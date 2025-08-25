Suomalaisista 65 prosenttia pitää omaa autoa tärkeänä kriisivarana
Oma auto on tärkeä kriisin tai yhteiskunnallisen häiriön aikana – näin vastasi 65 % suomalaisista MEKOn tekemässä Mobility barometer -tutkimuksessa. Pohjoismaista norjalaiset kirivät suomalaisten eteen, heistä 69 % katsoo oman auton olevan tärkeä tai erittäin tärkeä. Ruotsalaisista 62 prosenttia pitää omaa autoa tärkeänä kriisivarana, ja Tanskassa vastaava luku on 58 prosenttia.
Tutkimuksen mukaan pohjoiseurooppalaisista peräti 63 prosenttia sanoo, että oman auton käyttömahdollisuus on tärkeää kriisin tai yhteiskunnallisen häiriön aikana. MEKOn tekemä pohjoismaiden suurin liikkumisen tutkimus, Mobility barometer, tehtiin nyt neljättä vuotta peräkkäin.
Muutokset turvallisuustilanteessa ja sota Euroopassa ovat tehneet kriisivalmiudesta ajankohtaisen aiheen, jossa korostetaan sekä kestävää infrastruktuuria että joustavia liikkumisratkaisuja. Kansalaisten näkökulmasta auto nähdään keskeisenä voimavarana, kun yhteiskunta joutuu koetukselle.
“Tuloksista näkee, että auto on enemmän kuin pelkkä kulkuväline – se on turvallisuuden ja toimintakyvyn symboli kriisiaikoina. Ei ole yllättävää, että 65 prosenttia suomalaisista pitää sitä tärkeänä kriisivarana. Meillä on täällä pitkät välimatkat ja pitkä raja itäisen naapurimme kanssa,” sanoo MEKO Finland Oy:n toimitusjohtaja Sanna Reunanen.
Vähemmistö, 15 prosenttia, katsoo, ettei oman auton käyttömahdollisuus ole tärkeää kriisitilanteessa, ja saman verran on epävarmoja.
Raportti osoittaa myös, että auto on edelleen ylivoimaisesti käytetyin kulkumuoto. 78 prosenttia kaikista pohjoiseurooppalaisista käyttää autoa vähintään kerran viikossa – sama osuus kuin viime vuonna. Lähes neljä kymmenestä, 39 prosenttia, käyttää polkupyörää (40), ja 36 prosenttia kulkee joukkoliikenteellä (34).
Auton varustaminen odottamattomiin tilanteisiin tarkoittaa sen varustamista välttämättömillä tarvikkeilla, perustietojen hallintaa auton huollosta sekä toimintamallien tuntemista erilaisissa kriiseissä.
”Vuosien varrella, jolloin olemme toteuttaneet Mobility barometer -tutkimus, olemme nähneet, että henkilöauto on keskeisessä asemassa ihmisten arjessa ja kiistatta ensisijainen kulkuväline. Huomiota herättävää on kuitenkin se, kuinka moni pitää autoa tärkeänä kriisin tai yhteiskunnallisen häiriön sattuessa. Auto on heti saatavilla, ja jos muut järjestelmät pettävät, se voi olla juuri se voimavara, joka ratkaisee tilanteen”, sanoo Anders Oxelström, MEKOn viestintäjohtaja.
Tutkimus toteutettiin 3.–13.7.2025, ja siihen vastasi 4 006 henkilöä. Mobility barometer -tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin syksyllä.
Tietoa Mobility Barometerista
Mobility Barometer on kattava ja ainutlaatuinen raportti, joka tarjoaa syvällisen ymmärryksen liikkumisen trendeistä ja mieltymyksistä Pohjoismaissa. Yli 4 000 vastaajan näkemyksiin perustuen Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta raportti antaa selkeän ja kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten ihmiset liikkuvat tänä päivänä, mitkä tekijät vaikuttavat heidän valintoihinsa sekä millaisia odotuksia heillä on liikkumisen tulevaisuudesta alueella. Kyselyn toteuttaa Demoskop MEKOn toimeksiannosta. Lisätietoja: meko.com > Mobility Barometer
Lisätietoja:
Sanna Reunanen
Toimitusjohtaja, MEKO Finland Oy
P. 040 514 5406
Sähköposti: sanna.reunane@fi.meko.com
Anders Oxelström, viestintäjohtaja, MEKO
Puhelin: +46 73 522 52 42
Sähköposti: anders.oxelstrom@meko.com
