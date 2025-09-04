Raportti: Algoritminen johtaminen yleistyy Pohjoismaissa – tutkijat varoittavat sen vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin
Nopeasti yleistyvä algoritminen johtaminen voi asettaa työntekijöille liiallisia vaatimuksia ja heikentää hyvinvointia, osoittaa tuore raportti. Katsaus tuo esiin johdonmukaisen yhteyden algoritmisen johtamisen ja psykososiaalisten riskien sekä niiden seurausten, kuten stressin ja työuupumuksen, lisääntymisen välillä.
Työterveyslaitoksen ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston mediatiedote 8.9.2025
Algoritminen johtaminen on jo arkipäivää monilla aloilla, kuten asiakaspalvelussa, varastoissa ja kuljetustyössä. ALMA-AI-projektin raportissa nostetaan esiin Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa tehty yli 6 000 työntekijän kysely, jossa kolme neljästä erityisesti varasto-, asiakaspalvelu- ja vähittäiskaupan työntekijästä kertoo, että heidän työpaikallaan käytetään ainakin yhtä algoritmisen johtamisen muotoa.
Yleisimmät käytännöt olivat työn tekemisen valvonta, työsuoriutumisen arviointi sekä tehtävien automaattinen jakaminen algoritmien tai tekoälyn avulla.
Katsaus nostaa esiin psykososiaalisten riskien lisääntymisen
Katsauksessa tarkastellut tilastoaineistoihin perustuvat tutkimukset ja selvitykset osoittivat, että mitä enemmän algoritmista johtamista työssä hyödynnetään, sitä yleisempiä ovat psykososiaaliset riskitekijät. Riskitekijöinä nousevat esiin työn lisääntyneet vaatimukset, kuten aikapaine ja liiallinen työkuorma ja työn voimavarojen, kuten oman työn hallintamahdollisuuksien ja sosiaalisen tuen väheneminen.
– Algoritmisen johtamisen intensiivinen hyödyntäminen on yhteydessä työntekijöiden stressin lisääntymiseen. Erityisen huolestuttavaa on algoritmiseen johtamiseen liitetty vaatimusten kasvun ja voimavaratekijöiden heikkenemisen yhdistelmä. Työn vaatimusten kohtuullisuuden ohella myös työn voimavaroilla on keskeinen rooli kuormituksen hallinnassa, toteaa tutkimusryhmässä mukana ollut tutkija Heidi Lahti Työterveyslaitoksesta.
Tutkimusryhmän mukaan käytössä olevat järjestelmät on usein suunniteltu ensisijaisesti parantamaan työn tuottavuutta. Työntekijät saavat usein vähäisesti tietoa järjestelmien toiminnasta ja kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi.
– Yksi keskeinen haaste on järjestelmien läpinäkymättömyys. Kun työntekijät eivät tiedä, mitä tietoja järjestelmät keräävät, miten niitä käytetään ja mihin päätökset perustuvat, syntyy epävarmuutta ja epäluottamusta, kertoo tutkimusryhmän toinen suomalaisedustaja, kehittämispäällikkö Teppo Valtonen Työterveyslaitoksesta.
Osallistaminen ja avoimuus avainasemassa
Valtonen ja Lahti painottavat, että työntekijöitä kannattaisi osallistuttaa järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön.
– Tuloksia ei tule lukea niin, että teknologia itsessään olisi ongelma. Ratkaisevaa on, miten algoritmista johtamista käytännössä toteutetaan. Tärkeää olisi muistaa, että työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin ja läpinäkyvyys eivät ole vain hyviä käytäntöjä, vaan ne ovat tutkitusti keskeisiä työhyvinvoinnin kannalta, Lahti ja Valtonen korostavat.
Lisätiedot
- Heidi Lahti, tutkija, Työterveyslaitos, +358304742504, heidi.lahti@ttl.fi
- Teppo Valtonen, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos +358304742625, teppo.valtonen@ttl.fi
Tutustu raporttiin
- ALMA-AI project report (pdf, englanniksi)
ALMA-AI-projekti ja sen tausta
- Algoritminen johtaminen ja tekoälypohjaiset järjestelmät sekä niiden vaikutukset työterveyteen ja -turvallisuuteen työpaikoilla -hanke on osa Euroopan PEROSH-verkoston toimintaa.
- Suomen Työterveyslaitoksen lisäksi hankkeessa ovat mukana INSST (hankkeen johto, Espanja), AUVA (Itävalta), CIOP-PIB (Puola), INAIL (Italia), INRS (Ranska) ja TNO (Alankomaat). Hanke kartoittaa algoritmisen johtamisen käyttöä ja vaikutuksia eri toimialoilla. Hankkeessa toteutetussa katsauksessa ja siihen liittyvässä raportissa on hyödynnetty tilastoaineistoihin pohjautuvia tutkimuksia ja selvityksiä, tapaustutkimuksia sekä aiempia kirjallisuuskatsauksia. Mukana on useita laajoja eurooppalaisia aineistoja, kuten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston OSH Pulse -kysely (27 250 vastaajaa EU:ssa) ja pohjoismaisten ammattiliittojen kysely (6 769 vastaajaa).
- Algoritmisella johtamisella tarkoitetaan työn organisointiin liittyvän päätöksenteon tukemista tai automatisointia digitaalisten teknologioiden (ml. tekoälyn) avulla. Se voi näkyä esimerkiksi siinä, miten työtehtäviä jaetaan, työaikaa ja työsuorituksia seurataan, tai työn tuloksia arvioidaan ja palkitaan.
Tiedotteen lähettäjästä
- Työterveyslaitos on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston eli EU-OSHAn kansallinen koordinaatiokeskus Suomessa. Tuemme viraston toimia välittämällä eurooppalaista tutkimustietoa suomalaisille työpaikoille. Välitämme myös EU-OSHAlle tietoa suomalaisen työelämän tilasta ja hyvistä käytännöistä.
- Osana yhteistyötä järjestetään Digiajan turvallinen ja terveellinen työ 2023–2025 -kampanja, joka lisää tietoisuutta digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksista työterveyteen ja -turvallisuuteen. Tutustu kampanjaan: terveellinentyo.fi
- Kampanjan maksuton päätöswebinaari järjestetään torstaina 23.10.2025 klo 9–12. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu: Tekoäly tulee esihenkilötyöhön – luotatko kokemukseen vai koneeseen? | Työterveyslaitos
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Linkit
Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa.
Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.
Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.
Lisätietoja:
Medialle-sivulta löydät asiantuntijoiden yhteystiedot, mediakalenterin ja aiemmat tiedotteemme.
Tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi.
X: @tyoterveys (fi), @FIOH (en)
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työterveyslaitos
Arbetslivet fragmenteras – utkomsten och arbetsförmågan byggs upp allt mer individuellt4.9.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Arbetslivet förändras i snabb takt: utkomsten bygger på projekt och kortjobb, och arbetsförmågan bedöms allt oftare genom den egna upplevelsen. Förändringen kan öka friheten och meningsfullheten, men av arbetsplatserna kräver den nya sätt att stödja arbetstagarna jämlikt.
Työelämä pirstaloituu – toimeentulo ja työkyky rakentuvat yhä yksilöllisemmin4.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Työelämä muuttuu vauhdilla: toimeentulo rakentuu projekteista ja pätkistä, ja työkykyä arvioidaan yhä useammin oman kokemuksen perusteella. Muutos voi tuoda vapautta ja merkityksellisyyttä, mutta se vaatii työpaikoilta uudenlaisia keinoja tukea työntekijöitä yhdenvertaisesti.
Work life is becoming fragmented – livelihood and work ability are increasingly individual4.9.2025 08:00:00 EEST | Press release
Work life is changing rapidly: livelihoods are built from projects and short stints, and work ability is increasingly assessed on the basis of personal experiences. This change can increase freedom and meaningfulness, but it requires workplaces to find new ways of supporting employees in an equitable manner.
Työterveyslaitoksen tutkimuskatsaus: elokuu 202527.8.2025 09:45:15 EEST | Uutinen
Tässä tutkimuskatsauksessa on esitelty tiiviisti 16 tuoreinta tutkimusta Työterveyslaitoksen tutkijoilta. Niissä on tarkasteltu esimerkiksi monitilatoimistojen yhteyttä työhyvinvointiin, työurien pidentämistä ja elektroniikkajätteen käsittelijöiden altistumista metalleille. Tutkimuskatsauksen avulla pääset nopeasti ajan tasalle tuoreista tutkimusjulkaisuista.
Klimatförändringen och den gröna omställningen förändrar arbetsförhållandena och medför nya säkerhetsrisker27.8.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Effekterna av klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtion syns redan på många arbetsplatser. Enligt Arbetshälsoinstitutets nya rapport kräver ett hållbart arbetsliv en övergripande utveckling som beaktar såväl klimatmålen som arbetstagarnas välbefinnande och säkerhet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme