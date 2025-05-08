Luonnonperintösäätiö suojelee Microsoftin tuella yli 300 hehtaaria metsiä Etelä-Suomesta

Kesällä säätiön omistukseen siirtyi yli 200 hehtaarin laajuinen metsäalue Kirkkonummen Kauhalasta. Alueella on poikkeuksellisen monipuolinen metsäisten elinympäristöjen kirjo, jota täydentävät kalliot, pienvedet ja suot. Luontotyyppien runsaus nostaa alueen suojeluarvoa merkittävästi. Lahopuuta on moninkertaisesti verrattuna Uudenmaan metsien keskiarvoon, mikä tekee alueesta tärkeän elinympäristön sadoille uhanalaisille lajeille. Kakarlammesta laskevan puron varrella kulkee pitkä ketju erittäin uhanalaisia lehto- ja ruohokorpia, mikä on Etelä-Suomen mittakaavassa harvinaista. Kokonaisuutena Kauhala on arvioitu yhdeksi Uudenmaan arvokkaimmista suojelemattomista metsäalueista ja sillä on tärkeä rooli pääkaupunkiseudun ekologisessa verkostossa.



Espoon Luukin Kaurasuo, laajuudeltaan noin 50 hehtaaria, sijaitsee lähellä Nuuksiota, mutta erillään Luukin vilkkaasti käytetyistä retkeilyalueista. Alueella on suojelullisesti arvokkaita lehtoja ja puronvarsimetsiä, ja sen sijainti vahvistaa Nuuksion seudun luonnonmetsien kokonaisuutta.



Vihdin Pääkslahdessa on suunniteltu suojeltavaksi lähes 80 hehtaaria metsää, josta suurin osa on luontoarvoiltaan erittäin arvokasta. Alueen vaihteleva maasto – jyrkät kalliot, rantavyöhykkeet, purot ja norot – tarjoaa monipuolisia elinympäristöjä uhanalaisille lajeille. Rehevää metsämaastoa, kuten lehtoja ja lehtomaisia kankaita, on alueen pinta-alasta yli 20 hehtaaria.



Suojeltavilla alueilla on myös virkistyksellistä merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Vihdin Pääkslahdella ulkoillaan aktiivisesti, ja Kirkkonummen Kauhalassa on pitkään harrastettu kalliokiipeilyä. Kesällä 2028 Kauhalan alueella järjestetään jo aiemmin sovittu Jukolan Viesti. Suunnistuksen reitit ohjataan siten, että luontoarvot saadaan turvattua, ja Jukolan Viestin jälkeen alueella ei enää järjestetä kilpailuja.



Alueiden suojelu mahdollistuu Microsoftin mittavan lahjoituksen turvin. Luonnonperintösäätiö toivoo, että yhä useammat yritykset, kunnat ja muut toimijat tarttuvat kannustavan esimerkin innoittamina suojeluhaasteeseen. Kaikenkokoiset lahjoitukset ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.



”Yrityslahjoitusten kasvu on ollut selvä trendi Luonnonperintösäätiössä jo pidempään. Tänä vuonna odotamme kymmenien prosenttien kasvua viime vuoteen verrattuna. Microsoft toimii tässä hienona esimerkkinä muille. Luonnonperintösäätiö on toimintansa alusta alkaen ottanut vastaan lahjoituksia myös yrityksiltä ja tämä Microsoftin lahjoitus on niistä selvästi suurin”, sanoo säätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki.



”Tämä hanke on meille Microsoftilla erityinen. Henkilökohtaisesti koen suurta ylpeyttä siitä, että voimme olla mukana turvaamassa suomalaisia metsäalueita tuleville sukupolville. Metsä on paikka, jossa arki hiljenee ja ajatukset selkeytyvät. Luonnonperintösäätiön asiantuntemus mahdollistaa sen, että nämä metsäalueet suojellaan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti”, sanoo Microsoftin vt. toimitusjohtaja Teemu Vidgren.



Kauhalan alueen kauppa on tehty Helsingin kaupungin ja Luonnonperintösäätiön välillä kesäkuun lopussa ja Luukin Kaurasuon myyntipäätös on tehty Helsingin kaupungin toimesta 3.9. Vihdissä kaupunginhallitus on hyväksynyt alueen myynnin kokouksessaan 1.9. ja asia etenee vielä kunnanvaltuuston käsittelyyn.



