Kestävä henkinen kehitys avaa henkisyyden monimuotoisuutta ja haastaa totutut käsitykset – julkistus 15.9. Rosebudissa

Uskontotieteilijät JP Jakonen ja Matti Kamppinen avaavat tietokirjassaan "Kestävä henkinen kehitys — Ajattelun työkaluja henkiseen huoltovarmuuteen" näköaloja henkisyyden käsitteeseen, tutkimukseen ja kokemukseen. Uutuusteos esittelee ajattelun työkaluja henkisyyden ymmärtämiseen nykymaailmassa. Henkisyyden tutkimus on monitieteinen ala, joka yhdistää neurologiaa, filosofiaa, uskontotiedettä ja psykologiaa. Teos tuo esiin kiinnostavia uusia avauksia, joiden kautta henkisyys näyttäytyy moniulotteisena, monimuotoisena ja jatkuvasti kehittyvänä ilmiönä. Kirja julkistetaan maanantaina 15.9. kello 17 Rosebudin Sivullinen kirjakaupassa.
Henkisyydestä puhutaan usein ilmiönä, joka ei mahdu järjen piiriin. Sen alle on koottu niin enkeliuskomuksia kuin zeniläisiä oivalluksia, henkilökohtaisia havahtumisen hetkiä sekä laajoja kulttuurisia kiistoja. Henkisyys on aikamme väärinymmärretyimpiä ilmiöitä – ja juuri sitä tarkastelee Kestävä henkinen kehitys, joka tarjoaa lukijalle tuoreita näkökulmia ja ajattelun työkaluja.
Uskontotieteilijät JP Jakonen ja Matti Kamppinen esittelevät kirjassaan, miten henkisyyttä voi ymmärtää tieteellisesti, kriittisesti ja käytännönläheisesti. Teos kysyy muun muassa:
Miten kerrostalomalli auttaa hahmottamaan erilaisia maailmankuvia?
Kuinka erottaa toisistaan esirationaalinen ja jälkirationaalinen henkisyys?
Mitä henkinen älykkyys tarkoittaa – ja mitä tapahtuu, jos johtajalta sitä puuttuu?
Voiko psykologisesta kärsimyksestä vapautua – ja onko sen kokeminen oikeutettua?
Kirjassa käsitellään henkisyyden määritelmiä, henkistä havahtumista, henkistä kasvua sekä henkisyyden (väärin)ymmärtämisen teemoja. Keskeisenä näkökulmana on, että hyvä johtajuus edellyttää henkistä kasvua, joka ei ole valinnainen taito vaan vastuullisen toiminnan perusta.
Henkisyyden tutkimus on monitieteinen ala, joka yhdistää neurologiaa, filosofiaa, uskontotiedettä ja psykologiaa. Teos tuo esiin kiinnostavia uusia avauksia, joiden kautta henkisyys näyttäytyy moniulotteisena, monimuotoisena ja jatkuvasti kehittyvänä ilmiönä.
Kestävä henkinen kehitys julkistetaan maanantaina 15.9. kello 17 Rosebudin Sivullinen kirjakaupassa (Kaisatalo, Kaisaniementalo 5, Helsinki). Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan kirjailijoiden kanssa. Tilaisuus striimataan Sivullisen Youtube-kanavalle @sivullisenlava
Kirja on itsenäinen jatko-osa tekijöiden aiemmalle teokselle Kokonaisuuden näkemisen taito – Johdatus integraaliseen ajatteluun (2021).
JP Jakonen on filosofian tohtori, kirjailija ja terveiden parantaja, joka on kirjoittanut johtajuudesta, yrittäjyydestä, ja kokonaisuuden näkemisen taidosta. JP on käyttänyt kerrostalomallia kuvaamaan monimutkaisten ilmiöiden ymmärtämistä niin yritysten johtoryhmille kuin tavallisille kaduntallaajille. Hänen väitöskirjansa käsitteli henkisten innovaatioiden merkitystä filosofi Ken Wilberin ajattelussa.
Matti Kamppinen on Turun yliopiston dosentti ja uskontotieteen yliopistonlehtori historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Hän on tutkinut noituutta ja shamanismia Perun sademetsäalueella, kognitiotiteen ja tulevaisuudentutkimuksen filosofiaa, aikakäsitysten kulttuurisidonnaisuutta, ekosysteemipalveluita ja yritysvastuuta, teknologian ja riskien mentaalisia malleja sekä systeemiajattelun suhdetta viisauteen ja henkisyyteen.
Lisätietoja ja kirjatraileri: www.jpjakonen.fi/khkkirja
Kestävä henkinen kehitys
— Ajattelun työkaluja henkiseen huoltovarmuuteen
Jakonen, JP; Kamppinen, Matti
9789523795747, 194 sivua
Basam Books
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
