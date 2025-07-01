Saint-Gobainin ainutlaatuinen kuonanjalostuslaitos Raahessa vauhdittaa rakennusalan siirtymää vähähiilisyyteen

Saint-Gobain on kevyen ja kestävän rakentamisen maailmanlaajuinen johtaja, joka suunnittelee, valmistaa ja jakelee materiaaleja ja palveluja rakennus- ja teollisuusmarkkinoille. Sen integroituja ratkaisuja julkisten ja yksityisten rakennusten korjaukseen, kevytrakentamiseen sekä rakentamisen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kehitetään jatkuvan innovaatioprosessin avulla, tarjoten kestävyyttä ja suorituskykyä. Konsernia, joka juhlii 360 vuotista toimintaansa vuonna 2025, ohjaa sen tarkoitus: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".



46,6 miljardin euron liikevaihto vuonna 2024



Yli 161 000 työntekijää, toimintaa 80 maassa



Tavoitteena nettonolla hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä



Lisätietoja Saint-Gobainista löytyy osoitteesta www.saint-gobain.com ja seuraamalla meitä X:ssä @saintgobain