verkostojen voimat on laitettu yhteen ja saatu aikaan täysin uudenlaista kiertotalouden liiketoimintaa. Hanke on myös konkreettinen osoitus puhtaasta siirtymästä", sanoo Kati Oikarinen Business Finlandista.
Vähähiilisempien rakennusmateriaalien johtava tarjooma
Raahen kuonanjalostuslaitos täydentää Saint-Gobainin vähähiilisempien ratkaisujen valikoimaa Suomessa, joka kattaa muun muassa:
- Forssassa täysin uusituvalla energialla valmistettavan lasivillan, jossa jopa 80 % raaka-aineesta on kierrätyslasia
- Lisäaineet ja ratkaisut vähähiilisempään betoniin, tuotettuna paikallisesti Hyvinkäällä
- Klima-kipsilevyt, jotka valmistetaan Norjassa sähköistetyssä tehtaassa 100 % uusiutuvalla vesivoimalla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne Kaisermarkkinointi- ja vastuullisuusjohtajaSaint-Gobain Finland OyPuh:+358 40 028 9933anne.kaiser@saint-gobain.com
Olli NikulatoimitusjohtajaSaint-Gobain Finland OyPuh:+358 40 8447194olli.nikula@saint-gobain.com
TIETOA SAINT-GOBAINISTA
Saint-Gobain on kevyen ja kestävän rakentamisen maailmanlaajuinen johtaja, joka suunnittelee, valmistaa ja jakelee materiaaleja ja palveluja rakennus- ja teollisuusmarkkinoille. Sen integroituja ratkaisuja julkisten ja yksityisten rakennusten korjaukseen, kevytrakentamiseen sekä rakentamisen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kehitetään jatkuvan innovaatioprosessin avulla, tarjoten kestävyyttä ja suorituskykyä. Konsernia, joka juhlii 360 vuotista toimintaansa vuonna 2025, ohjaa sen tarkoitus: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".
46,6 miljardin euron liikevaihto vuonna 2024
Yli 161 000 työntekijää, toimintaa 80 maassa
Tavoitteena nettonolla hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä
Lisätietoja Saint-Gobainista löytyy osoitteesta www.saint-gobain.com ja seuraamalla meitä X:ssä @saintgobain
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Saint-Gobain Finland
Mediakutsu 2.9.2025 klo 13.00: Tervetuloa Raaheen tutustumaan Saint-Gobainin kiertotaloutta edistävään ainutlaatuiseen kuonanjalostuslaitokseen1.7.2025 12:52:03 EEST | Kutsu
Tule tutustumaan Raahen kuonanjalostuslaitokseen sekä kuulemaan Saint-Gobainin viimeisimmistä investoinneista tiistaina 2.9.2025 klo 13.00.
Saint-Gobainin Isoverin Forssan lasivillatehdas saavuttamassa hiilivapaan tuotannon11.6.2025 08:05:00 EEST | Tiedote
Saint-Gobain käynnistää erittäin vähähiilisen (scope 1 & 2) lasivillan tuotannon Isoverin Forssan tehtaalla.
Mediakutsu 3.6.2025 klo 9.30: Tervetuloa tutustumaan Saint-Gobain – konsernin sekä Suomen vähähiilisimpään lasivillatehtaaseen – Forssan lasivillatehdas siirtyy 100 % uusiutuvaan energiaan9.5.2025 09:30:07 EEST | Kutsu
Tule tutustumaan Isoverin Forssan lasivillatehtaaseen sekä kuulemaan Saint-Gobainin viimeisimmistä investoinneista tiistaina 3.6.2025 klo 9.30.
Saint-Gobains slaggbearbetningsanläggning främjar cirkulär ekonomi i byggbranschen20.11.2024 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Saint-Gobains nya slaggbearbetningsanläggning i Brahestad är under uppbyggnad och färdigställs nästa år. SSAB å sin sida förändrar sin egen slagghanteringsprocess och investerar i relaterade lösningar som kylning och logistik. I företagens gemensamma projekt förädlas slagg som tillverkas som sidoström i stålproduktionen till koldioxidsnåla bindemedel som ersätter traditionell cement.
Saint-Gobainin rakennuttama kuonanjalostuslaitos edistää rakennusalan kiertotaloutta20.11.2024 10:00:00 EET | Tiedote
Saint-Gobainin uusi kuonanjalostuslaitos Raahessa on nyt rakenteilla ja se valmistuu ensi vuonna. SSAB puolestaan muuttaa omaa kuonankäsittelyprosessiaan ja investoi siihen liittyviin ratkaisuihin, kuten jäähdytykseen ja logistiikkaan. Yritysten yhteishankkeessa terästuotannon sivuvirtana valmistettavasta kuonasta jalostetaan vähähiilisiä sideaineita korvaamaan perinteisiä sementtejä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme