Studium Naturae – kunnianosoitus luonnon kauneudelle ja katoavaisuudelle
Valokuvataiteilija Sanna Kanniston näyttely on Roosin talon syyskauden tapaus. Valokuvissaan Kannisto tarkastelee lintujen elämää herkkyydellä ja tieteellisellä tarkkuudella. Hänen kuvissaan yhdistyvät luontokuvauksen traditiot, luonnontieteellinen tutkimus sekä runollisen herkkä visuaalinen ilmaisu. Studium Naturae on esillä K.H.Renlundin museossa 12.9.–23.11.2025.
Sanna Kannisto on kansainvälisesti tunnettu valokuvataiteilija, jonka työskentely perustuu luonnossa tehtävään kenttätyöhön ja tutkimusyhteistyöhön. Hän on kuvannut aiemmassa tuotannossaan mm. kasveja, hyönteisiä ja sammakoita. Kokkolan näyttelyyn Kannisto on tuonut esille lintuja, jotka ovat olleet tärkeä kuva-aihe läpi hänen tuotantonsa.
Kannisto kuvaa niin Etelä-Amerikan sademetsissä kuin Hangon lintuasemalla, työskennellen yhdessä tutkijoiden ja linturengastajien kanssa. Luonnontieteillä ja valokuvilla on yhteinen pitkä historia. Valokuvilla on dokumentoitu ja näytetty luontoa; kamera on fokusoinut ihmisen luontoon suuntaamaa katsetta. Kannistolle on luontevaa toisaalta toimia osana tätä valokuvausjatkumoa ja toisaalta haastaa tieteen ja valokuvan objektiivisuutta.
Kanniston valokuvissa linnut eivät ole kuviin inhimillistettyjä, vaan vahvasti yksilöitä –katsekontakti, yksityiskohdat, asennot ja eleet tekevät jokaisesta valokuvasta herkkäviritteisen muotokuvan. Myös kuvien sommittelut ovat tarkkaan harkittuja: taiteilija on ennen kuvaushetkeä poiminut kuvaan oksan, kiven tai lehden kuin lavastaja, joka rakentaa näyttämön juuri oikeaa hetkeä varten. Valkoinen tausta irrottaa kuvauksen kohteen elinympäristöstään ja tuo kuvaan latautunutta ilmapiiriä.
Kanniston valokuvissa huomio kiinnittyy myös valokuvataiteilijan suvereeniin tekniikan hallintaan. Ihailua lisää tieto valokuvaustilanteiden taustoista. Itserakennettu kenttästudio liikkuu Kanniston mukana. Taiteilija käyttää paljon aikaa matkojen valmisteluun sekä kuvauksen suunnitteluun, mutta lopulta kaikki tiivistyy lyhyeen hetkeen, jolloin taiteilija ja lintu tarkastelevat toisiaan. Sattuma on osa prosessia: kenttästudiossa kuvaustilanteet voivat olla yllätyksellisiä.
Kanniston teokset ovat yhtä aikaa dokumentaarisia, runollisia ja visuaalisesti hengästyttäviä avaten näkymän lintujen elämään ja samalla kutsuen katsojia pohtimaan laajemmin ekologisia kysymyksiä. Katsoja jää pohtimaan myös luonnollisen ja keinotekoisen suhdetta, kesyttömyyttä ja asetelmallisuutta.
Sanna Kanniston (s. 1974, Hämeenlinna) näyttelyitä on ollut esillä säännöllisesti jo kahden vuosikymmenen ajan sekä Suomessa että ulkomailla. Viimeisimpiin kansainvälisiin näyttelyihin lukeutuvat Wien (2025) ja Pariisi (2023). Hänen teoksiaan on myös useissa merkittävissä museokokoelmissa, kuten Centre Pompidou, Pariisi, Ranska; Fotomuseum Winterthur, Sveitsi ja nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki.
Kannistolle myönnettiin valokuvataiteen valtionpalkinto vuonna 2015. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.
Sanna Kannisto – Studium Naturae
12.9.–23.11.2025
Roosin talo, Pitkänsillankatu 39, 67100 KOKKOLA
Näyttelyn tekstit suomi, ruotsi
Näyttelyn yhteydessä
- La 13.9. klo 13.00 Sanna Kanniston taiteilijatapaaminen
- Mikä inspiroi taiteilijaa? Tule kuulemaan teosten syntytarinoita ja keskustelemaan taiteilijan kanssa. Kierros sisältyy pääsylipun (8/5 €) hintaan.
- Näyttelyyn ja tilaisuuksiin voi osallistua museon pääsylipun hinnalla.
*******
Medialle
- Median edustajilla on mahdollisuus etukäteistutustua näyttelyyn ke 10.9. ja to 11.9. klo 10-15 välisenä aikana.
- Taiteilija Sanna Kannisto on tavattavissa to 11.9. klo 14-16.
- Pyydämme ilmoittamaan tulostanne näyttelyamanuenssi Elina Suutarille, p. 044 780 9478, elina.suutari@kokkola.fi
Yhteyshenkilöt
Elina SuutarinäyttelyamanuenssiK.H.Renlundin museoPuh:044 780 9478elina.suutari@kokkola.fi
Muut kielet
